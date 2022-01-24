Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав:Интересно, кто нибудь составит график с совмещением на коммунальные расходы, предметы первой необходимости,...(полный перечень жизненно необходимых потребностей) Вашему вниманию свежий график расходов на питание от З/П январь 22го года..
Что интересно, на жизнь в Украине украинцы тратят больше, чем зарабатывают-получают в Украине.
Про Украину - это мошенничество. Все просто ))) ,эти данные -обман, эти данные подает не Господь бог , а украинская статистика . ООН Украине уже официально указывала на обман в подаваемых данных. Порошенко придумал хитрость, вместо минимального дохода по стране , в эту формулу вставлял среднюю зарплату ))). Сразу не попадают пенсионеры. И еще целая армия безработных. Большинство пенсов получают минимальную пенсию , которая не покрывает даже коммунальные расходы. Не говоря про продукты лекарства. Не попадают в эту формулу сразу и безработные. А их целая армия. И тянут их родственники на свою нщенскую зарплату. В цивилизованном мире люди не живут бз социальной помощи. Поэтому в формуле не предусмотрены люди , не получающие доходы совсем. Даже социальную помощь. На эту тему ввееден новый закон. С 1 января. ))) У нас уже 30 лет грабят бедных . Закон про мониторинг сумм на картах от 1500 гр с пояснением откуда они взяты, если они не соответствуют доходам. Это рэкет беднейших слоев населения ? Моя знакомая - в шоке, она переводит безработному брату, который тяжело болеет - каждую неделю из очень скромной зарплаты по 700 гр. В ммесяц получится больше 1500. Люди, которые загибаются от голода и холода ? Что это ? Пенсы, не имея на что купить продукты, продают все из дома . Типа фарфор, комод старый из натурального дерева и вазу бабушкину. Колечко мамы. Понятно , что прога легко отберет тех, кто тратит больше , чем получает доход. Продажа старой вазы ценой 500 гр или даже 1500гр. это как ? Налоги за нее давно заплачены . И еще НДС - кто пояснит ? В цивилизованном мире этот налог - возвращают покупателям - если вы не местный - не француз , вам его вернут сразу. Смысл его перераспределение денег от тех , у кого большая покупательная способность к тому у кого маленькая? И почему у нас так называют налог , просто тупую отбираловку денег?
Kudrjavuy написав:kalinavalera1 "Хитрость от Порошенок" - здесь Вы сами себе противоречите. Забыли о студентах О заробитчанах - их семьях, родных,... ...................................................... "Там" - по другому с вами согласен. Но у нас, создают товары, дополнительную стоимость, - только те, кто "работает" - официально получает Заработную Плату. или доход - ФОП.
Вы упускаете из виду Закон 2011 года. Официальный Криминал в социалке узаконен. У нас с 2011 года официально действует не Конституция Украины 1996року, а АНТИ-Конституция Украины 1996року.
Я не так хорошо знаю законы. То что у нас узаканивают криминал - давно уже - медленно но верно - всем очевидно. Но конкретно можете указать ? Конечно продажа земли ? Кстати там тоже мошенничество. Нам говорили, что у всех цивилизованных стран можно продавать землю, и только у нас аренда. Но наша аренда дает такие точно права как во всем цивилизованном мире - покупка земли. Такого что бы землю "продавали" навечно, безусловно и со всеми недрами до самомго ядра земли - нет нигде. Это очередное мошенничество.
Schmit написав:https://www.youtube.com/watch?v=221BzGhicf4 Почему до сих пор не принято на вооружение? А, зелебобики?
А за скільки часу прийняли на озброєння зарубіжні аналоги?
До чого тут зарубіжні аналоги? В Україні війна і потрібно все робити набагато швидше, що і відбувалось при попередній владі. По комплексу великий обсяг робіт було проведено ще при Ющенку, потім зупинено овочами, далі все відновлено і прискорено папередниками, дослідний взірець ми побачили на Хрещатику у 2018 і тут настає 2019 рік, свинарчуки і нові овочі знову починають все гальмувати і саботувати. І ось велика війна на порозі, а країна без потрібної ракетної зброї. Завдяки вам.
Schmit написав:По комплексу великий обсяг робіт було проведено ще при Ющенку, потім зупинено овочами, далі все відновлено і прискорено папередниками,
При Порошенку багато ракетних систем чи яких інших було поставлено на озброєння?
В квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. Саудівська Аравія готується до випробувань ОТРК RAAD-2 («Грім-2») восени 2019 року, а надходження на озброєння очікується з 2022 року.[15]
В лютому 2021 року міністерство оборони України повідомило про плани підписати контракт на перший дослідний дивізіон ОТРК «Сапсан». Дослідний дивізіон буде скороченого складу та складатиметься з елементів потрібних для випробувань. Йдеться про підготовку контракту на виготовлення одної дослідної батареї та елементів управління дивізіоном оперативно-тактичного комплексу, відомого під назвою «Сапсан» або «Грім-2»[4]. Заступник міністра оборони України Олександр Миронюк повідомив, що перша батарея буде виконана в такому складі: по дві пускові установки та машини заряджання, а також дві машини керування — рівня командира батареї та рівня командира дивізіону. Таке рішення дозволить провести всі необхідні випробування, які включають не тільки стрільби, а й організації зв'язку та управління. Таким чином цикл випробувань «Сапсан» буде значно компактнішим, що дозволить прискорити його прийняття на озброєння[4].