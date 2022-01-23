Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
vitaliian написав:со всеми договориться и на выборах станет президентом Украины
Как вы договоритесь со мной, если я вам выбиваю зубы просто потому, что вы мне не нравитесь своими взглядами на жизнь и я сильнее?? Вы пообещаете мне изменить свои взгляды?? Ну тогда вряд ли после этого вас выберут президентом. Ну а если вы сумеете дать мне по зубам в ответ, у вас появится шанс стать президентом.
“Ще один приклад, що українська влада підігрує Кремлю, гальмуючи інтеграцію в НАТО – Банкова включила до складу делегації України для участі у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО представника ОПЗЖ, виключивши П‘ятого Президента, лідера ЄС. Хіба це не зрада? Альянс у шоці!”, – зазначає Костянтин Єлісєєв.
Интересно, кто нибудь составит график с совмещением на коммунальные расходы, предметы первой необходимости,...(полный перечень жизненно необходимых потребностей) Вашему вниманию свежий график расходов на питание от З/П январь 22го года..
Что интересно, на жизнь в Украине украинцы тратят больше, чем зарабатывают-получают в Украине.
Министерство обороны Тайваня получит ракеты ПВО Patriot PAC-3 MSE из США для развертывания до 2026 года. Согласно докладу Министерства обороны Тайваня, страна решила купить ракеты PAC-3 MSE (модернизированную версию ракеты Patriot) у США на фоне растущей китайской угрозы. Ракеты планируется доставить с 2025 по 2026 год и развернуть в стране к концу 2026 года. Министерство обороны Тайваня не предоставило информацию о бюджете, выделенном на покупку, и количестве ракет, которое было предложено купить, из-за чувствительности вопроса. Кроме того, ведомство заявило, что решение о покупке было принято еще в 2019 году. Тайвань получил первые ракетные системы ПВО Patriot РАС-2 в 1997 году. Министерство обороны Тайваня заплатило за них 179,14 миллиарда тайваньских долларов (6,28 миллиарда долларов США), в настоящее время насчитывается более 400 ракет этой версии. Семейство ракет Patriot PAC-3 MSE это ракеты-перехватчики, которые защищают объекты от входящих угроз, включая тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты и самолеты, обладают технологией прямого попадания в цель (Hit-to-Kill). Построенные на базе версии PAC-3 CRI, противоракеты PAC-3 MSE обеспечивает повышенную эффективность против более скоростных и сложных тактических баллистических ракет и крылатых ракет с твердотопливным ракетным двигателем. Всего в мире 14 стран имеют в своем арсенале противоракеты прямого попадания PAC-3 CRI и PAC-3 MSE. Источник: http://bastion-karpenko.ru/patriot-pac-3/ ВТС «БАСТИОН» A.V.Karpenko
Україні потрібно або свої розробляти або збирати гроші на патріоти
Бывший офицер-доброволец с позывным Arty Green рассказывает о том, почему Россия не имеет позитивных вариантов захватить Украину. Он принимал участие в боях за Дебальцево и прямо обвиняет Порошенко и Муженко в сдаче плацдарма. По его мнению, в 2014-2015 годах между Порошенко и Путиным были договорняки, которые позволяли российским генералам действовать четко и слажено. Он рассказал о слабых местах армии России и объяснил, почему западная помощь позволит Украине существенно усилить свою обороноспособность.
Ukrainian , видел это видео у Истребина на фб. Оно , конечно, захватывает уверенностью и оптимизмом, но автор рассуждает с точки зрения комбата (примерно на этой должности (+-) он воевал , пока не ушел) , да ещё и получившего образования при совке. Возможности и технологии , появление высокоточного оружия - все сильно поменялось. И автор на войне не успел столкнуться с этим "сильно поменялось".
Из первого, что бросилось в глаза. Он считает ,что небо удастся закрыть. Это не так. Из всяких Калибров и Искандеров (это вряд ли, дорого, но Калибр - да) стационарные системы ПВО типа с-200 и с-300 будут уничтожены в первые минуты. Останутся войсковые буки, осы, Тунгуски. Этих будут отлавливать потом. В любом случае все это против крылатых ракет очень малоэфективно. Далее. Он думает, кто-то будет выступать в бой на подготовленные окопы на Донбассе?? Да конечно!!! Если наступление будет, это будет в чистом поле, где ничего нет вообще, через наши длинные общие границы. И никакая организованная оборона, как считает Артгрин, встречать там не будет. Будут охваты, перерезания коммуникаций, снабжения. Огромное отрезание половины страны, с остановкой ЖД , портов, и других перевозок. Сама экономика , ее развал , остановит войну. Отсутствие газа, электрики, валютная паника. Рубиться за окопы не будет нужды. Фронт останется отрезанный со всех сторон, а в условном Киеве и Днепре будет кататься танковый батальон, которому нечего противопоставить.
Но если именно валиться на Донбассе, тут я согласен с ним, потери рашистлв будут слишком высокими.
wild.tomcat написав:коли була новина про евакуацію рашанських дипломатів, то цей ватан від всіх пруфи вимагав, надані йому все не такі були, як він хотів, а от коли новина про американських дипломатів, то якась передруківка невідомо звідки (напевно з правильного телеграмканалу ), нібито з посиланням на снн. тільки реального посилання на снн чомусь немає
И что, наш кастрюлеголовый имел какие-то пруфы? Или украинский МИД не опроверг этот фейк?