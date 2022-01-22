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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7650765176527653 Додано: Нед 23 січ, 2022 15:44 Re: Політичні дискусії ol_zy написав: другое когда с подачи ПОП и его членов. и не только банк другое когда с подачи ПОП и его членов. и не только банк



Hotab

Повідомлень: 6721 З нами з: 15.02.09 Подякував: 455 раз. Подякували: 1658 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 січ, 2022 16:10 Hotab написав: ol_zy написав: другое когда с подачи ПОП и его членов. и не только банк другое когда с подачи ПОП и его членов. и не только банк





а при чем здесь это? Товарищ заявил, что при ПОП никто никого не закрывал и закрывать не будет, что мягко говоря далеко не так. Придумать причин для закрытия можно сколько угодно и рассказывать сказки тоже, но при этом заявлять, что при нем ничего не закрывалось - это ...(цензура)... хм. а при чем здесь это? Товарищ заявил, что при ПОП никто никого не закрывал и закрывать не будет, что мягко говоря далеко не так. Придумать причин для закрытия можно сколько угодно и рассказывать сказки тоже, но при этом заявлять, что при нем ничего не закрывалось - это ...(цензура)... хм. ol_zy

Повідомлень: 7082 З нами з: 20.01.15 Подякував: 422 раз. Подякували: 729 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 січ, 2022 16:16



The New York Times опубликовала статью, озаглавленную "Как отступить из Украины?".



Ее автор Росс Даудат пишет, что "одна из самых сложных задач в геополитике — выяснить, как провести успешное отступление".



"Мы стали свидетелями этой реальности прошлым летом в Афганистане. Теперь мы сталкиваемся с той же проблемой с Украиной", - считает он.



Попытка вывести Украину из орбиты России, приоткрытая дверь для украинцев, которые предпочитали союзы, ориентированные на Запад, "была глупым чрезмерным обязательством, даже когда американская мощь была на пике", пишет The New York Times и отмечает, что

сейчас необходимо сконцентрировать американскую мощь в Восточной Азии для противодействия Китаю.



По мнению автора, США придают слишком большое значение идее о том, что исключение Украины из перспектив членства в НАТО — это какая-то невозможная уступка. И если США не могут сразу отказаться от этой идеи, тогда отказаться от нее на какой-то длительный период - например, 25 лет, - кажется разумной сделкой. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15904 З нами з: 18.04.15 Подякував: 9161 раз. Подякували: 4370 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 січ, 2022 16:31 Re: Політичні дискусії Shaman написав: знаю пару таких банков - нормативы все супер с запасом.

просто такой фигней, как кредитование, они не занимались, больше по "обналичке" выступали - не поверите, вот такие банки мочили... знаю пару таких банков - нормативы все супер с запасом.просто такой фигней, как кредитование, они не занимались, больше по "обналичке" выступали - не поверите, вот такие банки мочили...

Т.е. - это означает, что при ПОП никого не закрывали и закрывать не будут?

А напомните, сколько, учредителей таких банков, членов их правления, нач. отделений - посадили или осудили и они понесли наказание? Или это был банальный передел и просто обналом начали заниматься (а вернее нарастили обороты) другие? Или обнала больше нет?

А банков, которые закрыли, но которые продолжали до момента ввода ВА нормально работать, выдавали кредиты, принимали депозиты, не задерживали выплаты вы не знаете? а я вот и таких парочку знаю... Т.е. - это означает, что при ПОП никого не закрывали и закрывать не будут?А напомните, сколько, учредителей таких банков, членов их правления, нач. отделений - посадили или осудили и они понесли наказание? Или это был банальный передел и просто обналом начали заниматься (а вернее нарастили обороты) другие? Или обнала больше нет?А банков, которые закрыли, но которые продолжали до момента ввода ВА нормально работать, выдавали кредиты, принимали депозиты, не задерживали выплаты вы не знаете? а я вот и таких парочку знаю... ol_zy

Повідомлень: 7082 З нами з: 20.01.15 Подякував: 422 раз. Подякували: 729 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 січ, 2022 16:52 ol_zy написав: Shaman написав: знаю пару таких банков - нормативы все супер с запасом.

просто такой фигней, как кредитование, они не занимались, больше по "обналичке" выступали - не поверите, вот такие банки мочили... знаю пару таких банков - нормативы все супер с запасом.просто такой фигней, как кредитование, они не занимались, больше по "обналичке" выступали - не поверите, вот такие банки мочили...

Т.е. - это означает, что при ПОП никого не закрывали и закрывать не будут?

А напомните, сколько, учредителей таких банков, членов их правления, нач. отделений - посадили или осудили и они понесли наказание? Или это был банальный передел и просто обналом начали заниматься (а вернее нарастили обороты) другие? Или обнала больше нет?

А банков, которые закрыли, но которые продолжали до момента ввода ВА нормально работать, выдавали кредиты, принимали депозиты, не задерживали выплаты вы не знаете? а я вот и таких парочку знаю... Т.е. - это означает, что при ПОП никого не закрывали и закрывать не будут?А напомните, сколько, учредителей таких банков, членов их правления, нач. отделений - посадили или осудили и они понесли наказание? Или это был банальный передел и просто обналом начали заниматься (а вернее нарастили обороты) другие? Или обнала больше нет?А банков, которые закрыли, но которые продолжали до момента ввода ВА нормально работать, выдавали кредиты, принимали депозиты, не задерживали выплаты вы не знаете?...

обнал - это очень интересная тема. надеюсь нам простят оффтоп на политической ветке

что Вы скажете по этому поводу? я вот вижу ряд факторов, которые говорят, что тему сильно поприжали - именно саму конвертацию, не теневую экономику. поэтому обнал есть, но в других масштабах. само понятие "скрутки", которое сейчас все мусолят, не просто так появилось - просто тему фиктивного НДС прибили, перешли на "скрутки". и прибили благодаря механизму, который запустили при Порошенко - хотя подготовку к этому начали раньше



назовите такие банки - из того, что я слышал - или проблемные, или обнальные, или Приват (но это отдельная тема) обнал - это очень интересная тема. надеюсь нам простят оффтоп на политической веткечто Вы скажете по этому поводу? я вот вижу ряд факторов, которые говорят, что тему сильно поприжали - именно саму конвертацию, не теневую экономику. поэтому обнал есть, но в других масштабах. само понятие "скрутки", которое сейчас все мусолят, не просто так появилось - просто тему фиктивного НДС прибили, перешли на "скрутки". и прибили благодаря механизму, который запустили при Порошенко - хотя подготовку к этому начали раньшеназовите такие банки - из того, что я слышал - или проблемные, или обнальные, или Приват (но это отдельная тема) Shaman Повідомлень: 1677 З нами з: 29.09.19 Подякував: 268 раз. Подякували: 545 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7650765176527653 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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