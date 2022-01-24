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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7655765676577658 Додано: Пон 24 січ, 2022 21:17 Ukrainian написав: Schmit написав: По комплексу великий обсяг робіт було проведено ще при Ющенку, потім зупинено овочами, далі все відновлено і прискорено папередниками, По комплексу великий обсяг робіт було проведено ще при Ющенку, потім зупинено овочами, далі все відновлено і прискорено папередниками,

При Порошенку багато ракетних систем чи яких інших було поставлено на озброєння? При Порошенку багато ракетних систем чи яких інших було поставлено на озброєння?



Вільха - точно і пішла в серію, хоча слуги призупиняли фінансування вже і виробництва. Багато проектів папередники завершити не встигли, але зробили хороший заділ для наступників. Три роки слугам було більш ніж достатньо, щоб завершити проекти, не тільки прийняти на озброєння, але й запустити серію.



Ukrainian написав: В квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. Саудівська Аравія готується до випробувань ОТРК RAAD-2 («Грім-2») восени 2019 року, а надходження на озброєння очікується з 2022 року.[15]





В лютому 2021 року міністерство оборони України повідомило про плани підписати контракт на перший дослідний дивізіон ОТРК «Сапсан». Дослідний дивізіон буде скороченого складу та складатиметься з елементів потрібних для випробувань. Йдеться про підготовку контракту на виготовлення одної дослідної батареї та елементів управління дивізіоном оперативно-тактичного комплексу, відомого під назвою «Сапсан» або «Грім-2»[4].

Заступник міністра оборони України Олександр Миронюк повідомив, що перша батарея буде виконана в такому складі: по дві пускові установки та машини заряджання, а також дві машини керування — рівня командира батареї та рівня командира дивізіону. Таке рішення дозволить провести всі необхідні випробування, які включають не тільки стрільби, а й організації зв'язку та управління. Таким чином цикл випробувань «Сапсан» буде значно компактнішим, що дозволить прискорити його прийняття на озброєння[4]. В квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. Саудівська Аравія готується до випробувань ОТРК RAAD-2 («Грім-2») восени 2019 року, а надходження на озброєння очікується з 2022 року.[15]В лютому 2021 року міністерство оборони України повідомило про плани підписати контракт на перший дослідний дивізіон ОТРК «Сапсан». Дослідний дивізіон буде скороченого складу та складатиметься з елементів потрібних для випробувань. Йдеться про підготовку контракту на виготовлення одної дослідної батареї та елементів управління дивізіоном оперативно-тактичного комплексу, відомого під назвою «Сапсан» або «Грім-2»[4].Заступник міністра оборони України Олександр Миронюк повідомив, що перша батарея буде виконана в такому складі: по дві пускові установки та машини заряджання, а також дві машини керування — рівня командира батареї та рівня командира дивізіону. Таке рішення дозволить провести всі необхідні випробування, які включають не тільки стрільби, а й організації зв'язку та управління. Таким чином цикл випробувань «Сапсан» буде значно компактнішим, що дозволить прискорити його прийняття на озброєння[4].

Дослідний взірець ще у 2018 їхав по Хрещатику, отже у 2019 вже завершили, а далі весь 2020 нічого не робили, а у 2021 щось анонсували. Коротше слуги тільки язиком тріпають, а реальних дій за роки - нуль. Вільха - точно і пішла в серію, хоча слуги призупиняли фінансування вже і виробництва. Багато проектів папередники завершити не встигли, але зробили хороший заділ для наступників. Три роки слугам було більш ніж достатньо, щоб завершити проекти, не тільки прийняти на озброєння, але й запустити серію.Дослідний взірець ще у 2018 їхав по Хрещатику, отже у 2019 вже завершили, а далі весь 2020 нічого не робили, а у 2021 щось анонсували. Коротше слуги тільки язиком тріпають, а реальних дій за роки - нуль. Востаннє редагувалось Schmit в Пон 24 січ, 2022 21:56, всього редагувалось 1 раз. Schmit

Повідомлень: 2687 З нами з: 08.09.09 Подякував: 70 раз. Подякували: 269 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 січ, 2022 21:36 pesikot





Вы, сегодня, можете обрисовать ситуацию?

Много ли белорусов везут сегодня денег в магазины города?

Изменился ли контингент туристов с севера?

Меняется ли их менталитет? Дополнительно под влиянием РФ?

Улучшилась ли ситуация у Вас? Или то же экономическое принудительное ДНО? Вы, сегодня, можете обрисовать ситуацию?Много ли белорусов везут сегодня денег в магазины города?Изменился ли контингент туристов с севера?Меняется ли их менталитет? Дополнительно под влиянием РФ?Улучшилась ли ситуация у Вас? Или то же экономическое принудительное ДНО? Kudrjavuy

Повідомлень: 9288 З нами з: 20.09.12 Подякував: 741 раз. Подякували: 889 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7655765676577658 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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