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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7650765176527653>
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 21:11

  Hotab написав:Немцы запретили прибалтам дать нам немецкое оружие. Но не немецкое они нам таки дадут. Вкладчик, не огорчайся.

Країни Балтії відправлять Україні ракетні комплекси Stinger і Javelin


https://www.eurointegration.com.ua/news ... 1/7132920/

Федеральне міністерство закордонних справ працює над планом евакуації родичів співробітників німецького посольства в Україні.
Про це повідомляє Bild.

Видання уточнює, що план евакуації буде реалізовано "у разі подальшого погіршення ситуації". Йдеться про нарощування російської військової присутності поблизу українських кордонів і на окупованих територіях та ймовірну агресію РФ проти України.

https://rubryka.com/2022/01/22/sim-yi-s ... uvaty-zmi/

Украина просит у Германии прежде всего 100 000 касок и бронежилетов для добровольцев и военнообязанных запаса, которые готовы вместе с ВСУ защищать страну в случае нового вторжения российских войск. Об этом в комментарии Handelsblatt сказал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
https://news.liga.net/politics/news/ukr ... sol-melnik
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 22 січ, 2022 21:16, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 21:15

http://www.fin.org.ua/news/1431519

...........................................................................
Многие годы плотно сотрудничал с Сивковичем нынешний “слуга народа”, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он был помощником-консультантом нардепа Сивковича все три каденции его депутатства.

Правда, затем их жизненны пути, по утверждению Гетманцева, разошлись. Но когда видишь утверждение минфина США о том, что Сивкович работал над тем, чтобы нынешняя украинская власть согласилась передать Крым России, сразу вспоминается, как летом 2019-го, еще в статусе советника президента Зеленского, Гетманцев активно пиарил идею подачи в Крым днепровской воды.

Директор центра “Миротворец” Роман Зайцев сообщил: “Американцы работы “Миротворцу” подбросили. Начали обрабатывать их материалы, осуществлять свою доразведку — и даже не удивились, когда вышли на Даниила Гетманцева, как на связь российских агентов”.

Добавим, что кремлевские и прокремлевские медиаресурсы отреагировали на новую четверку фигурантов санкций США насмешками: ах-ах-ах, какой смешной список. Но, как видим, “пешкам ФСБ” и их креатурам в Украине совсем не до смеха.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 09:09

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Введут санкции против Мураева, закроют "Наш" - мы полностью подчиненная колония.
Если не введут и не закроют - тогда быть может "ще не вмерла...".

При Петрові нічого не закривали і не будуть, але ватани самі голосували за Зелю. Так що їжте, поки очі не повилазять своє зелене ...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 10:09

  Tegularius написав:Посмотрим теперь на реакцию власти на этот дикий вброс.

Что за вброс? я ТВ не смотрю.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 14:15


Вместо того, чтобы заниматься откровенными коллаборантами, слуги в самый опасный для ситраны момент разделяют общество фейковыми делами против Порошенко.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 14:49

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:При Петрові нічого не закривали і не будуть

Та да, сколько там банков при нем закрыли? Или это и есть ничего?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 14:53

  ol_zy написав:
  lapay написав:При Петрові нічого не закривали і не будуть

Та да, сколько там банков при нем закрыли? Или это и есть ничего?

А вы думали можно потерять активы и заёмщиков в Крыму и двух промышленных регионах , и удержаться??
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 15:01

  Hotab написав:
  ol_zy написав:
  lapay написав:При Петрові нічого не закривали і не будуть

Та да, сколько там банков при нем закрыли? Или это и есть ничего?

А вы думали можно потерять активы и заёмщиков в Крыму и двух промышленных регионах , и удержаться??

закрывали полностью платежеспособные банки, которые стабильно работали! И не надо приплетать Крым - одно дело когда закрылся сам, а другое когда с подачи ПОП и его членов. и не только банки
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 15:04

Re: Політичні дискусії

  ol_zy написав:И не надо приплетать Крым

Крым надо приплетать. Как и Донбас. Многие олигархи вложили заёмные средства в оккупированные територии и потеряли их.
ПОПа можете приплетать сколько угодно, но если банчишко тянул рефинанс с НБУ, не выполнял условие по докапитализации, деньги отдавал не кредиторам, а выводил на связанные предприятия, то какой волшебный НБУ это будет терпеть.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 15:25

  ol_zy написав:
  Hotab написав:
  ol_zy написав:Та да, сколько там банков при нем закрыли? Или это и есть ничего?

А вы думали можно потерять активы и заёмщиков в Крыму и двух промышленных регионах , и удержаться??

закрывали полностью платежеспособные банки, которые стабильно работали! И не надо приплетать Крым - одно дело когда закрылся сам, а другое когда с подачи ПОП и его членов. и не только банки

знаю пару таких банков - нормативы все супер с запасом.
просто такой фигней, как кредитование, они не занимались, больше по "обналичке" выступали - не поверите, вот такие банки мочили...
Shaman
 
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