Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Tegularius написав:Зброя сейчас не срочно, никто ни с кем не будет воевать. Вот пару миллиардов помощи очень нужны, после того как инвесторы на искусственной панике слили активы и вывели валюту.
Навпаки - гроші не потрібні, а зброя потрібна, як ніколи. При такій сприятивій економічній коньюктурі ще давати допомогу - тільки заохочувати популістичні рішення зелених по тарифам і побудові Венесуели.
Бинго! "Не красть!" Но с этим проблема у хозяина Зелёных, да к тому же против него США приняли санкции. И он с Пут - шантажирует Весь мир. По факту такая картинка: Он с гамадрильей ворует и выводит, а Украина как нибудь сама пускай думает. Даже при оккупации - они будут жить хорошо "бизнес останеться", а его прописка не в Украине.
lapay написав:
Ukrainian написав:США нададуть Ізраїлю оборонної допомоги на загальну суму $38 млрд на десять років - з 2019 по 2028 роки.
А Україні в десять разів менше.
До збройної допомоги США Ізраїль сам воював 15 років, своєю зброєю, як казав Азаров: -Гроші в кредит дають не тому, кому вони потрібні, а тому, в кого вони є. Якщо навіть зараз зелені не прискорять нашу ракетну програму, то тоді там точно кроти і зрадники, і наступники їх посадять за зраду.
По сути не правильно но логика с деньгами - правильная. У них, у каждого свой национальный интерес - поэтому они и не собираются спонсировать себе конкурента в лице Украины. А вот действия зелёных - явно противоречат интересам Украины, её населению, территориальной целостности, интересам как внешним так и внутренним.(Но здесь внимание должно вновь быть к хозяину этого зелёного "Политического проекта")
“Если угроза на границах действительно преувеличена с нашей стороны, почему тогда вам нужно больше оружия?” - обратился источник в Белом доме к Киеву.
От дійсно дурне питання ([quote]“Если угроза на границах действительно преувеличена с нашей стороны, почему тогда вам нужно больше оружия?” - обратился источник в Белом доме к Киеву.).
Да навіть, якщо б загроза біля кордонів трохи зменшилася, то всерівно загальна ситуація (наявності потужного сусіда-агресора, який до того ж анексував території, окупував частину Донбасу, підтримує НЗФ) залишається такою, що вимагає від України ПОДАЛЬШОГО зміцнення її обороноздатності. Тобто Україні потрібно більше зброї. Хоч збільшилося угруповання біля кордонів, хоч залишилося тим же, хоч навіть зменшилося би.
Оці всі напади на Зелю можуть мати місце лише у випадку його заяви про ВИКЛЮЧЕННЯ прямої масштабної збройної агресії рашки. Але ж Зе не тільки не заперечує її можливість, а навпаки -- заявляє, що: Зеленський заявив, що не виключає прямої збройної агресії Росії, однак не вважає, що нині безпекова ситуація є більш напруженою, ніж у попередні роки. https://suspilne.media/202080-u-nas-vul ... rnalistam/
Читаю заяву влади (президента): "«Для нас дуже важливий зараз момент. Ми можемо «втратити» економіку нашої держави, але перш за все – люди. Ймовірність атаки є, вона нікуди не поділася. Вона була у 2021 році така сама. У 2020 році вона була меншою. У 2019 році, після «нормандського формату», вона була ще меншою. Позавчора була зустріч радників «нормандського формату». Я вважаю, що ймовірність (вторгнення – ред.) висока ... але якщо все це не політичний театр, це кроки до діалогу щодо мирного врегулювання. Потрібно дуже обережно висловлюватися щодня, щохвилини, щомиті про те, що завтра буде війна», – заявив Зеленський." https://www.radiosvoboda.org/a/news-zel ... 76358.html
Чорним по білому -- навіть приблизно нема про "росія не нападе". Тобто про ймовірність атаки рівною нулю або мінімуму.
Ну а звернення Яроша до президента про не підігравати росагентурі,що діє у коридорах вищої!!! державної влади -- це якийсь-то цирк, Квартал і тощо. Бо в такому випадку треба звертатися до президента з вимогою про усунення цієї агентури. Негайного. Да ще з вищої держвлади.
З.и. Я згоден з претензіями до Зе, що треба йому було підтримувати заяви партнерів (якими б вони не були. Хоч і може дійсно перебільшеними). Бо ціль їх -- тиск на агресора. І ціна у вигляді фінансових втрат України від деякої паніки - це щепки при рубке леса. Але ж навіщо йому навішувати маячню або свої хфантазії?
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 30 січ, 2022 18:29, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Оці всі напади на Зелю можуть мати місце лише у випадку його заяви про ВИКЛЮЧЕННЯ прямої масштабної збройної агресії рашки. Але ж Зе не тільки не заперечує її можливість, а навпаки -- заявляє, що: Зеленський заявив, що не виключає прямої збройної агресії Росії, однак не вважає, що нині безпекова ситуація є більш напруженою, ніж у попередні роки. https://suspilne.media/202080-u-nas-vul ... rnalistam/
Вкину немного, потом объясню:
По его мнению, Савченко намеренно распространяет ложные данные под видом “эксперта”, поскольку Украина получает военную помощь от западных партнеров на безвозмездной основе.
"Это откровеннейшая ложь, поскольку эти поставки осуществляются Украине на бесплатной основе, то есть Надежда Савченко намеренно распространяет ложь под видом “эксперта” и “знатока” о том, в чем она полный ноль. И это не просто попытка высказать по теме, от которой ты очень далек, а намеренное искажение информации о процессе помощи Украине с целью дискредитации этой помощи, что является элементом российской пропаганды внутри нашей страны", - отметил он.
По словам Коваленко, Савченко в условиях угрозы военного вторжения РФ на территорию Украины распространяет заведомо ложные российские нарративы.
"Таким образом, Надежда Савченко, в непростой период для нашей страны продолжает оставаться одним из основных распространителей российских нарративов даже перед угрозой повторного вторжения. И в этой связи я бы хотел напомнить, что она остается до сих пор обладателем звания Герой Украины", - заявил он.
О оружии: очень жаль, что модер удалил пост. У кого то "девичья память": А поставки БМП - через Польшу Французских вертолётов БПЛа И прочего, что пацаны за свои собирали по всему миру?... Вопрос, который НЕЛЬЗЯ по определению поднимать и "плевать в руку дающую."
Зеленский, не будучи системным политиком - не смог трактовать, что РФ уже системно напала и с 14го года Украина окупована - Крым и Донбасс. Просто, с 14 го года она была не готова идти со всех сторон.
И сейчас - что РФ с сателлитами Что США с союзниками по НАТО, страны подписанты Будапештского договора
Более, чем правильно, только сами, со своей колокольни, отстучавшей "Геббельсовщину", для поддержки населением - трактую происходящее. А оружие, более совершенное но ПО СТАНДАРТАМ НАТО, нам необходимо - только вот вопрос, а само НАТО нас принимает или НЕТ? И при ведении военных действий мы обязаны иметь свой замкнутый цикл его производства и ... - Права продавать на международном рынке!
detroytred написав:Читаю заяву влади (президента): "«Для нас дуже важливий зараз момент. Ми можемо «втратити» економіку нашої держави, але перш за все – люди. Ймовірність атаки є, вона нікуди не поділася. Вона була у 2021 році така сама. У 2020 році вона була меншою. У 2019 році, після «нормандського формату», вона була ще меншою. Позавчора була зустріч радників «нормандського формату». Я вважаю, що ймовірність (вторгнення – ред.) висока ... але якщо все це не політичний театр, це кроки до діалогу щодо мирного врегулювання. Потрібно дуже обережно висловлюватися щодня, щохвилини, щомиті про те, що завтра буде війна», – заявив Зеленський." https://www.radiosvoboda.org/a/news-zel ... 76358.html
Чорним по білому -- навіть приблизно нема про "росія не нападе". Тобто про ймовірність атаки рівною нулю або мінімуму.
Ну а звернення Яроша до президента про не підігравати росагентурі,що діє у коридорах вищої!!! державної влади -- це якийсь-то цирк, Квартал і тощо. Бо в такому випадку треба звертатися до президента з вимогою про усунення цієї агентури. Негайного. Да ще з вищої держвлади.
З.и. Я згоден з претензіями до Зе, що треба йому було підтримувати заяви партнерів (якими б вони не були. Хоч і може дійсно перебільшеними). Бо ціль їх -- тиск на агресора. І ціна у вигляді фінансових втрат України від деякої паніки - це щепки при рубке леса. Але ж навіщо йому навішувати маячню або свої хфантазії?
Я Вас просил, не трактуйте самостоятельно заявления "Политических деятелей"! Ссылочка на это заявление в Фейсбуке мною выложена, спасибо Модеру не удалено часть моих постов, где трактовано происходящее.
И участие в этом США, Канады, Европы, Турции, Австралии, Китая, РФ,.... И ситуация происходящего в самой Украине - при наличии номинального Гаранта и действующей ВР. Бл... вы замучили своей "простотой"... - Вам бы дать, сейчас материалы, с которыми вынужден сейчас сидеть с приложением к происходящему... - В Украине Врагом из Киева парализована вся Государственная деятельность!
По нанимает воровской клан, сросшийся с Государством - для ликвидации в Украине Правосудия и Верховенства Права по определению, подпрягая к этому все свои возможности, в том числе и в СМИ.
detroytred написав:Читаю заяву влади (президента): "«Для нас дуже важливий зараз момент. Ми можемо «втратити» економіку нашої держави, але перш за все – люди. Ймовірність атаки є, вона нікуди не поділася. Вона була у 2021 році така сама. У 2020 році вона була меншою. У 2019 році, після «нормандського формату», вона була ще меншою. Позавчора була зустріч радників «нормандського формату». Я вважаю, що ймовірність (вторгнення – ред.) висока ... але якщо все це не політичний театр, це кроки до діалогу щодо мирного врегулювання. Потрібно дуже обережно висловлюватися щодня, щохвилини, щомиті про те, що завтра буде війна», – заявив Зеленський." https://www.radiosvoboda.org/a/news-zel ... 76358.html
Чорним по білому -- навіть приблизно нема про "росія не нападе". Тобто про ймовірність атаки рівною нулю або мінімуму.
Ну а звернення Яроша до президента про не підігравати росагентурі,що діє у коридорах вищої!!! державної влади -- це якийсь-то цирк, Квартал і тощо. Бо в такому випадку треба звертатися до президента з вимогою про усунення цієї агентури. Негайного. Да ще з вищої держвлади.
З.и. Я згоден з претензіями до Зе, що треба йому було підтримувати заяви партнерів (якими б вони не були. Хоч і може дійсно перебільшеними). Бо ціль їх -- тиск на агресора. І ціна у вигляді фінансових втрат України від деякої паніки - це щепки при рубке леса. Але ж навіщо йому навішувати маячню або свої хфантазії?
Я Вас просил, не трактуйте самостоятельно заявления "Политических деятелей"! Ссылочка на это заявление в Фейсбуке мною выложена, спасибо Модеру не удалено часть моих постов, где трактовано происходящее.
И участие в этом США, Канады, Европы, Турции, Австралии, Китая, РФ,.... И ситуация происходящего в самой Украине - при наличии номинального Гаранта и действующей ВР. Бл... вы замучили своей "простотой"... - Вам бы дать, сейчас материалы, с которыми вынужден сейчас сидеть с приложением к происходящему... - В Украине Врагом из Киева парализована вся Государственная деятельность!
По нанимает воровской клан, сросшийся с Государством - для ликвидации в Украине Правосудия и Верховенства Права по определению, подпрягая к этому все свои возможности, в том числе и в СМИ.
Да прохайте мене скільки завгодно. Ваше право. Як і моє не звертати на це увагу.
Вся держдіяльність в Україні паралізована, По винаймає злодійський клан, і т.д.... Всепропало -- так робити-то що? Я вже ставив це запитання до вас після такого трактування))
Я цілком розумію мотив висловлюваннь Зе, Байдена і Ко, Яроша, а от ваш -- поки ні. В намаганні донести до мене, нерозумного, інфо про Ворога, який нищить, нищить ... а за віконцем, як жила Україна, так і буде далі жити. Може в дійсності не так вже й паралізована вся держдіяльність, не так вже й зруйновано, знищено (див. про що ви постійно наголошуєте)?
А теперь возвращаемся к годами мною выкладываемому: "Всё пропало" - задача любой власти а тем более избранной не сделать хуже.("всё пропало" постоянно - задача найти выход по Закону удовлетворяющий всех, именно с этой целью и есть "Политические дискуссии", чем мы с Вами занимаемся и это не "флуд", а откровенный поиск РЕШЕНИЙ) А наоборот совершенствовать и развивать Государство в интересах населения. Верховенством Права и носителем есть "Население и его Права и Свободы". Верховной властью в Украине по устройству есть Верховная Рада. Президент - гарант Конституции, Верховный Главнокомандующий, и Единственное Лицо(С министром иностранных дел) - имеющее внешние контакты от имени Украины!!! Т.Е. - все внешние отношения(речи) могут трактоваться для Вас и НАС - министром иностранных Дел и Президентом. В этих трёх ссылках - официальное Заявление от РФ о НОТЕ по Украине - по факту к Украине, для форсирования своей Агрессии(Их Геббельс своё уже отработал - они воплощают это в жизнь) - Вам перевести это такое? Смотрите на заявление из Бельгии! https://censor.net/ru/news/3313004/dani ... rontatsiyu В Европарламенте понимаю, что это такое, а... - Где Вы видели заявления от "Наших"??? ВР - разбежалась, как крысы...
Причина всего этого - "происхождение капитала" Ибо там, в Европе не понимают, ибо такого там не существует по причине существования "Права" - как "народные избранники" - могут быть Врагами Украины и её населения. Вернее есть и там продажные политики - но существуют Правовые институты на них влияния в "Интересах Государства".
Kudrjavuy Від влади України в бік рашки були посили, що ціна нападу буде велика. Тобто теж саме, що каже Захід. Тільки Захід каже, що рашка заплатить через санкції, а наші кажуть - що через масовий збройний захист українців.
До того ж організується дії по теробороні, перевірка сховищ, сигналізацій і т.д. Повірте, що наші можновладці так просто владу втрачати не будуть...
Інша річ, що роблять по мінімуму. Так це ніяк не дорівнює вашому трактуванню про нічого і всепропало.
detroytred написав:Kudrjavuy Від влади України в бік рашки були посили, що ціна нападу буде велика. Тобто теж саме, що каже Захід. Тільки Захід каже, що рашка заплатить через санкції, а наші кажуть - що через масовий збройний захист українців.
До того ж організується дії по теробороні, перевірка сховищ, сигналізацій і т.д. Повірте, що наші можновладці так просто владу втрачати не будуть...
Інша річ, що роблять по мінімуму. Так це ніяк не дорівнює вашому трактуванню про нічого і всепропало.
"Многие крайне важные процессы, происходящие сегодня, имеют либо полностью скрытый подтекст, либо значительная часть действий, связанных с ними, остается в тени и мы этого просто не видим. Это напоминает то, как астрономы наблюдают за черными дырами. Самих их увидеть невозможно по определению, зато они четко себя проявляют взаимодействием с окружающим пространством. Уже по этим не прямым признакам вполне можно судить как о самом наличии черной дыры, так и о ее основных параметрах. Примерно так, наблюдая за некоторыми событиями, можно увидеть наличие этих процессов, дипломатического и более скрытого характера", - пише Анти-Колорадос у своєму блозі,
detroytred написав:Kudrjavuy Від влади України в бік рашки були посили, що ціна нападу буде велика. Тобто теж саме, що каже Захід. Тільки Захід каже, що рашка заплатить через санкції, а наші кажуть - що через масовий збройний захист українців.
До того ж організується дії по теробороні, перевірка сховищ, сигналізацій і т.д. Повірте, що наші можновладці так просто владу втрачати не будуть...
Інша річ, що роблять по мінімуму. Так це ніяк не дорівнює вашому трактуванню про нічого і всепропало.