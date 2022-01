The New York Times опубликовала статью, озаглавленную "Как отступить из Украины?".



Ее автор Росс Даудат пишет, что "одна из самых сложных задач в геополитике — выяснить, как провести успешное отступление".



"Мы стали свидетелями этой реальности прошлым летом в Афганистане. Теперь мы сталкиваемся с той же проблемой с Украиной", - считает он.



Попытка вывести Украину из орбиты России, приоткрытая дверь для украинцев, которые предпочитали союзы, ориентированные на Запад, "была глупым чрезмерным обязательством, даже когда американская мощь была на пике", пишет The New York Times и отмечает, что

сейчас необходимо сконцентрировать американскую мощь в Восточной Азии для противодействия Китаю.



По мнению автора, США придают слишком большое значение идее о том, что исключение Украины из перспектив членства в НАТО — это какая-то невозможная уступка. И если США не могут сразу отказаться от этой идеи, тогда отказаться от нее на какой-то длительный период - например, 25 лет, - кажется разумной сделкой.