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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7653765476557656
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:42

https://www.youtube.com/post/UgkxkyZKMjuUnEjSdJntM1GSh2ft_8UB7Oq_
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:53

  vitaliian написав:Ну и нищие рос.пенсионеры ещё кормят разных ДнРов удивляюсь как у Путина вообще есть хоть 1% поддержки, кроме тех кто у корыта.


У ресурсного "корыта" там всё население. Конечно, кто больше, кто меньше, но всё.
Пока есть мировой спрос на нефть-газ-норильск-кузбасс - ничего с рашкой не случится.
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:59

Австралия.
https://24tv.ua/avstraliya-pochala-evak ... a_n1849728
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 14:04

Вот с какой причины, сегодня ожили все политические трупы, забрехали собаки, заблеяли козлы, завертелись клоуны каруселью на самокатах, зазвучал рояль...:
https://interfax.com.ua/news/economic/793509.html

https://interfax.com.ua/news/economic/793507.html
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