Вільха - точно і пішла в серію, хоча слуги призупиняли фінансування вже і виробництва. Багато проектів папередники завершити не встигли, але зробили хороший заділ для наступників. Три роки слугам було більш ніж достатньо, щоб завершити проекти, не тільки прийняти на озброєння, але й запустити серію.
Ukrainian написав:В квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. Саудівська Аравія готується до випробувань ОТРК RAAD-2 («Грім-2») восени 2019 року, а надходження на озброєння очікується з 2022 року.[15]
В лютому 2021 року міністерство оборони України повідомило про плани підписати контракт на перший дослідний дивізіон ОТРК «Сапсан». Дослідний дивізіон буде скороченого складу та складатиметься з елементів потрібних для випробувань. Йдеться про підготовку контракту на виготовлення одної дослідної батареї та елементів управління дивізіоном оперативно-тактичного комплексу, відомого під назвою «Сапсан» або «Грім-2»[4].
Заступник міністра оборони України Олександр Миронюк повідомив, що перша батарея буде виконана в такому складі: по дві пускові установки та машини заряджання, а також дві машини керування — рівня командира батареї та рівня командира дивізіону. Таке рішення дозволить провести всі необхідні випробування, які включають не тільки стрільби, а й організації зв'язку та управління. Таким чином цикл випробувань «Сапсан» буде значно компактнішим, що дозволить прискорити його прийняття на озброєння[4].
Дослідний взірець ще у 2018 їхав по Хрещатику, отже у 2019 вже завершили, а далі весь 2020 нічого не робили, а у 2021 щось анонсували. Коротше слуги тільки язиком тріпають, а реальних дій за роки - нуль.