RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7655765676577658
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:17

  Ukrainian написав:
  Schmit написав:По комплексу великий обсяг робіт було проведено ще при Ющенку, потім зупинено овочами, далі все відновлено і прискорено папередниками,

При Порошенку багато ракетних систем чи яких інших було поставлено на озброєння?


Вільха - точно і пішла в серію, хоча слуги призупиняли фінансування вже і виробництва. Багато проектів папередники завершити не встигли, але зробили хороший заділ для наступників. Три роки слугам було більш ніж достатньо, щоб завершити проекти, не тільки прийняти на озброєння, але й запустити серію.

  Ukrainian написав:В квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. Саудівська Аравія готується до випробувань ОТРК RAAD-2 («Грім-2») восени 2019 року, а надходження на озброєння очікується з 2022 року.[15]


В лютому 2021 року міністерство оборони України повідомило про плани підписати контракт на перший дослідний дивізіон ОТРК «Сапсан». Дослідний дивізіон буде скороченого складу та складатиметься з елементів потрібних для випробувань. Йдеться про підготовку контракту на виготовлення одної дослідної батареї та елементів управління дивізіоном оперативно-тактичного комплексу, відомого під назвою «Сапсан» або «Грім-2»[4].
Заступник міністра оборони України Олександр Миронюк повідомив, що перша батарея буде виконана в такому складі: по дві пускові установки та машини заряджання, а також дві машини керування — рівня командира батареї та рівня командира дивізіону. Таке рішення дозволить провести всі необхідні випробування, які включають не тільки стрільби, а й організації зв'язку та управління. Таким чином цикл випробувань «Сапсан» буде значно компактнішим, що дозволить прискорити його прийняття на озброєння[4].

Дослідний взірець ще у 2018 їхав по Хрещатику, отже у 2019 вже завершили, а далі весь 2020 нічого не робили, у 2021 лише щось анонсували. Коротше слуги тільки язиком тріпають, а реальних дій за роки - нуль.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 24 січ, 2022 22:15, всього редагувалось 2 разів.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2687
З нами з: 08.09.09
Подякував: 70 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:36

pesikot
Зображення

Вы, сегодня, можете обрисовать ситуацию?
Много ли белорусов везут сегодня денег в магазины города?
Изменился ли контингент туристов с севера?
Меняется ли их менталитет? Дополнительно под влиянием РФ?
Улучшилась ли ситуация у Вас? Или то же экономическое принудительное ДНО?
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9289
З нами з: 20.09.12
Подякував: 741 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 03:20

  Kudrjavuy написав:Много ли белорусов везут сегодня денег в магазины города?
Изменился ли контингент туристов с севера?
Меняется ли их менталитет? Дополнительно под влиянием РФ?

Вы о каких туристах с севера Белоруссии: литовцах или латышах?
Tegularius
 
Повідомлень: 1700
З нами з: 11.02.14
Подякував: 228 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7655765676577658
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.