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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7651765276537654
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 20:23

  vitaliian написав:
  Hotab написав:
  vitaliian написав:со всеми договориться и на выборах станет президентом Украины

Как вы договоритесь со мной, если я вам выбиваю зубы просто потому, что вы мне не нравитесь своими взглядами на жизнь и я сильнее?? Вы пообещаете мне изменить свои взгляды?? Ну тогда вряд ли после этого вас выберут президентом. Ну а если вы сумеете дать мне по зубам в ответ, у вас появится шанс стать президентом.
все проще, с вами договариваться не будут.

Здесь замучено круче:
https://patrioty.org.ua/politic/soiuzny ... 07658.html

“Ще один приклад, що українська влада підігрує Кремлю, гальмуючи інтеграцію в НАТО – Банкова включила до складу делегації України для участі у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО представника ОПЗЖ, виключивши П‘ятого Президента, лідера ЄС. Хіба це не зрада? Альянс у шоці!”, – зазначає Костянтин Єлісєєв.
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 21:53

  ol_zy написав:
  lapay написав:При Петрові нічого не закривали і не будуть

Та да, сколько там банков при нем закрыли? Или это и есть ничего?

Хто про що, а вшивий про баню. Це політична гілка, які банки?
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 22:07

  lapay написав:Хто про що, а вшивий про баню. Це політична гілка, які банки?

У каждого свои.
Чаус, например предпочитал трёхлитровые:
https://news24ua.com/chaus-hranil-dengi ... zhu-u-nego
Зображення

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 22:39

Интересно, кто нибудь составит график с совмещением на коммунальные расходы, предметы первой необходимости,...(полный перечень жизненно необходимых потребностей)
Вашему вниманию свежий график расходов на питание от З/П январь 22го года..
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Что интересно, на жизнь в Украине украинцы тратят больше, чем зарабатывают-получают в Украине.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 23:14

Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 23:51

Министерство обороны Тайваня получит ракеты ПВО Patriot PAC-3 MSE из США для развертывания до 2026 года. Согласно докладу Министерства обороны Тайваня, страна решила купить ракеты PAC-3 MSE (модернизированную версию ракеты Patriot) у США на фоне растущей китайской угрозы. Ракеты планируется доставить с 2025 по 2026 год и развернуть в стране к концу 2026 года. Министерство обороны Тайваня не предоставило информацию о бюджете, выделенном на покупку, и количестве ракет, которое было предложено купить, из-за чувствительности вопроса. Кроме того, ведомство заявило, что решение о покупке было принято еще в 2019 году. Тайвань получил первые ракетные системы ПВО Patriot РАС-2 в 1997 году. Министерство обороны Тайваня заплатило за них 179,14 миллиарда тайваньских долларов (6,28 миллиарда долларов США), в настоящее время насчитывается более 400 ракет этой версии. Семейство ракет Patriot PAC-3 MSE это ракеты-перехватчики, которые защищают объекты от входящих угроз, включая тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты и самолеты, обладают технологией прямого попадания в цель (Hit-to-Kill). Построенные на базе версии PAC-3 CRI, противоракеты PAC-3 MSE обеспечивает повышенную эффективность против более скоростных и сложных тактических баллистических ракет и крылатых ракет с твердотопливным ракетным двигателем. Всего в мире 14 стран имеют в своем арсенале противоракеты прямого попадания PAC-3 CRI и PAC-3 MSE.
Источник: http://bastion-karpenko.ru/patriot-pac-3/ ВТС «БАСТИОН» A.V.Karpenko

Україні потрібно або свої розробляти або збирати гроші на патріоти :roll:
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