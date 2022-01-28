Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ukrainian написав:Больше всего респондентов, готовых лично принять участие в рядах терробороны, оказалось с Юга (65%) и Запада (62%). Меньше всего – с Востока (39%).
А как именно эти респонденты думают защищать страну при военных действиях? Неужели они реально уверены, что Россия будет вторгаться в Украину пехотой или бурятской конницей? А любой наш потреот с налобной желто-голубой повязкой и выданным в военкомате автоматом словно Рэмбо всех москаликов легко перестреляет из окна своей хрущевки?
России достаточно нанести точечные авиаудары по электростанциям и водоканалам, через неделю холодов и мрака большинство диванных вояк само убежит на границу с Польшей.
Всё же пример Крыма и Донбасса доходчевее. О каком автомате может идти речь, когда работает РСЗО с территории РФ? - Это "чисто видосик"
1. Странным образом никто не упомянул, что это такое "отряды самообороны" 2. Кто их финансирует? И Кто даёт команды - "частные армии". 3. Вероятно Вы забыли кто их финансировал и какие они задачи выполняли? Чем с ними рассчитывались? 4. Зачем в 15м году была восстановлена "Голштинская форма в Армии Украины"? 5. Кто и зачем занимается подменой понятий? ................................................................................ Только одного этого пункта было достаточно для полного расклада перехода власти под источник в РФ. И десяток страниц рассмотрения - "в финансах"
1) Озабоченные западные партнеры уламывают Украину выполнить Минские соглашения под девизом "лишь бы не было войны". В конце концов, под этим девизом Зе пришел к власти и подписал "формулу Штайнмайера". По большому счету, деваться нам некуда - страна, позорно проигравшая войну шахтерам, бурятам, гиркиным и пятой колонне, должна выполнить условия капитуляции 2015 года.
2) В противном случае такую страну объявят недоговороспособной с соответствующими последствиями. Например, признание рашкой ЛДНР и под этим соусом полный захват армейскими корпусами "республик" подконтрольных нам частей Донецкой и Луганской областей, как "незаконно оккупированных Украиной" - типа повторения Грузии.
Оба варианта для нас катастрофичны, но вполне устроят "западных партнеров", особенно старую Европу.
Объясните, в чем катастрофичность для Украины первого варианта и почему это капитуляция? Ну будет ОРДЛО какой-то период жить по своим законам, с русским языком, советскими памятниками и полицией из бывших боевиков. Так они и так живут. Что изменится?
Вот пусть они там сами по себе и живут Сами себе восстанавливают инфраструктуру
И не надо лепить аргумент "Какая разница ?" Разница есть и она огромная. Как политическая, так и экономическая
Политическая разница
Tegularius написав:Будут участвовать в украинских выборах? Ну пускай. Там населения от силы миллиона 4. Ну пусть заведут 40 депутатов, из которых 20 войдут в ОПЗЖ, еще 20 в какой-то едва преодолевающий 5% барьер "Оппоблок" или "Партию Ш". Политический ландшафт Украины это радикально не поменяет. Условным Бойко или Мураеву эти голоса тоже не помогут выиграть президентские, т.к. "пророссийские" настроения в Украине сейчас разделяют не более 20%.
Вы как-то забыли, что сейчас т.н. ЛНР и ДНР руководят граждане РФ и члены партии "Единая Россия" Они добровольно уступят власть ? Я очень сильно сомневаюсь
А депутаты местных уровней Будут ли там депутаты от ЕС или даже от СН ? - ні, синку, це фантастика
Так что, тем более, нельзя допускать депутатов с оккупированных территорий в Верховную Раду
Экономическая разница
Tegularius написав:В чем еще угроза реинтеграции? Восстановление за счет Украины: так там вроде не Алеппо, инфраструктура повреждена на слишком сильно. Можно привлечь европейские программы, гранты.
Привлечь можно. Но, восстановление будет за счёт Украины. Все обязательства по грантам, кредитам будет на стороне Украины
А вот расходовать их будут на местном уровне с аргументами "вы нам дайте денег и отвалите, мы тут сами всё порешаем"
То есть, получим Руководить этим ОРДЛО будут из РФ, а Украина будет вваливать кучу денег в эту бездонную дыру. Кстати, это мечта РФ
Если вы этого не понимаете, то вы - идиот Если вы поддерживаете такое развитие событий, то вы - враг Украины
Denik написав:.. - Убрать американских инвесторов из РФ. - Обвалить фондовый РФ. - Обвалить рубль. - Поставить под угрозу рынок ипотеки РФ. Украину осколками зацкпило.
поставьте "плюсик" в тех пунктах где это хоть как то удалось. Мои русские знакомые писаются от счастья - они и не ожидали такой халявы, "голубыми фишками" скупились кто на сколько мог, бакса за два дня народ сдал больше чем мы кукуруку за год продаем. наши итоги ("осколками зацепило") куда веселее: только из-за роста учетной ставки НБУ стоимость корпоративного кредита в гривне по плавающей ставке увеличилось нам примерно с 12 до 15%, - финансовый сидит чешет репу.
Я вам скажу что удалось, все кричали "1оо% Путин нападет" а он не напал, то есть проявил слабость, засцал перед американским оружием, и потерял позиции в переговорах и лицо в целом.
Зря, "кто-то расслабляет булки". РФ в 14м не зациклилось на Донбассе и Крыме. Сожрали Киргизию. Сожрали Белорусь. Сожрали Казахстан. Сейчас работают над Таджикистаном. Иран, Афганистан,... - новые и приверженные союзники РФ. Так, что не имейте мои седые....
pesikot написав:Если вы этого не понимаете, то вы - идиот
Вы умудряетесь общаться довольно мягко. Например:
budivelnik написав:Так що йди в пяту точку....
Аргументирует по своему, при чём довольно метко!
А меня Вы хотите подвязать под эшафот? Ведь исчезают посты, что есть обыкновенной статистикой в происходящем - Насильственное уничтожение Украины. Ситуация в стране, сейчас критическая и это, по крайней мере, для меня засветило на 100 дней наисветлейшего.
Откровенный идиотизм от "Бени под Кравчука", что сейчас навязывается в Украине - это перспектива тотального "разделяй и властвуй" по аналогу РФ. В принципе такое от Запада https://detector.media/infospace/articl ... -tsenzuri/ До востока "ослабление сигнала" с ключевых телевышек. Только там для "выпуска пара" используют "внешнего Врага", в лице стран в отношении которых осуществляется Агрессия.
Те, кто больше всех ср@т на публику патриотическими кирпичами, уже вывезли на Запад все наворованное, и первыми же сбегут из страны Что меня смущает? Защищать страну будут, как всегда, молчуны
Что меня смущает ?
Меня смущает то, что все лидеры так называемой " партии войны", этих патриотических патриотов , уже давно вывезли и легализовали на Западе наворованные капиталы, приобрели недвижимость, обустроили детей , зачастую имеют второе гражданство и теперь произносят истошные пламенные речи.
Впрочем, история уже не раз доказала, что те, кто громче всех пафосно и показательно на публику срет патриотическими кирпичами, первыми же и сбегают из страны. Уверен, что так будет и на этот раз.
Воевать и защищать страну будут, как всегда, молчуны. Те, кто не умеет и не хотят кричать на каждом углу патриотические лозунги, а просто , молча , берут винтовку и уходят на фронт.
Ну,... Спивак за словом в карман не полезет мастер разговорного жанра(интереснее ознакомиться с полным содержанием):
https://ua24ua.net/ukrainu-porazila-tot ... soznaniya/ ..................................................................... А масштабы тотального грабежа и беспредела в экономике, прекрасно демонстрирует один факт. Аграрная Украина (!!!) с рекордным урожаем пшеницы (!!!!), закупает муку у турков из….украинской пшеницы.
Хочется сказать власти До свидания! Или Аминь!
Но нет, людей больше интересует тема «Путин нападет в четверг», и «мы порвём их голыми руками», а «наши западные партнёры за Украину уничтожат российскую экономику…»
А когда Путин перестанет нападать, займёмся вторым переворотом???? Люди!!! Если это не деградация, то объясните, что это????
Мэр Киева Виталий Кличко заяви, что готов защищать Украину в случае вторжения России в Украину. Об этом он сказал в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».
В частности, во время выступления нардепа от Оппозиционного блока «За жизнь» Наталии Королевской, возникла дискуссия между ней и волонтером и ведущим Сергеем Притулой. Последний обвинил политсилу Королевской в поддержке путинского режима и назвал их представителями пятой колоны. Когда Королевская начала рассказывать о том, какими патриотами являются представители ОПЗЖ, ее перебил Виталий Кличко:
«Если начнется война, я возьму автомат и пойду защищать Украину, я – бывший солдат… А кого будете защищать вы? Кого будет защищать ваш Кива (Илья Кива – одиозный нардеп – авт), который поздравляет Путина с Днем рождения и восхищается им?», - сказал Кличко.
Королевская в ответ заявила, что этот вопрос нужно адресовать непосредственно Киве.