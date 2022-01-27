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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7662766376647665 Додано: П'ят 28 січ, 2022 00:43 Hotab написав: Tegularius , по нефтепродуктам ничего не случится. Значит будет + 3..5 грн из Европы, а не из Мозыря. Кому нужнее, ещё. , по нефтепродуктам ничего не случится. Значит будет + 3..5 грн из Европы, а не из Мозыря. Кому нужнее, ещё.

Может быть. С углем и газом сложнее. Может быть. С углем и газом сложнее. Tegularius Повідомлень: 1706 З нами з: 11.02.14 Подякував: 230 раз. Подякували: 242 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 січ, 2022 00:56 Starikan написав: Имхо, два варианта:



1) Озабоченные западные партнеры уламывают Украину выполнить Минские соглашения под девизом "лишь бы не было войны". В конце концов, под этим девизом Зе пришел к власти и подписал "формулу Штайнмайера".

По большому счету, деваться нам некуда - страна, позорно проигравшая войну шахтерам, бурятам, гиркиным и пятой колонне, должна выполнить условия капитуляции 2015 года.



2) В противном случае такую страну объявят недоговороспособной с соответствующими последствиями. Например, признание рашкой ЛДНР и под этим соусом полный захват армейскими корпусами "республик" подконтрольных нам частей Донецкой и Луганской областей, как "незаконно оккупированных Украиной" - типа повторения Грузии.



Оба варианта для нас катастрофичны, но вполне устроят "западных партнеров", особенно старую Европу. Имхо, два варианта:1) Озабоченные западные партнеры уламывают Украину выполнить Минские соглашения под девизом "лишь бы не было войны". В конце концов, под этим девизом Зе пришел к власти и подписал "формулу Штайнмайера".По большому счету, деваться нам некуда - страна, позорно проигравшая войну шахтерам, бурятам, гиркиным и пятой колонне, должна выполнить условия капитуляции 2015 года.2) В противном случае такую страну объявят недоговороспособной с соответствующими последствиями. Например, признание рашкой ЛДНР и под этим соусом полный захват армейскими корпусами "республик" подконтрольных нам частей Донецкой и Луганской областей, как "незаконно оккупированных Украиной" - типа повторения Грузии.Оба варианта для нас катастрофичны, но вполне устроят "западных партнеров", особенно старую Европу.



Объясните, в чем катастрофичность для Украины первого варианта и почему это капитуляция?

Ну будет ОРДЛО какой-то период жить по своим законам, с русским языком, советскими памятниками и полицией из бывших боевиков. Так они и так живут. Что изменится?

Будут участвовать в украинских выборах? Ну пускай. Там населения от силы миллиона 4. Ну пусть заведут 40 депутатов, из которых 20 войдут в ОПЗЖ, еще 20 в какой-то едва преодолевающий 5% барьер "Оппоблок" или "Партию Ш". Политический ландшафт Украины это радикально не поменяет. Условным Бойко или Мураеву эти голоса тоже не помогут выиграть президентские, т.к. "пророссийские" настроения в Украине сейчас разделяют не более 20%.

В чем еще угроза реинтеграции? Восстановление за счет Украины: так там вроде не Алеппо, инфраструктура повреждена на слишком сильно. Можно привлечь европейские программы, гранты.

Зато получим свой уголь, который будет не лишним.

Единственный момент: розданные российские паспорта. Это плохо. Если что, Украина должна категорически потребовать от РФ их отозвать. Жителям поставить условие: или сдаешь паспорт, или уезжаешь с ним жить в РФ.

Что еще из "угроз" я забыл? Объясните, в чем катастрофичность для Украины первого варианта и почему это капитуляция?Ну будет ОРДЛО какой-то период жить по своим законам, с русским языком, советскими памятниками и полицией из бывших боевиков. Так они и так живут. Что изменится?Будут участвовать в украинских выборах? Ну пускай. Там населения от силы миллиона 4. Ну пусть заведут 40 депутатов, из которых 20 войдут в ОПЗЖ, еще 20 в какой-то едва преодолевающий 5% барьер "Оппоблок" или "Партию Ш". Политический ландшафт Украины это радикально не поменяет. Условным Бойко или Мураеву эти голоса тоже не помогут выиграть президентские, т.к. "пророссийские" настроения в Украине сейчас разделяют не более 20%.В чем еще угроза реинтеграции? Восстановление за счет Украины: так там вроде не Алеппо, инфраструктура повреждена на слишком сильно. Можно привлечь европейские программы, гранты.Зато получим свой уголь, который будет не лишним.Единственный момент: розданные российские паспорта. Это плохо. Если что, Украина должна категорически потребовать от РФ их отозвать. Жителям поставить условие: или сдаешь паспорт, или уезжаешь с ним жить в РФ.Что еще из "угроз" я забыл? Tegularius Повідомлень: 1706 З нами з: 11.02.14 Подякував: 230 раз. Подякували: 242 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:52 Tegularius написав: Starikan написав: Имхо, два варианта:



1) Озабоченные западные партнеры уламывают Украину выполнить Минские соглашения под девизом "лишь бы не было войны". В конце концов, под этим девизом Зе пришел к власти и подписал "формулу Штайнмайера".

По большому счету, деваться нам некуда - страна, позорно проигравшая войну шахтерам, бурятам, гиркиным и пятой колонне, должна выполнить условия капитуляции 2015 года.



2) В противном случае такую страну объявят недоговороспособной с соответствующими последствиями. Например, признание рашкой ЛДНР и под этим соусом полный захват армейскими корпусами "республик" подконтрольных нам частей Донецкой и Луганской областей, как "незаконно оккупированных Украиной" - типа повторения Грузии.



Оба варианта для нас катастрофичны, но вполне устроят "западных партнеров", особенно старую Европу. Имхо, два варианта:1) Озабоченные западные партнеры уламывают Украину выполнить Минские соглашения под девизом "лишь бы не было войны". В конце концов, под этим девизом Зе пришел к власти и подписал "формулу Штайнмайера".По большому счету, деваться нам некуда - страна, позорно проигравшая войну шахтерам, бурятам, гиркиным и пятой колонне, должна выполнить условия капитуляции 2015 года.2) В противном случае такую страну объявят недоговороспособной с соответствующими последствиями. Например, признание рашкой ЛДНР и под этим соусом полный захват армейскими корпусами "республик" подконтрольных нам частей Донецкой и Луганской областей, как "незаконно оккупированных Украиной" - типа повторения Грузии.Оба варианта для нас катастрофичны, но вполне устроят "западных партнеров", особенно старую Европу.



Объясните, в чем катастрофичность для Украины первого варианта и почему это капитуляция?

Ну будет ОРДЛО какой-то период жить по своим законам, с русским языком, советскими памятниками и полицией из бывших боевиков. Так они и так живут. Что изменится?

Будут участвовать в украинских выборах? Ну пускай. Там населения от силы миллиона 4. Ну пусть заведут 40 депутатов, из которых 20 войдут в ОПЗЖ, еще 20 в какой-то едва преодолевающий 5% барьер "Оппоблок" или "Партию Ш". Политический ландшафт Украины это радикально не поменяет. Условным Бойко или Мураеву эти голоса тоже не помогут выиграть президентские, т.к. "пророссийские" настроения в Украине сейчас разделяют не более 20%.

В чем еще угроза реинтеграции? Восстановление за счет Украины: так там вроде не Алеппо, инфраструктура повреждена на слишком сильно. Можно привлечь европейские программы, гранты.

Зато получим свой уголь, который будет не лишним.

Единственный момент: розданные российские паспорта. Это плохо. Если что, Украина должна категорически потребовать от РФ их отозвать. Жителям поставить условие: или сдаешь паспорт, или уезжаешь с ним жить в РФ.

Что еще из "угроз" я забыл? Объясните, в чем катастрофичность для Украины первого варианта и почему это капитуляция?Ну будет ОРДЛО какой-то период жить по своим законам, с русским языком, советскими памятниками и полицией из бывших боевиков. Так они и так живут. Что изменится?Будут участвовать в украинских выборах? Ну пускай. Там населения от силы миллиона 4. Ну пусть заведут 40 депутатов, из которых 20 войдут в ОПЗЖ, еще 20 в какой-то едва преодолевающий 5% барьер "Оппоблок" или "Партию Ш". Политический ландшафт Украины это радикально не поменяет. Условным Бойко или Мураеву эти голоса тоже не помогут выиграть президентские, т.к. "пророссийские" настроения в Украине сейчас разделяют не более 20%.В чем еще угроза реинтеграции? Восстановление за счет Украины: так там вроде не Алеппо, инфраструктура повреждена на слишком сильно. Можно привлечь европейские программы, гранты.Зато получим свой уголь, который будет не лишним.Единственный момент: розданные российские паспорта. Это плохо. Если что, Украина должна категорически потребовать от РФ их отозвать. Жителям поставить условие: или сдаешь паспорт, или уезжаешь с ним жить в РФ.Что еще из "угроз" я забыл?

Чтобы было так, как вы обрисовали, надо выполнять "Минск" по "дорожной карте" Порошенко (все пункты "Минска" последовательно), а не по придуманной кремлинами "формуле Штайнмайера", которую зезедент с дуру подписал в 2019.

Сначала безопасность, разоружение, вывод иностранных войск, выборы по украинскому законодательству (доступ СМИ, наблюдателей и разных тягныбоков к выборам) и граница. Невозможно обеспечить безопасность и выборы по украинскому законодательству без границы - эту проблему предлагалось решить с помощью миротворцев ООН. Чтобы было так, как вы обрисовали, надо выполнять "Минск" по "дорожной карте" Порошенко (все пункты "Минска" последовательно), а не по придуманной кремлинами "формуле Штайнмайера", которую зезедент с дуру подписал в 2019.Сначала безопасность, разоружение, вывод иностранных войск, выборы по украинскому законодательству (доступ СМИ, наблюдателей и разных тягныбоков к выборам) и граница. Невозможно обеспечить безопасность и выборы по украинскому законодательству без границы - эту проблему предлагалось решить с помощью миротворцев ООН. Schmit

Повідомлень: 2695 З нами з: 08.09.09 Подякував: 71 раз. Подякували: 269 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7662766376647665 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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