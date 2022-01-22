Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Федеральне міністерство закордонних справ працює над планом евакуації родичів співробітників німецького посольства в Україні. Про це повідомляє Bild.
Видання уточнює, що план евакуації буде реалізовано "у разі подальшого погіршення ситуації". Йдеться про нарощування російської військової присутності поблизу українських кордонів і на окупованих територіях та ймовірну агресію РФ проти України.
Украина просит у Германии прежде всего 100 000 касок и бронежилетов для добровольцев и военнообязанных запаса, которые готовы вместе с ВСУ защищать страну в случае нового вторжения российских войск. Об этом в комментарии Handelsblatt сказал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. https://news.liga.net/politics/news/ukr ... sol-melnik
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 22 січ, 2022 21:16, всього редагувалось 2 разів.
........................................................................... Многие годы плотно сотрудничал с Сивковичем нынешний “слуга народа”, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он был помощником-консультантом нардепа Сивковича все три каденции его депутатства.
Правда, затем их жизненны пути, по утверждению Гетманцева, разошлись. Но когда видишь утверждение минфина США о том, что Сивкович работал над тем, чтобы нынешняя украинская власть согласилась передать Крым России, сразу вспоминается, как летом 2019-го, еще в статусе советника президента Зеленского, Гетманцев активно пиарил идею подачи в Крым днепровской воды.
Директор центра “Миротворец” Роман Зайцев сообщил: “Американцы работы “Миротворцу” подбросили. Начали обрабатывать их материалы, осуществлять свою доразведку — и даже не удивились, когда вышли на Даниила Гетманцева, как на связь российских агентов”.
Добавим, что кремлевские и прокремлевские медиаресурсы отреагировали на новую четверку фигурантов санкций США насмешками: ах-ах-ах, какой смешной список. Но, как видим, “пешкам ФСБ” и их креатурам в Украине совсем не до смеха.
Крым надо приплетать. Как и Донбас. Многие олигархи вложили заёмные средства в оккупированные територии и потеряли их. ПОПа можете приплетать сколько угодно, но если банчишко тянул рефинанс с НБУ, не выполнял условие по докапитализации, деньги отдавал не кредиторам, а выводил на связанные предприятия, то какой волшебный НБУ это будет терпеть.