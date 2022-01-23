Додано: Пон 24 січ, 2022 17:16

Kudrjavuy написав: Интересно, кто нибудь составит график с совмещением на коммунальные расходы, предметы первой необходимости,...(полный перечень жизненно необходимых потребностей)

Вашему вниманию свежий график расходов на питание от З/П январь 22го года..





Что интересно, на жизнь в Украине украинцы тратят больше, чем зарабатывают-получают в Украине. Интересно, кто нибудь составит график с совмещением на коммунальные расходы, предметы первой необходимости,...(полный перечень жизненно необходимых потребностей)Вашему вниманию свежий график расходов на питание от З/П январь 22го года..Что интересно, на жизнь в Украине украинцы тратят больше, чем зарабатывают-получают в Украине.

Про Украину - это мошенничество. Все просто ))) ,эти данные -обман, эти данные подает не Господь бог , а украинская статистика . ООН Украине уже официально указывала на обман в подаваемых данных. Порошенко придумал хитрость, вместо минимального дохода по стране , в эту формулу вставлял среднюю зарплату ))). Сразу не попадают пенсионеры. И еще целая армия безработных. Большинство пенсов получают минимальную пенсию , которая не покрывает даже коммунальные расходы. Не говоря про продукты лекарства. Не попадают в эту формулу сразу и безработные. А их целая армия. И тянут их родственники на свою нщенскую зарплату. В цивилизованном мире люди не живут бз социальной помощи. Поэтому в формуле не предусмотрены люди , не получающие доходы совсем. Даже социальную помощь. На эту тему ввееден новый закон. С 1 января. ))) У нас уже 30 лет грабят бедных . Закон про мониторинг сумм на картах от 1500 гр с пояснением откуда они взяты, если они не соответствуют доходам. Это рэкет беднейших слоев населения ? Моя знакомая - в шоке, она переводит безработному брату, который тяжело болеет - каждую неделю из очень скромной зарплаты по 700 гр. В ммесяц получится больше 1500. Люди, которые загибаются от голода и холода ? Что это ? Пенсы, не имея на что купить продукты, продают все из дома . Типа фарфор, комод старый из натурального дерева и вазу бабушкину. Колечко мамы. Понятно , что прога легко отберет тех, кто тратит больше , чем получает доход. Продажа старой вазы ценой 500 гр или даже 1500гр. это как ? Налоги за нее давно заплачены . И еще НДС - кто пояснит ? В цивилизованном мире этот налог - возвращают покупателям - если вы не местный - не француз , вам его вернут сразу. Смысл его перераспределение денег от тех , у кого большая покупательная способность к тому у кого маленькая? И почему у нас так называют налог , просто тупую отбираловку денег?