Додано: Нед 23 січ, 2022 23:51

Министерство обороны Тайваня получит ракеты ПВО Patriot PAC-3 MSE из США для развертывания до 2026 года. Согласно докладу Министерства обороны Тайваня, страна решила купить ракеты PAC-3 MSE (модернизированную версию ракеты Patriot) у США на фоне растущей китайской угрозы. Ракеты планируется доставить с 2025 по 2026 год и развернуть в стране к концу 2026 года. Министерство обороны Тайваня не предоставило информацию о бюджете, выделенном на покупку, и количестве ракет, которое было предложено купить, из-за чувствительности вопроса. Кроме того, ведомство заявило, что решение о покупке было принято еще в 2019 году. Тайвань получил первые ракетные системы ПВО Patriot РАС-2 в 1997 году. Министерство обороны Тайваня заплатило за них 179,14 миллиарда тайваньских долларов (6,28 миллиарда долларов США), в настоящее время насчитывается более 400 ракет этой версии. Семейство ракет Patriot PAC-3 MSE это ракеты-перехватчики, которые защищают объекты от входящих угроз, включая тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты и самолеты, обладают технологией прямого попадания в цель (Hit-to-Kill). Построенные на базе версии PAC-3 CRI, противоракеты PAC-3 MSE обеспечивает повышенную эффективность против более скоростных и сложных тактических баллистических ракет и крылатых ракет с твердотопливным ракетным двигателем. Всего в мире 14 стран имеют в своем арсенале противоракеты прямого попадания PAC-3 CRI и PAC-3 MSE.Источник:ВТС «БАСТИОН» A.V.KarpenkoУкраїні потрібно або свої розробляти або збирати гроші на патріоти