Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав:Вы умудряетесь общаться довольно мягко. Например:
Так що йди в пяту точку....
Судя по количеству, объему и содержанию ваших постов, смысл вашей деятельности на форуме - обгаживание Президента Украины. Вероятно за деньги. Другого посыла придумать сложно. Не брезгуете ничем, например цитируете "ватного" Спивака за милую душу. Не беда, что до выборов еще далеко, положение сложное, и поливание помоями Президента и правительства Украины по-поводу и без очевидно идет на пользу внешнему противнику.
Kudrjavuy написав:Вы умудряетесь общаться довольно мягко. Например:
Так що йди в пяту точку....
Судя по количеству, объему и содержанию ваших постов, смысл вашей деятельности на форуме - обгаживание Президента Украины. Вероятно за деньги. Другого посыла придумать сложно. Не брезгуете ничем, например цитируете "ватного" Спивака за милую душу. Не беда, что до выборов еще далеко, положение сложное, и поливание помоями Президента и правительства Украины по-поводу и без очевидно идет на пользу внешнему противнику.
Гавнецом от Вас, батенька, попахивает - гавнецомс! По первах: 1. Процитированные посты адресованы не мне. И от уважаемых, и цитированных, в свой адрес такого не получал. (разве, в иной форме - на то и прения прийти к одной точке отсчёта) 2. Вам выкладывают происходящее в "мягких тонах" - ни одного поста "Прямым текстом" не позволил.(а тем более "то, что у меня перед очами", а оно куда печальнее) 3. "О деньгах" - форум, батенька, финансовый - мне больше всего нравиться: - "Єднаймося!" - а не Вы ли разделяете? Как раз тех, кто день и ночь кровью и потом творит "Украину". По сути в рабских условиях, ЧЕСТНО - без заработных плат, без социальных гарантий своего будущего,..... своим трудом "делает Украину".
- А теперь "Єднаймося!" - мы нацарювали та вивели, а тепер єднаймося - вкрадем та виведем те, що у Вас залишилося! К сожалению - я адекватно оцениваю происходящее. И здесь нет по определению "Работы на агрессора" Или Вы считаете, что это "Путин" изнутри уничтожает Украину? По беспределу грабит население, иганяет его на чужбину, калечит стариков, что мрут от голода, болезней,... толкает к суициду матерей с детьми, продаёт Землю Украины, разрушает экономику, энергетику, принудительно банкротит и приватизирует предприятия, вырезает и вывозит их, продаёт порты, заводы,... вместо того, что бы там работать,......... https://www.facebook.com/president.gov. ... 207150642/ В той час, коли у них найбільший ВВП... - интересно, а он сам, понимает, о чём говорит? Или Вы то же "из этих"?
- Вы, батенька, не правы! Наверное больше, чем 100%
Дружина посла України в Німеччині Світлана Мельник заявила, що Німеччина надішле Україні 5 тисяч захисних військових касок, які вже колись використовувалися. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
“За інформацією наших німецьких друзів-журналістів, йдеться не просто про 5 тисяч шоломів. Йдеться про 5 тисяч СЕКОНД-ХЕНД касок. Ці шоломи як виявляється вже були у вжитку! Ось так Німеччина – одна з найбагатших країн світу – демонструє історичну відповідальність Берліна за щонайменше 8 мільйонів українських жертв нацистської окупації”, – написала вона.
Зазначимо, що міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт повідомила, що Німеччина відправив українським військовим п’ять тисяч захисних касок.
Раніше Ламбрехт заявила, що Німеччина поки що не має наміру постачати Україні зброю на тлі загрози вторгнення Росії.
С Мельник це на тлі того, що Німеччина продає і значною мірою субсидує майже на 600 млн євро щороку сучасної високоточної зброї, яка виробляється в Німеччині, Ізраїлю. Це все виправдовується теж історією, відповідальністю. А нам - «гуляй полем». Тому нам дійсно треба серйозно ставити питання про визнання України і українців жертвою ДСВ. І всередині країни теж потрібно розповісти, які жахіття принесла повна німецька окупація країни. Це теж свого часу приховувалося, не надавалось значення, щоб Україна на фоні всього СРСР не виділялась масштабністю і геройством своєї жертви. Все розмивалось на весь Радянський Союз. Натомість героїзувалися лише подвиги на території Росії. Треба долати міфи і ретельно переусвідомлювати історію ДСВ на нашій території.