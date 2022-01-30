Додано: Нед 30 січ, 2022 18:20

Kudrjavuy написав:

Читаю заяву влади (президента):"«Для нас дуже важливий зараз момент. Ми можемо «втратити» економіку нашої держави, але перш за все – люди. Ймовірність атаки є, вона нікуди не поділася. Вона була у 2021 році така сама. У 2020 році вона була меншою. У 2019 році, після «нормандського формату», вона була ще меншою. Позавчора була зустріч радників «нормандського формату». Я вважаю, що ймовірність (вторгнення – ред.) висока ... але якщо все це не політичний театр, це кроки до діалогу щодо мирного врегулювання. Потрібно дуже обережно висловлюватися щодня, щохвилини, щомиті про те, що завтра буде війна», – заявив Зеленський."Чорним по білому -- навіть приблизно нема про "росія не нападе". Тобто про ймовірність атаки рівною нулю або мінімуму.Ну а звернення Яроша до президента про не підігравати росагентурі,що діє у коридорах вищої!!! державної влади -- це якийсь-то цирк, Квартал і тощо.Бо в такому випадку треба звертатися до президента з вимогою про усунення цієї агентури.Негайного.Да ще з вищої держвлади.З.и.Я згоден з претензіями до Зе, що треба йому було підтримувати заяви партнерів (якими б вони не були. Хоч і може дійсно перебільшеними). Бо ціль їх -- тиск на агресора.І ціна у вигляді фінансових втрат України від деякої паніки - це щепки при рубке леса.Але ж навіщо йому навішувати маячню або свої хфантазії?