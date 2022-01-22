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Многие годы плотно сотрудничал с Сивковичем нынешний “слуга народа”, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он был помощником-консультантом нардепа Сивковича все три каденции его депутатства.



Правда, затем их жизненны пути, по утверждению Гетманцева, разошлись. Но когда видишь утверждение минфина США о том, что Сивкович работал над тем, чтобы нынешняя украинская власть согласилась передать Крым России, сразу вспоминается, как летом 2019-го, еще в статусе советника президента Зеленского, Гетманцев активно пиарил идею подачи в Крым днепровской воды.



Директор центра “Миротворец” Роман Зайцев сообщил: “Американцы работы “Миротворцу” подбросили. Начали обрабатывать их материалы, осуществлять свою доразведку — и даже не удивились, когда вышли на Даниила Гетманцева, как на связь российских агентов”.



Добавим, что кремлевские и прокремлевские медиаресурсы отреагировали на новую четверку фигурантов санкций США насмешками: ах-ах-ах, какой смешной список. Но, как видим, “пешкам ФСБ” и их креатурам в Украине совсем не до смеха.