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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 24 січ, 2022 13:42
Додано: Пон 24 січ, 2022 13:53
У ресурсного "корыта" там всё население. Конечно, кто больше, кто меньше, но всё.
Пока есть мировой спрос на нефть-газ-норильск-кузбасс - ничего с рашкой не случится.
Додано: Пон 24 січ, 2022 13:59
Додано: Пон 24 січ, 2022 14:04
Вот с какой причины, сегодня ожили все политические трупы, забрехали собаки, заблеяли козлы, завертелись клоуны каруселью на самокатах, зазвучал рояль...:
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