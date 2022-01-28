Додано: П'ят 28 січ, 2022 17:49

Tegularius написав: Starikan написав: Имхо, два варианта:



1) Озабоченные западные партнеры уламывают Украину выполнить Минские соглашения под девизом "лишь бы не было войны". В конце концов, под этим девизом Зе пришел к власти и подписал "формулу Штайнмайера".

По большому счету, деваться нам некуда - страна, позорно проигравшая войну шахтерам, бурятам, гиркиным и пятой колонне, должна выполнить условия капитуляции 2015 года.



2) В противном случае такую страну объявят недоговороспособной с соответствующими последствиями. Например, признание рашкой ЛДНР и под этим соусом полный захват армейскими корпусами "республик" подконтрольных нам частей Донецкой и Луганской областей, как "незаконно оккупированных Украиной" - типа повторения Грузии.



Оба варианта для нас катастрофичны, но вполне устроят "западных партнеров", особенно старую Европу. Имхо, два варианта:1) Озабоченные западные партнеры уламывают Украину выполнить Минские соглашения под девизом "лишь бы не было войны". В конце концов, под этим девизом Зе пришел к власти и подписал "формулу Штайнмайера".По большому счету, деваться нам некуда - страна, позорно проигравшая войну шахтерам, бурятам, гиркиным и пятой колонне, должна выполнить условия капитуляции 2015 года.2) В противном случае такую страну объявят недоговороспособной с соответствующими последствиями. Например, признание рашкой ЛДНР и под этим соусом полный захват армейскими корпусами "республик" подконтрольных нам частей Донецкой и Луганской областей, как "незаконно оккупированных Украиной" - типа повторения Грузии.Оба варианта для нас катастрофичны, но вполне устроят "западных партнеров", особенно старую Европу.



Объясните, в чем катастрофичность для Украины первого варианта и почему это капитуляция?

Ну будет ОРДЛО какой-то период жить по своим законам, с русским языком, советскими памятниками и полицией из бывших боевиков. Так они и так живут. Что изменится?

Объясните, в чем катастрофичность для Украины первого варианта и почему это капитуляция?Ну будет ОРДЛО какой-то период жить по своим законам, с русским языком, советскими памятниками и полицией из бывших боевиков. Так они и так живут. Что изменится?

Tegularius написав: Будут участвовать в украинских выборах? Ну пускай. Там населения от силы миллиона 4. Ну пусть заведут 40 депутатов, из которых 20 войдут в ОПЗЖ, еще 20 в какой-то едва преодолевающий 5% барьер "Оппоблок" или "Партию Ш". Политический ландшафт Украины это радикально не поменяет. Условным Бойко или Мураеву эти голоса тоже не помогут выиграть президентские, т.к. "пророссийские" настроения в Украине сейчас разделяют не более 20%.

Будут участвовать в украинских выборах? Ну пускай. Там населения от силы миллиона 4. Ну пусть заведут 40 депутатов, из которых 20 войдут в ОПЗЖ, еще 20 в какой-то едва преодолевающий 5% барьер "Оппоблок" или "Партию Ш". Политический ландшафт Украины это радикально не поменяет. Условным Бойко или Мураеву эти голоса тоже не помогут выиграть президентские, т.к. "пророссийские" настроения в Украине сейчас разделяют не более 20%.

Tegularius написав: В чем еще угроза реинтеграции? Восстановление за счет Украины: так там вроде не Алеппо, инфраструктура повреждена на слишком сильно. Можно привлечь европейские программы, гранты.

В чем еще угроза реинтеграции? Восстановление за счет Украины: так там вроде не Алеппо, инфраструктура повреждена на слишком сильно. Можно привлечь европейские программы, гранты.

Вот пусть они там сами по себе и живутСами себе восстанавливают инфраструктуруИ не надо лепить аргумент "Какая разница ?"Разница есть и она огромная. Как политическая, так и экономическаяПолитическая разницаВы как-то забыли, что сейчас т.н. ЛНР и ДНР руководят граждане РФ и члены партии "Единая Россия"Они добровольно уступят власть ? Я очень сильно сомневаюсьА депутаты местных уровнейБудут ли там депутаты от ЕС или даже от СН ? - ні, синку, це фантастикаТак что, тем более, нельзя допускать депутатов с оккупированных территорий в Верховную РадуЭкономическая разницаПривлечь можно.Но, восстановление будет за счёт Украины.Все обязательства по грантам, кредитам будет на стороне УкраиныА вот расходовать их будут на местном уровне с аргументами "вы нам дайте денег и отвалите, мы тут сами всё порешаем"То есть, получимРуководить этим ОРДЛО будут из РФ, а Украина будет вваливать кучу денег в эту бездонную дыру. Кстати, это мечта РФЕсли вы этого не понимаете, то вы - идиотЕсли вы поддерживаете такое развитие событий, то вы - враг УкраиныСами можете выбрать, что вам больше подходит ?Можете свой вариант предложить