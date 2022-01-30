Kudrjavuy написав:

detroytred написав: Да прохайте мене скільки завгодно.

Ваше право.

Як і моє не звертати на це увагу.



Вся держдіяльність в Україні паралізована, По винаймає злодійський клан, і т.д....

Всепропало -- так робити-то що?

Я вже ставив це запитання до вас після такого трактування)) Да прохайте мене скільки завгодно.Ваше право.Як і моє не звертати на це увагу.Вся держдіяльність в Україні паралізована, По винаймає злодійський клан, і т.д....Всепропало -- так робити-то що?Я вже ставив це запитання до вас після такого трактування))

"всё пропало" постоянно - задача найти выход по Закону удовлетворяющий всех, именно с этой целью и есть "Политические дискуссии", чем мы с Вами занимаемся и это не "флуд", а откровенный поиск РЕШЕНИЙ

Смотрите на Международную реакцию происходящего:Из РФИз Украины, но это далёкий отголосок всего:А теперь возвращаемся к годами мною выкладываемому: "Всё пропало" - задача любой власти а тем более избранной не сделать хуже.() А наоборот совершенствовать и развивать Государство в интересах населения. Верховенством Права и носителем есть "Население и его Права и Свободы". Верховной властью в Украине по устройству есть Верховная Рада.Президент - гарант Конституции, Верховный Главнокомандующий, и Единственное Лицо(С министром иностранных дел) - имеющее внешние контакты от имени Украины!!!Т.Е. - все внешние отношения(речи) могут трактоваться для Вас и НАС - министром иностранных Дел и Президентом.В этих трёх ссылках - официальное Заявление от РФ о НОТЕ по Украине - по факту к Украине, для форсирования своей Агрессии(Их Геббельс своё уже отработал - они воплощают это в жизнь)- Вам перевести это такое?Смотрите на заявление из Бельгии!В Европарламенте понимаю, что это такое, а... - Где Вы видели заявления от "Наших"???ВР - разбежалась, как крысы...Причина всего этого -Ибо там, в Европе не понимают, ибо такого там не существует по причине существования "Права" - как "народные избранники" - могут быть Врагами Украины и её населения.