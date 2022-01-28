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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7666766776687669 Додано: Суб 29 січ, 2022 01:57 Kudrjavuy написав: Вы умудряетесь общаться довольно мягко.

Например:



Так що йди в пяту точку.... Вы умудряетесь общаться довольно мягко.Например:Так що йди в пяту точку....

Судя по количеству, объему и содержанию ваших постов, смысл вашей деятельности на форуме - обгаживание Президента Украины. Вероятно за деньги. Другого посыла придумать сложно. Не брезгуете ничем, например цитируете "ватного" Спивака за милую душу. Не беда, что до выборов еще далеко, положение сложное, и поливание помоями Президента и правительства Украины по-поводу и без очевидно идет на пользу внешнему противнику. Судя по количеству, объему и содержанию ваших постов, смысл вашей деятельности на форуме - обгаживание Президента Украины. Вероятно за деньги. Другого посыла придумать сложно. Не брезгуете ничем, например цитируете "ватного" Спивака за милую душу. Не беда, что до выборов еще далеко, положение сложное, и поливание помоями Президента и правительства Украины по-поводу и без очевидно идет на пользу внешнему противнику. Tegularius Повідомлень: 1707 З нами з: 11.02.14 Подякував: 230 раз. Подякували: 242 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 січ, 2022 02:54 Tegularius написав: Kudrjavuy написав: Вы умудряетесь общаться довольно мягко.

Например:



Так що йди в пяту точку.... Вы умудряетесь общаться довольно мягко.Например:Так що йди в пяту точку....

Судя по количеству, объему и содержанию ваших постов, смысл вашей деятельности на форуме - обгаживание Президента Украины. Вероятно за деньги. Другого посыла придумать сложно. Не брезгуете ничем, например цитируете "ватного" Спивака за милую душу. Не беда, что до выборов еще далеко, положение сложное, и поливание помоями Президента и правительства Украины по-поводу и без очевидно идет на пользу внешнему противнику. Судя по количеству, объему и содержанию ваших постов, смысл вашей деятельности на форуме - обгаживание Президента Украины. Вероятно за деньги. Другого посыла придумать сложно. Не брезгуете ничем, например цитируете "ватного" Спивака за милую душу. Не беда, что до выборов еще далеко, положение сложное, и поливание помоями Президента и правительства Украины по-поводу и без очевидно идет на пользу внешнему противнику.



Гавнецом от Вас, батенька, попахивает - гавнецомс!

По первах:

1. Процитированные посты адресованы не мне. И от уважаемых, и цитированных, в свой адрес такого не получал. (разве, в иной форме - на то и прения прийти к одной точке отсчёта)

2. Вам выкладывают происходящее в "мягких тонах" - ни одного поста "Прямым текстом" не позволил.(а тем более "то, что у меня перед очами", а оно куда печальнее)

3. "О деньгах" - форум, батенька, финансовый - мне больше всего нравиться:

- "Єднаймося!" - а не Вы ли разделяете?

Как раз тех, кто день и ночь кровью и потом творит "Украину".

По сути в рабских условиях, ЧЕСТНО - без заработных плат, без социальных гарантий своего будущего,..... своим трудом "делает Украину".



- А теперь "Єднаймося!" - мы нацарювали та вивели, а тепер єднаймося - вкрадем та виведем те, що у Вас залишилося!

К сожалению - я адекватно оцениваю происходящее.

И здесь нет по определению "Работы на агрессора"

Или Вы считаете, что это "Путин" изнутри уничтожает Украину? По беспределу грабит население, иганяет его на чужбину, калечит стариков, что мрут от голода, болезней,... толкает к суициду матерей с детьми, продаёт Землю Украины, разрушает экономику, энергетику, принудительно банкротит и приватизирует предприятия, вырезает и вывозит их, продаёт порты, заводы,... вместо того, что бы там работать,.........

https://www.facebook.com/president.gov. ... 207150642/

В той час, коли у них найбільший ВВП... - интересно, а он сам, понимает, о чём говорит? Или Вы то же "из этих"?





- Вы, батенька, не правы! Наверное больше, чем 100% Гавнецом от Вас, батенька, попахивает - гавнецомс!По первах:1. Процитированные посты адресованы не мне.И от уважаемых, и цитированных, в свой адрес такого не получал. (разве, в иной форме - на то и прения прийти к одной точке отсчёта)2. Вам выкладывают происходящее в "мягких тонах" - ни одного поста "Прямым текстом" не позволил.(а тем более "то, что у меня перед очами", а оно куда печальнее)3.Как раз тех, кто день и ночь кровью и потом творит "Украину".По сути в рабских условиях, ЧЕСТНО - без заработных плат, без социальных гарантий своего будущего,..... своим трудом "делает Украину".- А теперь "Єднаймося!" - мы нацарювали та вивели, а тепер єднаймося - вкрадем та виведем те, що у Вас залишилося!К сожалению - я адекватно оцениваю происходящее.И здесь нет по определению "Работы на агрессора"Или Вы считаете, что это "Путин" изнутри уничтожает Украину? По беспределу грабит население, иганяет его на чужбину, калечит стариков, что мрут от голода, болезней,... толкает к суициду матерей с детьми, продаёт Землю Украины, разрушает экономику, энергетику, принудительно банкротит и приватизирует предприятия, вырезает и вывозит их, продаёт порты, заводы,... вместо того, что бы там работать,.........В той час, коли у них найбільший ВВП... - интересно, а он сам, понимает, о чём говорит? Или Вы то же "из этих"?- Вы, батенька, не правы! Наверное больше, чем 100% Kudrjavuy

Повідомлень: 9325 З нами з: 20.09.12 Подякував: 742 раз. Подякували: 889 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 січ, 2022 08:07 Дружина посла України в Німеччині Світлана Мельник заявила, що Німеччина надішле Україні 5 тисяч захисних військових касок, які вже колись використовувалися.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.



“За інформацією наших німецьких друзів-журналістів, йдеться не просто про 5 тисяч шоломів. Йдеться про 5 тисяч СЕКОНД-ХЕНД касок. Ці шоломи як виявляється вже були у вжитку! Ось так Німеччина – одна з найбагатших країн світу – демонструє історичну відповідальність Берліна за щонайменше 8 мільйонів українських жертв нацистської окупації”, – написала вона.



Зазначимо, що міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт повідомила, що Німеччина відправив українським військовим п’ять тисяч захисних касок.



Раніше Ламбрехт заявила, що Німеччина поки що не має наміру постачати Україні зброю на тлі загрози вторгнення Росії. Ukrainian

Повідомлень: 10567 З нами з: 18.06.08 Подякував: 43 раз. Подякували: 742 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 січ, 2022 08:11 С Мельник

це на тлі того, що Німеччина продає і значною мірою субсидує майже на 600 млн євро щороку сучасної високоточної зброї, яка виробляється в Німеччині, Ізраїлю. Це все виправдовується теж історією, відповідальністю. А нам - «гуляй полем». Тому нам дійсно треба серйозно ставити питання про визнання України і українців жертвою ДСВ. І всередині країни теж потрібно розповісти, які жахіття принесла повна німецька окупація країни. Це теж свого часу приховувалося, не надавалось значення, щоб Україна на фоні всього СРСР не виділялась масштабністю і геройством своєї жертви. Все розмивалось на весь Радянський Союз. Натомість героїзувалися лише подвиги на території Росії. Треба долати міфи і ретельно переусвідомлювати історію ДСВ на нашій території. Ukrainian

Повідомлень: 10567 З нами з: 18.06.08 Подякував: 43 раз. Подякували: 742 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7666766776687669 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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