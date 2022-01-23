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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7653765476557656>
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 11:40

change_pm
Нам би не дозволили відновити ядерну зброю, однозначно ввели би санкції. Не для того Кравчука/Кучму примусили (або мотивували) її знищити. На сьогодні у нас не має сучасних технологій виробництва, потужностей для виробництва.
xaos_22
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 11:56

  xaos_22 написав:change_pm
Нам би не дозволили відновити ядерну зброю, однозначно ввели би санкції. Не для того Кравчука/Кучму примусили (або мотивували) її знищити. На сьогодні у нас не має сучасних технологій виробництва, потужностей для виробництва.

100500% ввели б, а може і ні)))

Буд.меморандум - похєрілі? Значіть привід не мати ядрену зброю зник, райт?

Було б бажання на южмаші наклепали б 10-20 ракет, якщо ядро плутонієве не змогли б зробити, просто видпрацьовані ядроні збірки могли б використи* - вийшла б брудна бомба, також неприємно )))

до того ж в 15-18 роках, поки потокив не було, в нас було багато варіантів не отримати санкції...

* у нас там в тюрмах повно тих, кому впаяли довічне - відробили б на користь суспільства.
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 12:27

Re: Політичні дискусії

  change_pm написав:Було б бажання на южмаші наклепали б 10-20 ракет, якщо ядро плутонієве не змогли б зробити, просто видпрацьовані ядроні збірки могли б використи* - вийшла б брудна бомба, також неприємно )))

Ізраїль вже бомбив іранські ядерні об'єкти, і від нашої ядерної програми залишились би тільки руїни, а Раші, за це, тільки б подякували.
Ох уж ці фантазери...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 12:33

"Уважаемые друзья, я еще раз акцентирую - мы за единство на словах, а не на деле".

Петр Порошенко начал неделю с забавной оговорки.


Иногда правда у него всё-таки прорывается сквозь стену лжи :)
Другие подобные "прорывы правды" из его рта не буду цитировать, чтоб фанаты не ущемлялись :)
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:02

Re: Політичні дискусії

  change_pm написав:Через якийсь час Раші таки подякують

Так, як і Совку подякували. Ну ти сподівайся, як і Совок сподівався, на всесвітню перемогу комунізму, в наступному життю побачиш...
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:03

Не вариантов когда обстрел идёт с территории РФ.
Когда самолёты сбивали с территории РФ.
Нет вариантов к противостоянию танковых прорывов с "неожиданной стороны": пример сдача Новоазовска.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:10

Есть мнение что вся эта напряжённость создаётся с целью поднять в космос цену на газ, война затратна и выгода от неё не очевидна, кто знаком с рос техникой знает что до Киева она не доедет, она ездит на ЖД платформах и на парадах ломается. Ну и нищие рос.пенсионеры ещё кормят разных ДнРов удивляюсь как у Путина вообще есть хоть 1% поддержки, кроме тех кто у корыта.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 24 січ, 2022 13:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:14

  lapay написав:
  change_pm написав:Через якийсь час Раші таки подякують

Так, як і Совку подякували. Ну ти сподівайся, як і Совок сподівався, на всесвітню перемогу комунізму, в наступному життю побачиш...

Я так розумию, ти десь в "чернівцях" - нічого не боїшся, ні рокет, ні танків, і умнічаєш)))

ххіх, ну ок, життя покаже, хто дє ...ся)))
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:21

«У нас близько півмільйона людей, які пройшли війну. Вони когось або щось втратили. Півмільйона, які втратили рідних, втратили домівку чи друзів, і вони готові голими руками роздирати росіян», – заявив генерал-лейтенант в інтерв’ю британському журналу The Times.

Також він назвав ймовірну дату повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За його словами, це може статися 20 лютого одразу після закінчення Олімпійських ігор в Пекіні.

Зазначимо, 22 січня видання Bloomberg повідомило, що голова КНР Сі Цзиньпин міг попросити російського президента Володимира Путіна не вторгатися в Україну під час Олімпіади в Пекіні, які відбудуться у лютому цього року.
https://stopcor.org/general-zsu-nazvav-jmovirnu-datu-vtorgnennya-rosiyi/
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:35

  vitaliian написав:
«У нас близько півмільйона людей, які пройшли війну. Вони когось або щось втратили. Півмільйона, які втратили рідних, втратили домівку чи друзів, і вони готові голими руками роздирати росіян», – заявив генерал-лейтенант в інтерв’ю британському журналу The Times.
https://stopcor.org/general-zsu-nazvav-jmovirnu-datu-vtorgnennya-rosiyi/

З цих півмільона було 180 тис. мобілізованих, не добровольців, а там всякі були. Тому реально буде менше, десь 350 тис.
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