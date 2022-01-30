Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
А теперь возвращаемся к годами мною выкладываемому: "Всё пропало" - задача любой власти а тем более избранной не сделать хуже.("всё пропало" постоянно - задача найти выход по Закону удовлетворяющий всех, именно с этой целью и есть "Политические дискуссии", чем мы с Вами занимаемся и это не "флуд", а откровенный поиск РЕШЕНИЙ) А наоборот совершенствовать и развивать Государство в интересах населения. Верховенством Права и носителем есть "Население и его Права и Свободы". Верховной властью в Украине по устройству есть Верховная Рада. Президент - гарант Конституции, Верховный Главнокомандующий, и Единственное Лицо(С министром иностранных дел) - имеющее внешние контакты от имени Украины!!! Т.Е. - все внешние отношения(речи) могут трактоваться для Вас и НАС - министром иностранных Дел и Президентом. В этих трёх ссылках - официальное Заявление от РФ о НОТЕ по Украине - по факту к Украине, для форсирования своей Агрессии(Их Геббельс своё уже отработал - они воплощают это в жизнь) - Вам перевести это такое? Смотрите на заявление из Бельгии! https://censor.net/ru/news/3313004/dani ... rontatsiyu В Европарламенте понимаю, что это такое, а... - Где Вы видели заявления от "Наших"??? ВР - разбежалась, как крысы...
Причина всего этого - "происхождение капитала" Ибо там, в Европе не понимают, ибо такого там не существует по причине существования "Права" - как "народные избранники" - могут быть Врагами Украины и её населения. Вернее есть и там продажные политики - но существуют Правовые институты на них влияния в "Интересах Государства".
Если в РФ действительно не хотят войны, пусть отводят войска от границ и с территории Украины, - Кулеба
Если в РФ действительно не хотят войны, пусть отводят войска от границ и с территории Украины, - Кулеба Россия должна продолжить дипломатическое сотрудничество и отвести вооруженные силы от границ и с территории Украины. "Если российские должностные лица серьезно говорят, что не хотят новой войны, Россия должна продолжить дипломатическое сотрудничество и отвести вооруженные силы, которые она собрала вдоль границ и на временно оккупированных территориях Украины. Единственный ответственный путь – дипломатия", - подчеркнул он. Источник: https://censor.net/ru/n3313028
У меня есть надежда, что ряд дописувачів пам'ятає що Крим та Донбасс - це Україна?
На фоне сегодняшних событий эта новость более, чем интригующая: https://www.unn.com.ua/uk/news/1961989- ... v-ukrayini Кого задержали? РФских наймытов? Представителей организованного криминала? Готовящих новые грабежи. Или украинцев, стремящихся к восстановлению Украины?
Ну тут наявна маніпуляція з боку Чорновола. Конкуренти Байдена не будуть наполягати на тому, що от Зеля хамло і т.д., а Байден йому зброю та підтримку. Вони будуть шукати виключно елементи можливої некоректної поведінки (висловлювань, тиску) з боку самого Байдена. Щоб цим докорити йому.
Як отоді було з прокурором... Да пофігу було що і як, який прокурор і т.д. (тобто що в нас). Головне -- що Байден практично напряму наче втручався в справи іншої держави. В цьому були претензії до нього.
Головне - це сама поведінка самого Байдена. Тим паче що з логіки Чорновола витікає: якщо Зеля хамло і не такий, то Байден зовсім молодець, що незважаючи на небажання та гонор президента підсилює країну для боротьби з рашкою. До Байдена ніяких претензій бути не може.
А взагалі кумедно виходить -- нещодавно Зелі закидали, що партнери відвернулися від України, а оно он як ... партнери насильно зброю сунуть тоннами, всіма силами підтримують.
І все-таки , де істина?? Захід сам розігнав паніку, щоб нас насичити зброєю?? А що, без паніки ми не приймали зброю?? Чи це просто щоб ерефія не питала , чому дають зброю?? Так а чи була загроза?? А чи зникла вона повністю? Я щось не можу нічого зрозуміти))