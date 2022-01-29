Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав:Kudrjavuy Хватит цитировать истеричек вроде Спивака
К сожалению, без его трактовки - почему то многие тупо, не в состоянии понимать - что и за чем выкладываешь. Но и отнять у него сути нельзя. Вам же расписывал суть "идеологии" - в каких сайтах, заявлениях и постах, ЧТО ЧИТАТЬ и ЗАЧЕМ? Где начинается как минимум 30% лжи и неправды.
В целом Зеленский всё сказал правильно. Всё, что думает о "партнерах" конечно высказать не смог по понятным причинам. Мнение политического мусора и их шавок не интересно.
Даже, если и часть его деяний поддаются логике,... то, что этот Враг принёс Украине горя, больше чем кто-либо другой(ну разве, что сравним с По, разве, что на 30% его даже превзошел ), сумел Опрокинуть по невосприятию даже Кравчука, со своим хозяином, то..... Население, что не играет, а действительно творит Украину, что не выехало из-за Веры в Неньку - сейчас находится в состоянии "солдата срочной службы Артемия Рябчука". А со своей практики могу сказать, только одно - играть со спичками всегда "паливо".
За даними видання, своєю чергою Байдена та його адміністрацію дратує те, що Зеленський применшує російську загрозу.
"Чому ви починаєте сварку зі США? Навіщо витоку та спотворення інформації, якщо США — чи не єдиний ваш справжній друг? І навіщо просити більше зброї, якщо ви кажете, що загроза не змінилася?", – заявив співрозмовник CNN, звертаючись до української сторони.
Не здивуюсь, якщо слуги відмовляться від постачання зброї США. Політика слуг таки доведе Україну до повторення ганьби 1918 року.
США нададуть Ізраїлю оборонної допомоги на загальну суму $38 млрд на десять років - з 2019 по 2028 роки.