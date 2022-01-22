Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ol_zy написав:другое когда с подачи ПОП и его членов. и не только банк
а при чем здесь это? Товарищ заявил, что при ПОП никто никого не закрывал и закрывать не будет, что мягко говоря далеко не так. Придумать причин для закрытия можно сколько угодно и рассказывать сказки тоже, но при этом заявлять, что при нем ничего не закрывалось - это ...(цензура)... хм.
The New York Times опубликовала статью, озаглавленную "Как отступить из Украины?".
Ее автор Росс Даудат пишет, что "одна из самых сложных задач в геополитике — выяснить, как провести успешное отступление".
"Мы стали свидетелями этой реальности прошлым летом в Афганистане. Теперь мы сталкиваемся с той же проблемой с Украиной", - считает он.
Попытка вывести Украину из орбиты России, приоткрытая дверь для украинцев, которые предпочитали союзы, ориентированные на Запад, "была глупым чрезмерным обязательством, даже когда американская мощь была на пике", пишет The New York Times и отмечает, что сейчас необходимо сконцентрировать американскую мощь в Восточной Азии для противодействия Китаю.
По мнению автора, США придают слишком большое значение идее о том, что исключение Украины из перспектив членства в НАТО — это какая-то невозможная уступка. И если США не могут сразу отказаться от этой идеи, тогда отказаться от нее на какой-то длительный период - например, 25 лет, - кажется разумной сделкой.
Shaman написав:знаю пару таких банков - нормативы все супер с запасом. просто такой фигней, как кредитование, они не занимались, больше по "обналичке" выступали - не поверите, вот такие банки мочили...
Т.е. - это означает, что при ПОП никого не закрывали и закрывать не будут? А напомните, сколько, учредителей таких банков, членов их правления, нач. отделений - посадили или осудили и они понесли наказание? Или это был банальный передел и просто обналом начали заниматься (а вернее нарастили обороты) другие? Или обнала больше нет? А банков, которые закрыли, но которые продолжали до момента ввода ВА нормально работать, выдавали кредиты, принимали депозиты, не задерживали выплаты вы не знаете? а я вот и таких парочку знаю...
Shaman написав:знаю пару таких банков - нормативы все супер с запасом. просто такой фигней, как кредитование, они не занимались, больше по "обналичке" выступали - не поверите, вот такие банки мочили...
Т.е. - это означает, что при ПОП никого не закрывали и закрывать не будут? А напомните, сколько, учредителей таких банков, членов их правления, нач. отделений - посадили или осудили и они понесли наказание? Или это был банальный передел и просто обналом начали заниматься (а вернее нарастили обороты) другие? Или обнала больше нет? А банков, которые закрыли, но которые продолжали до момента ввода ВА нормально работать, выдавали кредиты, принимали депозиты, не задерживали выплаты вы не знаете? а я вот и таких парочку знаю...
обнал - это очень интересная тема. надеюсь нам простят оффтоп на политической ветке что Вы скажете по этому поводу? я вот вижу ряд факторов, которые говорят, что тему сильно поприжали - именно саму конвертацию, не теневую экономику. поэтому обнал есть, но в других масштабах. само понятие "скрутки", которое сейчас все мусолят, не просто так появилось - просто тему фиктивного НДС прибили, перешли на "скрутки". и прибили благодаря механизму, который запустили при Порошенко - хотя подготовку к этому начали раньше
назовите такие банки - из того, что я слышал - или проблемные, или обнальные, или Приват (но это отдельная тема)