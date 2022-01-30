RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7670767176727673
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 22:20

  Kudrjavuy написав:
  detroytred написав:Да прохайте мене скільки завгодно.
Ваше право.
Як і моє не звертати на це увагу.

Вся держдіяльність в Україні паралізована, По винаймає злодійський клан, і т.д....
Всепропало -- так робити-то що?
Я вже ставив це запитання до вас після такого трактування))

Смотрите на Международную реакцию происходящего:
https://censor.net/ru/news/3313009/oni_ ... a_arahamii
Из РФ
https://censor.net/ru/news/3313010/ross ... zopasnosti
Из Украины, но это далёкий отголосок всего: https://censor.net/ru/news/3313012/ukra ... okkupantov

А теперь возвращаемся к годами мною выкладываемому: "Всё пропало" - задача любой власти а тем более избранной не сделать хуже.("всё пропало" постоянно - задача найти выход по Закону удовлетворяющий всех, именно с этой целью и есть "Политические дискуссии", чем мы с Вами занимаемся и это не "флуд", а откровенный поиск РЕШЕНИЙ) А наоборот совершенствовать и развивать Государство в интересах населения. Верховенством Права и носителем есть "Население и его Права и Свободы". Верховной властью в Украине по устройству есть Верховная Рада.
Президент - гарант Конституции, Верховный Главнокомандующий, и Единственное Лицо(С министром иностранных дел) - имеющее внешние контакты от имени Украины!!!
Т.Е. - все внешние отношения(речи) могут трактоваться для Вас и НАС - министром иностранных Дел и Президентом.
В этих трёх ссылках - официальное Заявление от РФ о НОТЕ по Украине - по факту к Украине, для форсирования своей Агрессии(Их Геббельс своё уже отработал - они воплощают это в жизнь)
- Вам перевести это такое?
Смотрите на заявление из Бельгии!
https://censor.net/ru/news/3313004/dani ... rontatsiyu
В Европарламенте понимаю, что это такое, а... - Где Вы видели заявления от "Наших"???
ВР - разбежалась, как крысы...

Причина всего этого - "происхождение капитала"
Ибо там, в Европе не понимают, ибо такого там не существует по причине существования "Права" - как "народные избранники" - могут быть Врагами Украины и её населения.
Вернее есть и там продажные политики - но существуют Правовые институты на них влияния в "Интересах Государства".

Для интересных участников форума официоз От Кулебы::
https://twitter.com/DmytroKuleba/status ... 8964680704
Перевод:
Если в РФ действительно не хотят войны, пусть отводят войска от границ и с территории Украины, - Кулеба

Если в РФ действительно не хотят войны, пусть отводят войска от границ и с территории Украины, - Кулеба
Россия должна продолжить дипломатическое сотрудничество и отвести вооруженные силы от границ и с территории Украины.

"Если российские должностные лица серьезно говорят, что не хотят новой войны, Россия должна продолжить дипломатическое сотрудничество и отвести вооруженные силы, которые она собрала вдоль границ и на временно оккупированных территориях Украины. Единственный ответственный путь – дипломатия", - подчеркнул он. Источник: https://censor.net/ru/n3313028

У меня есть надежда, что ряд дописувачів пам'ятає що Крим та Донбасс - це Україна?
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9343
З нами з: 20.09.12
Подякував: 742 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 22:45

На фоне сегодняшних событий эта новость более, чем интригующая:
https://www.unn.com.ua/uk/news/1961989- ... v-ukrayini
Кого задержали?
РФских наймытов?
Представителей организованного криминала? Готовящих новые грабежи.
Или украинцев, стремящихся к восстановлению Украины?
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9343
З нами з: 20.09.12
Подякував: 742 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 22:47

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2706
З нами з: 08.09.09
Подякував: 72 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 23:20

  Schmit написав:

Ну тут наявна маніпуляція з боку Чорновола.
Конкуренти Байдена не будуть наполягати на тому, що от Зеля хамло і т.д., а Байден йому зброю та підтримку.
Вони будуть шукати виключно елементи можливої некоректної поведінки (висловлювань, тиску) з боку самого Байдена. Щоб цим докорити йому.

Як отоді було з прокурором...
Да пофігу було що і як, який прокурор і т.д. (тобто що в нас).
Головне -- що Байден практично напряму наче втручався в справи іншої держави. В цьому були претензії до нього.

Головне - це сама поведінка самого Байдена.
Тим паче що з логіки Чорновола витікає: якщо Зеля хамло і не такий, то Байден зовсім молодець, що незважаючи на небажання та гонор президента підсилює країну для боротьби з рашкою. До Байдена ніяких претензій бути не може.

А взагалі кумедно виходить -- нещодавно Зелі закидали, що партнери відвернулися від України, а оно он як ... партнери насильно зброю сунуть тоннами, всіма силами підтримують.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24984
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2113 раз.
Подякували: 3238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 00:09

І все-таки , де істина??
Захід сам розігнав паніку, щоб нас насичити зброєю?? А що, без паніки ми не приймали зброю?? Чи це просто щоб ерефія не питала , чому дають зброю??
Так а чи була загроза?? А чи зникла вона повністю? Я щось не можу нічого зрозуміти))
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6876
З нами з: 15.02.09
Подякував: 460 раз.
Подякували: 1691 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7670767176727673
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (831)
31.01.2022 00:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.