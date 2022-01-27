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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7662766376647665
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 00:43

  Hotab написав:Tegularius , по нефтепродуктам ничего не случится. Значит будет + 3..5 грн из Европы, а не из Мозыря. Кому нужнее, ещё.

Может быть. С углем и газом сложнее.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 00:56

  Starikan написав:Имхо, два варианта:

1) Озабоченные западные партнеры уламывают Украину выполнить Минские соглашения под девизом "лишь бы не было войны". В конце концов, под этим девизом Зе пришел к власти и подписал "формулу Штайнмайера".
По большому счету, деваться нам некуда - страна, позорно проигравшая войну шахтерам, бурятам, гиркиным и пятой колонне, должна выполнить условия капитуляции 2015 года.

2) В противном случае такую страну объявят недоговороспособной с соответствующими последствиями. Например, признание рашкой ЛДНР и под этим соусом полный захват армейскими корпусами "республик" подконтрольных нам частей Донецкой и Луганской областей, как "незаконно оккупированных Украиной" - типа повторения Грузии.

Оба варианта для нас катастрофичны, но вполне устроят "западных партнеров", особенно старую Европу.


Объясните, в чем катастрофичность для Украины первого варианта и почему это капитуляция?
Ну будет ОРДЛО какой-то период жить по своим законам, с русским языком, советскими памятниками и полицией из бывших боевиков. Так они и так живут. Что изменится?
Будут участвовать в украинских выборах? Ну пускай. Там населения от силы миллиона 4. Ну пусть заведут 40 депутатов, из которых 20 войдут в ОПЗЖ, еще 20 в какой-то едва преодолевающий 5% барьер "Оппоблок" или "Партию Ш". Политический ландшафт Украины это радикально не поменяет. Условным Бойко или Мураеву эти голоса тоже не помогут выиграть президентские, т.к. "пророссийские" настроения в Украине сейчас разделяют не более 20%.
В чем еще угроза реинтеграции? Восстановление за счет Украины: так там вроде не Алеппо, инфраструктура повреждена на слишком сильно. Можно привлечь европейские программы, гранты.
Зато получим свой уголь, который будет не лишним.
Единственный момент: розданные российские паспорта. Это плохо. Если что, Украина должна категорически потребовать от РФ их отозвать. Жителям поставить условие: или сдаешь паспорт, или уезжаешь с ним жить в РФ.
Что еще из "угроз" я забыл?
Tegularius
 
Повідомлень: 1706
З нами з: 11.02.14
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:52

  Tegularius написав:
  Starikan написав:Имхо, два варианта:

1) Озабоченные западные партнеры уламывают Украину выполнить Минские соглашения под девизом "лишь бы не было войны". В конце концов, под этим девизом Зе пришел к власти и подписал "формулу Штайнмайера".
По большому счету, деваться нам некуда - страна, позорно проигравшая войну шахтерам, бурятам, гиркиным и пятой колонне, должна выполнить условия капитуляции 2015 года.

2) В противном случае такую страну объявят недоговороспособной с соответствующими последствиями. Например, признание рашкой ЛДНР и под этим соусом полный захват армейскими корпусами "республик" подконтрольных нам частей Донецкой и Луганской областей, как "незаконно оккупированных Украиной" - типа повторения Грузии.

Оба варианта для нас катастрофичны, но вполне устроят "западных партнеров", особенно старую Европу.


Объясните, в чем катастрофичность для Украины первого варианта и почему это капитуляция?
Ну будет ОРДЛО какой-то период жить по своим законам, с русским языком, советскими памятниками и полицией из бывших боевиков. Так они и так живут. Что изменится?
Будут участвовать в украинских выборах? Ну пускай. Там населения от силы миллиона 4. Ну пусть заведут 40 депутатов, из которых 20 войдут в ОПЗЖ, еще 20 в какой-то едва преодолевающий 5% барьер "Оппоблок" или "Партию Ш". Политический ландшафт Украины это радикально не поменяет. Условным Бойко или Мураеву эти голоса тоже не помогут выиграть президентские, т.к. "пророссийские" настроения в Украине сейчас разделяют не более 20%.
В чем еще угроза реинтеграции? Восстановление за счет Украины: так там вроде не Алеппо, инфраструктура повреждена на слишком сильно. Можно привлечь европейские программы, гранты.
Зато получим свой уголь, который будет не лишним.
Единственный момент: розданные российские паспорта. Это плохо. Если что, Украина должна категорически потребовать от РФ их отозвать. Жителям поставить условие: или сдаешь паспорт, или уезжаешь с ним жить в РФ.
Что еще из "угроз" я забыл?

Чтобы было так, как вы обрисовали, надо выполнять "Минск" по "дорожной карте" Порошенко (все пункты "Минска" последовательно), а не по придуманной кремлинами "формуле Штайнмайера", которую зезедент с дуру подписал в 2019.
Сначала безопасность, разоружение, вывод иностранных войск, выборы по украинскому законодательству (доступ СМИ, наблюдателей и разных тягныбоков к выборам) и граница. Невозможно обеспечить безопасность и выборы по украинскому законодательству без границы - эту проблему предлагалось решить с помощью миротворцев ООН.
Schmit
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