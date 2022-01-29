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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7668766976707671
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 00:05

  Starikan написав:Kudrjavuy
Хватит цитировать истеричек вроде Спивака :evil:

К сожалению, без его трактовки - почему то многие тупо, не в состоянии понимать - что и за чем выкладываешь.
Но и отнять у него сути нельзя.
Вам же расписывал суть "идеологии" - в каких сайтах, заявлениях и постах, ЧТО ЧИТАТЬ и ЗАЧЕМ?
Где начинается как минимум 30% лжи и неправды.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 00:13

  Tegularius написав:
  Kudrjavuy написав:Tegularius
Только для Вас, чужими, сегодня словами:
https://bykvu.com/ua/bukvy/preskonferen ... hovi-tezy/
За тем: https://gordonua.com/news/politics/butu ... 92960.html
А это "політичний" підсумок читать до конца: https://patrioty.org.ua/blogs/kryvliann ... 08451.html


В целом Зеленский всё сказал правильно. Всё, что думает о "партнерах" конечно высказать не смог по понятным причинам.
Мнение политического мусора и их шавок не интересно.

Даже, если и часть его деяний поддаются логике,... то, что этот Враг принёс Украине горя, больше чем кто-либо другой(ну разве, что сравним с По, разве, что на 30% его даже превзошел ), сумел Опрокинуть по невосприятию даже Кравчука, со своим хозяином, то.....
Население, что не играет, а действительно творит Украину, что не выехало из-за Веры в Неньку - сейчас находится в состоянии "солдата срочной службы Артемия Рябчука".
А со своей практики могу сказать, только одно - играть со спичками всегда "паливо".
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 00:17

  Schmit написав:Між Зеленським і Байденом зростають розбіжності через Росію — ЗМІ

За даними видання, своєю чергою Байдена та його адміністрацію дратує те, що Зеленський применшує російську загрозу.

"Чому ви починаєте сварку зі США? Навіщо витоку та спотворення інформації, якщо США — чи не єдиний ваш справжній друг? І навіщо просити більше зброї, якщо ви кажете, що загроза не змінилася?", – заявив співрозмовник CNN, звертаючись до української сторони.

Не здивуюсь, якщо слуги відмовляться від постачання зброї США.
Політика слуг таки доведе Україну до повторення ганьби 1918 року.


США нададуть Ізраїлю оборонної допомоги на загальну суму $38 млрд на десять років - з 2019 по 2028 роки.

А Україні в десять разів менше. :roll:
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 01:31

https://patrioty.org.ua/blogs/koly-zele ... 08522.html

  Ukrainian написав:США нададуть Ізраїлю оборонної допомоги на загальну суму $38 млрд на десять років - з 2019 по 2028 роки.

А Україні в десять разів менше. :roll:

Вы прямым текстом говорите, что все "Слуги" выедут на историческую родину?
Зачем тогда недвижимость в Италии, Лондоне,....
Фирмы и счета в Швеции, Швейцарии,....
Kudrjavuy
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