Додано: Пон 24 січ, 2022 08:24

Ukrainian , видел это видео у Истребина на фб. Оно , конечно, захватывает уверенностью и оптимизмом, но автор рассуждает с точки зрения комбата (примерно на этой должности (+-) он воевал , пока не ушел) , да ещё и получившего образования при совке. Возможности и технологии , появление высокоточного оружия - все сильно поменялось. И автор на войне не успел столкнуться с этим "сильно поменялось".



Из первого, что бросилось в глаза.

Он считает ,что небо удастся закрыть. Это не так. Из всяких Калибров и Искандеров (это вряд ли, дорого, но Калибр - да) стационарные системы ПВО типа с-200 и с-300 будут уничтожены в первые минуты. Останутся войсковые буки, осы, Тунгуски. Этих будут отлавливать потом. В любом случае все это против крылатых ракет очень малоэфективно.

Далее. Он думает, кто-то будет выступать в бой на подготовленные окопы на Донбассе?? Да конечно!!! Если наступление будет, это будет в чистом поле, где ничего нет вообще, через наши длинные общие границы. И никакая организованная оборона, как считает Артгрин, встречать там не будет. Будут охваты, перерезания коммуникаций, снабжения. Огромное отрезание половины страны, с остановкой ЖД , портов, и других перевозок. Сама экономика , ее развал , остановит войну. Отсутствие газа, электрики, валютная паника. Рубиться за окопы не будет нужды.

Фронт останется отрезанный со всех сторон, а в условном Киеве и Днепре будет кататься танковый батальон, которому нечего противопоставить.



Но если именно валиться на Донбассе, тут я согласен с ним, потери рашистлв будут слишком высокими.