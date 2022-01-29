Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Власти Украины готовят революционное ноу-хау – семейные налоги. Все украинские семьи хотят приравнять к субъектам предпринимательской деятельности и заставят платить налоги с совокупного дохода всех членов домохозяйства.
В Украине семьи приравняют к ФЛП и обложат дополнительными налогами все доходы - today.ua Новый законопроект о внедрении в Украине семейных налогов уже зарегистрирован в Верховной Раде. Народные депутаты готовятся проголосовать за документ, которым обяжут отчитываться о доходах и регулярно платить семейные налоги все домохозяйства в стране.
По сути, авторы законопроекта № 6539 "О домохозяйствах (домоэкономике)" предлагают все семьи в стране приравнять к полноценным субъектам предпринимательства. Совокупный доход всех членов семьи нужно будет декларировать и платить с него семейный налог. ...........................................................................
За даними видання, своєю чергою Байдена та його адміністрацію дратує те, що Зеленський применшує російську загрозу.
"Чому ви починаєте сварку зі США? Навіщо витоку та спотворення інформації, якщо США — чи не єдиний ваш справжній друг? І навіщо просити більше зброї, якщо ви кажете, що загроза не змінилася?", – заявив співрозмовник CNN, звертаючись до української сторони.
Не здивуюсь, якщо слуги відмовляться від постачання зброї США. Політика слуг таки доведе Україну до повторення ганьби 1918 року.
Schmit написав:Схоже більше зброї після ляпів Зе нам не дадуть. Заяви просто в унісон з унилим конем.
В течении последних полугода доступ к происходящему получили ВСЕ. Подтверждено всё НАТОвскими разведчиками, средствами БПЛА, и пр. Я так, понимаю, теперь официально прозрели, ибо не из РФских помоек: https://www.srf.ch/play/tv/srf-news/vid ... caf9a86709 Швейцария канал SRF. Кто знает - на немецком текст более, чем доступный.