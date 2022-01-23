change_pm
Нам би не дозволили відновити ядерну зброю, однозначно ввели би санкції. Не для того Кравчука/Кучму примусили (або мотивували) її знищити. На сьогодні у нас не має сучасних технологій виробництва, потужностей для виробництва.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 24 січ, 2022 11:40
change_pm
Нам би не дозволили відновити ядерну зброю, однозначно ввели би санкції. Не для того Кравчука/Кучму примусили (або мотивували) її знищити. На сьогодні у нас не має сучасних технологій виробництва, потужностей для виробництва.
Додано: Пон 24 січ, 2022 11:56
100500% ввели б, а може і ні)))
Буд.меморандум - похєрілі? Значіть привід не мати ядрену зброю зник, райт?
Було б бажання на южмаші наклепали б 10-20 ракет, якщо ядро плутонієве не змогли б зробити, просто видпрацьовані ядроні збірки могли б використи* - вийшла б брудна бомба, також неприємно )))
до того ж в 15-18 роках, поки потокив не було, в нас було багато варіантів не отримати санкції...
* у нас там в тюрмах повно тих, кому впаяли довічне - відробили б на користь суспільства.
Додано: Пон 24 січ, 2022 12:27
Re: Політичні дискусії
Ізраїль вже бомбив іранські ядерні об'єкти, і від нашої ядерної програми залишились би тільки руїни, а Раші, за це, тільки б подякували.
Ох уж ці фантазери...
Додано: Пон 24 січ, 2022 12:33
Иногда правда у него всё-таки прорывается сквозь стену лжи
Другие подобные "прорывы правды" из его рта не буду цитировать, чтоб фанаты не ущемлялись
Додано: Пон 24 січ, 2022 13:02
Re: Політичні дискусії
Додано: Пон 24 січ, 2022 13:03
Не вариантов когда обстрел идёт с территории РФ.
Когда самолёты сбивали с территории РФ.
Нет вариантов к противостоянию танковых прорывов с "неожиданной стороны": пример сдача Новоазовска.
Додано: Пон 24 січ, 2022 13:10
Есть мнение что вся эта напряжённость создаётся с целью поднять в космос цену на газ, война затратна и выгода от неё не очевидна, кто знаком с рос техникой знает что до Киева она не доедет, она ездит на ЖД платформах и на парадах ломается. Ну и нищие рос.пенсионеры ещё кормят разных ДнРов удивляюсь как у Путина вообще есть хоть 1% поддержки, кроме тех кто у корыта.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 24 січ, 2022 13:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 24 січ, 2022 13:14
Я так розумию, ти десь в "чернівцях" - нічого не боїшся, ні рокет, ні танків, і умнічаєш)))
ххіх, ну ок, життя покаже, хто дє ...ся)))
Додано: Пон 24 січ, 2022 13:21
https://stopcor.org/general-zsu-nazvav-jmovirnu-datu-vtorgnennya-rosiyi/
Додано: Пон 24 січ, 2022 13:35
З цих півмільона було 180 тис. мобілізованих, не добровольців, а там всякі були. Тому реально буде менше, десь 350 тис.
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