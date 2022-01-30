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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7670767176727673
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 22:20

  Kudrjavuy написав:
  detroytred написав:Да прохайте мене скільки завгодно.
Ваше право.
Як і моє не звертати на це увагу.

Вся держдіяльність в Україні паралізована, По винаймає злодійський клан, і т.д....
Всепропало -- так робити-то що?
Я вже ставив це запитання до вас після такого трактування))

Смотрите на Международную реакцию происходящего:
https://censor.net/ru/news/3313009/oni_ ... a_arahamii
Из РФ
https://censor.net/ru/news/3313010/ross ... zopasnosti
Из Украины, но это далёкий отголосок всего: https://censor.net/ru/news/3313012/ukra ... okkupantov

А теперь возвращаемся к годами мною выкладываемому: "Всё пропало" - задача любой власти а тем более избранной не сделать хуже.("всё пропало" постоянно - задача найти выход по Закону удовлетворяющий всех, именно с этой целью и есть "Политические дискуссии", чем мы с Вами занимаемся и это не "флуд", а откровенный поиск РЕШЕНИЙ) А наоборот совершенствовать и развивать Государство в интересах населения. Верховенством Права и носителем есть "Население и его Права и Свободы". Верховной властью в Украине по устройству есть Верховная Рада.
Президент - гарант Конституции, Верховный Главнокомандующий, и Единственное Лицо(С министром иностранных дел) - имеющее внешние контакты от имени Украины!!!
Т.Е. - все внешние отношения(речи) могут трактоваться для Вас и НАС - министром иностранных Дел и Президентом.
В этих трёх ссылках - официальное Заявление от РФ о НОТЕ по Украине - по факту к Украине, для форсирования своей Агрессии(Их Геббельс своё уже отработал - они воплощают это в жизнь)
- Вам перевести это такое?
Смотрите на заявление из Бельгии!
https://censor.net/ru/news/3313004/dani ... rontatsiyu
В Европарламенте понимаю, что это такое, а... - Где Вы видели заявления от "Наших"???
ВР - разбежалась, как крысы...

Причина всего этого - "происхождение капитала"
Ибо там, в Европе не понимают, ибо такого там не существует по причине существования "Права" - как "народные избранники" - могут быть Врагами Украины и её населения.
Вернее есть и там продажные политики - но существуют Правовые институты на них влияния в "Интересах Государства".

Для интересных участников форума официоз От Кулебы::
https://twitter.com/DmytroKuleba/status ... 8964680704
Перевод:
Если в РФ действительно не хотят войны, пусть отводят войска от границ и с территории Украины, - Кулеба

Если в РФ действительно не хотят войны, пусть отводят войска от границ и с территории Украины, - Кулеба
Россия должна продолжить дипломатическое сотрудничество и отвести вооруженные силы от границ и с территории Украины.

"Если российские должностные лица серьезно говорят, что не хотят новой войны, Россия должна продолжить дипломатическое сотрудничество и отвести вооруженные силы, которые она собрала вдоль границ и на временно оккупированных территориях Украины. Единственный ответственный путь – дипломатия", - подчеркнул он. Источник: https://censor.net/ru/n3313028

У меня есть надежда, что ряд дописувачів пам'ятає що Крим та Донбасс - це Україна?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 22:45

На фоне сегодняшних событий эта новость более, чем интригующая:
https://www.unn.com.ua/uk/news/1961989- ... v-ukrayini
Кого задержали?
РФских наймытов?
Представителей организованного криминала? Готовящих новые грабежи.
Или украинцев, стремящихся к восстановлению Украины?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 22:47

Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 23:20

  Schmit написав:

Ну тут наявна маніпуляція з боку Чорновола.
Конкуренти Байдена не будуть наполягати на тому, що от Зеля хамло і т.д., а Байден йому зброю та підтримку.
Вони будуть шукати виключно елементи можливої некоректної поведінки (висловлювань, тиску) з боку самого Байдена. Щоб цим докорити йому.

Як отоді було з прокурором...
Да пофігу було що і як, який прокурор і т.д. (тобто що в нас).
Головне -- що Байден практично напряму наче втручався в справи іншої держави. В цьому були претензії до нього.

Головне - це сама поведінка самого Байдена.
Тим паче що з логіки Чорновола витікає: якщо Зеля хамло і не такий, то Байден зовсім молодець, що незважаючи на небажання та гонор президента підсилює країну для боротьби з рашкою. До Байдена ніяких претензій бути не може.

А взагалі кумедно виходить -- нещодавно Зелі закидали, що партнери відвернулися від України, а оно он як ... партнери насильно зброю сунуть тоннами, всіма силами підтримують.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 00:09

І все-таки , де істина??
Захід сам розігнав паніку, щоб нас насичити зброєю?? А що, без паніки ми не приймали зброю?? Чи це просто щоб ерефія не питала , чому дають зброю??
Так а чи була загроза?? А чи зникла вона повністю? Я щось не можу нічого зрозуміти))
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 00:44

  Hotab написав:І все-таки , де істина??
Захід сам розігнав паніку, щоб нас насичити зброєю?? А що, без паніки ми не приймали зброю?? Чи це просто щоб ерефія не питала , чому дають зброю??
Так а чи була загроза?? А чи зникла вона повністю? Я щось не можу нічого зрозуміти))

да тут многое вообще не понятно.
Например, пресловутая концентрация войск.
Она вообще началась в прошлом году примерно с сентября.
Если там действительно 100-120 тыс, то где эти 6-8 дивизий кантовались всё это время, чуть ли не полгода?
Да еще и зимой, это же не летние сборы на полигонах, когда живут в палатках,
и не место их постоянной дислокации :shock:
Или они за последние годы построили кучу военных городков вдоль границы, с казармами и складами ?

И эта комедия с ультиматумом. Чего конкретно хочет бесноватый?
Допустим, запад со всем соглашается и не принимает Украину и Грузию в НАТО (что и так очевидно) и даже выводит войска НАТО из Болгарии и Румынии. Какое отношение к этому имеет "внутренний (по мнению самой рашки) конфликт" на востоке Украины??? Это же совершенно отдельный вопрос!
Допустим, Украина выполняет минск (что нереально). И что, после этого решения "внутреннего конфликта" возрастает безопасность относительно "агрессивных планов НАТО" ???

А по поводу западных политиков - там тоже полно, мягко говоря, недальновидных идиотов. Яркие примеры - "химическое оружие" Саддама (получили ИГИЛ), тупая бомбардировка Белграда (рашка получила хороший аргумент), Афган с позорным бегством. Да и тот же Вьетнам, на котором СССР заработал в итоге кучу вистов.

И в заключение пожелание: не общаться с кудрявым неадекватом, который к тому же явный антисемит.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 00:52

Re: Політичні дискусії

  Starikan написав:И в заключение пожелание: не общаться с кудрявым неадекватом, который к тому же явный антисемит.

Я не понимаю, что он пишет, потому и не пытаюсь. Мне даже не удается в голове составить образ этого человека. Не хочу его обижать, но там что-то есть. И лучше бы ему хорошо провериться. Это не оскорбление, это полностью серьезно. Психические здоровье - это такое же здоровье, как неврология или больная печень. Требует лечения и ничего стыдного тут нет.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 01:50

Я очень сожалею, что Вы далеки от Украины.
РФ только на Донбассе, к сегодняшнему дню раздала более 1 миллиона паспортов.
Донбасс о фициально признанная всеми территория Украины.

Если РФ легализует свои Армии - на Донбассе - это официальный полномасштабный Ввод ВС РФ, на территорию Украины.

Отсюда идеологи с РФ трут уже любую чухню про "русский мир" на Донбассе, хотя есть публично зафиксированное ими документы про их невмешательство. ТО же с Крымом.
В случае принятия Украины в НАТО - это есть официальные территории оккупированные РФ.

При чём именно РФ разгоняет эту мульку с целью форсирования ликвидации Украины.

Отсюда под "политическими прениями между РФ и США" стоит официальное объявление Войны со стороны РФ Украине(Ультиматум - смотрите, что сегодня Лавров заявил? В международном Праве это называется "объявление Войны" типа на неделе порешаем), под предлогом "защиты русских граждан". И ситуацию форсирует РФ где на сегодня, есть заявление Путина о социальном обеспечении граждан получивших РФский паспорт на Донбассе.(форсируется его аннексия) По приднестровскому сценарию.

Конфликт с РФ нежелателен для всех - причина это нефть, газ, хлеб, уран и его отходы.

С начало 2000 Германия вывела много энергоёмких и мало прибыльных заводов в РФ - в Украину их завести не позволила коррупция. На всю говорильню с РФ работают все страны Европы - Австирияки построили в Севастополе целый "замок" театр по моему. И т.д. ибо там в РФ платят реальные деньги "нефтедоллары".
И игра в конфликте с Украиной - подъём доходов РФ от торговли энергоносителями без увеличения их количества. "рост цен" с монопольным положением.
В интересах РФ развязать войну - Северный поток построен.
Европа не сможет отказаться от него.
Европу информировало ранее о ситуации вокруг Украины РФ.
Сейчас большинство западных представителей посещают линию разграничения с пониманием масштабов происходящего.
К тому же аэророзведка США(НАТО) подробно ведёт слежение за концентрацией войск вокруг Украины. Куда буквально за последние пол года вошла и Белорусь.
Качественно изменился состав войск РФ вокруг границ с Украиной.
Форсируется наполнение войск РФ на Донбассе "добровольцами", и т.д.
Кроме того: насильственный ППЦ от зелёных в экономике Украины, энергетике, продовольствии, оборонные заказы, Армия,... - полный ППЦ.

Могу выразится образно: Все помнят ситуацию с масками в начале Пандемии?("Кто-то" скупил все и вывез с Украины, что бы хорошо заработать)
Вот такая же ситуация практически во всем.
То, что Вы видите, сегодня со стороны "все говорят, а на самом деле всё хорошо" - это полный треш "людей без завтра". Ибо о этой перспективе Вам объясняли ещё при Пчеловоде, при По, .... она наступает безвозвратно.
Например:
К примеру кто Вам сегодня, вдруг что-то сделает на оборонном заводе, если там пол года не получают заработную плату - ЮМЗ я не зря сюда втыкал.
Например:
Или откуда возьмётся энергетика, если всю казённую добычь угля(шахты) в прямом случае разграбили. И уже сегодня пора думать о следующем отопительном сезоне - а этого нет и не будет.(Дурдом Солнышко)
Например:
Откуда возьмутся гос резервы на случай развития событий, если даже хлеб продали, ибо в Украине будет сокращено его изготовление - очень дорогой газ. (Может сразу ввозить хлеб с Турции? Или кушать пироженные?)
За период правления Зе и Ко украинцы стали самыми бедными в Европе - они не могут себе позволить питаться, коммунальные расходы в соответствии с "социальными нормами", стало лучше жить лишь 3% от общего количества граждан Украины.

Поймите, любое событие рассматривается только в комплексе происходящего по всей Украине.(и за её пределами) И ни коим образом только в Киеве - но именно из Киева, как из столицы идут все "волны" по Украине.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 02:49

Отсюда и есть трагедия общения с Вами.
Ни о внутренней политике.
Ни о внешней политике.
Ни о перспективах политики в Украине.
Ни о влиянии экономики на политику и политики на экономику.
Ни о Войне - а она не прекращалась ...
Сссылочку сознательно давал на Твитер о закрытии шахты в Луганске, где луганские стонут о том, что это результат того, что у "них Президент Зеленский" :!: И это от "населения прямой текст".
В сознании, за восемь лет оккупации - и они ещё во что-то Верят!
Какой "антисимитизм"? - ГЕНОЦИД.(и это не "Вина союзников" что мы стали настолько беднее - МВФ компенсировала размер инфляции)
Отсюда - Думайте, что и кому здесь пишите!
А ещё лучше, что происходит.
Kudrjavuy
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