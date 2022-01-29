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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7667766876697670
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 17:27

Что стало с экономикой Донбасса после 2014

Что стало с экономикой Донбасса после 2014

pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 18:50

Tegularius
Только для Вас, чужими, сегодня словами:
https://bykvu.com/ua/bukvy/preskonferen ... hovi-tezy/
За тем: https://gordonua.com/news/politics/butu ... 92960.html
А это "політичний" підсумок читать до конца: https://patrioty.org.ua/blogs/kryvliann ... 08451.html
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 19:05


"Готуйтесь до найгіршого", кажуть нам західні партнери. "Не нагнітайте паніку" каже зелена "Директорія". Ох, як би все не закінчилось через це новими Крутами.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 20:48

Кто думал, что клоуны на самокатах не смогут пробить дно во всех отношениях?
Знайомтесь:

В Украине семьи приравняют к ФЛП и обложат дополнительными налогами все доходы
Автор: Шевченко Лилия -18:38, 29 янв, 2022
https://biz.today.ua/ru/v-ukraine-semi- ... se-dohody/

Власти Украины готовят революционное ноу-хау – семейные налоги. Все украинские семьи хотят приравнять к субъектам предпринимательской деятельности и заставят платить налоги с совокупного дохода всех членов домохозяйства.

В Украине семьи приравняют к ФЛП и обложат дополнительными налогами все доходы - today.ua
Новый законопроект о внедрении в Украине семейных налогов уже зарегистрирован в Верховной Раде. Народные депутаты готовятся проголосовать за документ, которым обяжут отчитываться о доходах и регулярно платить семейные налоги все домохозяйства в стране.

По сути, авторы законопроекта № 6539 "О домохозяйствах (домоэкономике)" предлагают все семьи в стране приравнять к полноценным субъектам предпринимательства. Совокупный доход всех членов семьи нужно будет декларировать и платить с него семейный налог.
...........................................................................

Джанни. Родари с Чиполино просто отдыхает.
- Ау? Tegularius С кем объединяться?
Ведь даже по данным финанс https://news.finance.ua/ua/news/-/50386 ... -derzhstat

Чужих собак продали, Землю продали, Азартные игры,... теперь пошли жены, дети,... - но чужих, своих вывезли, вывели в "офшор" следом за счетами ...
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 21:32


Схоже більше зброї після ляпів Зе нам не дадуть.
Заяви просто в унісон з унилим конем.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 21:59

  Schmit написав:Між Зеленським і Байденом зростають розбіжності через Росію — ЗМІ

За даними видання, своєю чергою Байдена та його адміністрацію дратує те, що Зеленський применшує російську загрозу.

"Чому ви починаєте сварку зі США? Навіщо витоку та спотворення інформації, якщо США — чи не єдиний ваш справжній друг? І навіщо просити більше зброї, якщо ви кажете, що загроза не змінилася?", – заявив співрозмовник CNN, звертаючись до української сторони.

Не здивуюсь, якщо слуги відмовляться від постачання зброї США.
Політика слуг таки доведе Україну до повторення ганьби 1918 року.


  Schmit написав:Схоже більше зброї після ляпів Зе нам не дадуть.
Заяви просто в унісон з унилим конем.

А разве не по этой причине ознайомтесь подробно с содержанием:
https://news.liga.net/politics/news/ne- ... nii-rossii

Хотя, по мему мнению, здесь обширнее: viewtopic.php?p=5386231#p5386231

А две страницы ранее "без комментариев" - статистика.
Это деяния далеко не "дураков" - а откровенных наёмных Врагов.
Политично это звучит где то так: https://www.dialog.ua/ukraine/245308_1643483195
Фактически так: https://patrioty.org.ua/blogs/shashlych ... 08503.html
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 29 січ, 2022 23:17, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 23:10

В течении последних полугода доступ к происходящему получили ВСЕ.
Подтверждено всё НАТОвскими разведчиками, средствами БПЛА, и пр.
Я так, понимаю, теперь официально прозрели, ибо не из РФских помоек:
https://www.srf.ch/play/tv/srf-news/vid ... caf9a86709
Швейцария канал SRF.
Кто знает - на немецком текст более, чем доступный.
Kudrjavuy
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  #<1 ... 7667766876697670
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