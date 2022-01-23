Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
vitaliian написав:со всеми договориться и на выборах станет президентом Украины
Как вы договоритесь со мной, если я вам выбиваю зубы просто потому, что вы мне не нравитесь своими взглядами на жизнь и я сильнее?? Вы пообещаете мне изменить свои взгляды?? Ну тогда вряд ли после этого вас выберут президентом. Ну а если вы сумеете дать мне по зубам в ответ, у вас появится шанс стать президентом.
“Ще один приклад, що українська влада підігрує Кремлю, гальмуючи інтеграцію в НАТО – Банкова включила до складу делегації України для участі у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО представника ОПЗЖ, виключивши П‘ятого Президента, лідера ЄС. Хіба це не зрада? Альянс у шоці!”, – зазначає Костянтин Єлісєєв.
Интересно, кто нибудь составит график с совмещением на коммунальные расходы, предметы первой необходимости,...(полный перечень жизненно необходимых потребностей) Вашему вниманию свежий график расходов на питание от З/П январь 22го года..
Что интересно, на жизнь в Украине украинцы тратят больше, чем зарабатывают-получают в Украине.
Министерство обороны Тайваня получит ракеты ПВО Patriot PAC-3 MSE из США для развертывания до 2026 года. Согласно докладу Министерства обороны Тайваня, страна решила купить ракеты PAC-3 MSE (модернизированную версию ракеты Patriot) у США на фоне растущей китайской угрозы. Ракеты планируется доставить с 2025 по 2026 год и развернуть в стране к концу 2026 года. Министерство обороны Тайваня не предоставило информацию о бюджете, выделенном на покупку, и количестве ракет, которое было предложено купить, из-за чувствительности вопроса. Кроме того, ведомство заявило, что решение о покупке было принято еще в 2019 году. Тайвань получил первые ракетные системы ПВО Patriot РАС-2 в 1997 году. Министерство обороны Тайваня заплатило за них 179,14 миллиарда тайваньских долларов (6,28 миллиарда долларов США), в настоящее время насчитывается более 400 ракет этой версии. Семейство ракет Patriot PAC-3 MSE это ракеты-перехватчики, которые защищают объекты от входящих угроз, включая тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты и самолеты, обладают технологией прямого попадания в цель (Hit-to-Kill). Построенные на базе версии PAC-3 CRI, противоракеты PAC-3 MSE обеспечивает повышенную эффективность против более скоростных и сложных тактических баллистических ракет и крылатых ракет с твердотопливным ракетным двигателем. Всего в мире 14 стран имеют в своем арсенале противоракеты прямого попадания PAC-3 CRI и PAC-3 MSE. Источник: http://bastion-karpenko.ru/patriot-pac-3/ ВТС «БАСТИОН» A.V.Karpenko
Україні потрібно або свої розробляти або збирати гроші на патріоти