Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
За даними видання, своєю чергою Байдена та його адміністрацію дратує те, що Зеленський применшує російську загрозу.
"Чому ви починаєте сварку зі США? Навіщо витоку та спотворення інформації, якщо США — чи не єдиний ваш справжній друг? І навіщо просити більше зброї, якщо ви кажете, що загроза не змінилася?", – заявив співрозмовник CNN, звертаючись до української сторони.
Не здивуюсь, якщо слуги відмовляться від постачання зброї США. Політика слуг таки доведе Україну до повторення ганьби 1918 року.
Schmit написав:Схоже більше зброї після ляпів Зе нам не дадуть. Заяви просто в унісон з унилим конем.
В течении последних полугода доступ к происходящему получили ВСЕ. Подтверждено всё НАТОвскими разведчиками, средствами БПЛА, и пр. Я так, понимаю, теперь официально прозрели, ибо не из РФских помоек: https://www.srf.ch/play/tv/srf-news/vid ... caf9a86709 Швейцария канал SRF. Кто знает - на немецком текст более, чем доступный.