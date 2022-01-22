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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7649765076517652
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 21:11

  Hotab написав:Немцы запретили прибалтам дать нам немецкое оружие. Но не немецкое они нам таки дадут. Вкладчик, не огорчайся.

Країни Балтії відправлять Україні ракетні комплекси Stinger і Javelin


https://www.eurointegration.com.ua/news ... 1/7132920/

Федеральне міністерство закордонних справ працює над планом евакуації родичів співробітників німецького посольства в Україні.
Про це повідомляє Bild.

Видання уточнює, що план евакуації буде реалізовано "у разі подальшого погіршення ситуації". Йдеться про нарощування російської військової присутності поблизу українських кордонів і на окупованих територіях та ймовірну агресію РФ проти України.

https://rubryka.com/2022/01/22/sim-yi-s ... uvaty-zmi/

Украина просит у Германии прежде всего 100 000 касок и бронежилетов для добровольцев и военнообязанных запаса, которые готовы вместе с ВСУ защищать страну в случае нового вторжения российских войск. Об этом в комментарии Handelsblatt сказал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
https://news.liga.net/politics/news/ukr ... sol-melnik
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 22 січ, 2022 21:16, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 21:15

http://www.fin.org.ua/news/1431519

...........................................................................
Многие годы плотно сотрудничал с Сивковичем нынешний “слуга народа”, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он был помощником-консультантом нардепа Сивковича все три каденции его депутатства.

Правда, затем их жизненны пути, по утверждению Гетманцева, разошлись. Но когда видишь утверждение минфина США о том, что Сивкович работал над тем, чтобы нынешняя украинская власть согласилась передать Крым России, сразу вспоминается, как летом 2019-го, еще в статусе советника президента Зеленского, Гетманцев активно пиарил идею подачи в Крым днепровской воды.

Директор центра “Миротворец” Роман Зайцев сообщил: “Американцы работы “Миротворцу” подбросили. Начали обрабатывать их материалы, осуществлять свою доразведку — и даже не удивились, когда вышли на Даниила Гетманцева, как на связь российских агентов”.

Добавим, что кремлевские и прокремлевские медиаресурсы отреагировали на новую четверку фигурантов санкций США насмешками: ах-ах-ах, какой смешной список. Но, как видим, “пешкам ФСБ” и их креатурам в Украине совсем не до смеха.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 06:59

Посмотрим теперь на реакцию власти на этот дикий вброс.
Введут санкции против Мураева, закроют "Наш" - мы полностью подчиненная колония.
Если не введут и не закроют - тогда быть может "ще не вмерла...".

По-поводу смысла разгонять тему "российского вторжения", которое не состоится - бородатый анекдот.
Еврейское застолье, кто-то спрашивает:
- А почему Изю не пригласили?
- А помните, в прошлый раз у нас серебряные ложечки пропали? И все подумали, что это Изя?
- Так ложечки же у вас потом нашлись.
- Ложечки-то нашлись, но осадочек остался.
Tegularius
 
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