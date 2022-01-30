Додано: Пон 31 січ, 2022 01:50

Я очень сожалею, что Вы далеки от Украины.

РФ только на Донбассе, к сегодняшнему дню раздала более 1 миллиона паспортов.

Донбасс о фициально признанная всеми территория Украины.



Если РФ легализует свои Армии - на Донбассе - это официальный полномасштабный Ввод ВС РФ, на территорию Украины.



Отсюда идеологи с РФ трут уже любую чухню про "русский мир" на Донбассе, хотя есть публично зафиксированное ими документы про их невмешательство. ТО же с Крымом.

В случае принятия Украины в НАТО - это есть официальные территории оккупированные РФ.



При чём именно РФ разгоняет эту мульку с целью форсирования ликвидации Украины.



Отсюда под "политическими прениями между РФ и США" стоит официальное объявление Войны со стороны РФ Украине(Ультиматум - смотрите, что сегодня Лавров заявил? В международном Праве это называется "объявление Войны" типа на неделе порешаем), под предлогом "защиты русских граждан". И ситуацию форсирует РФ где на сегодня, есть заявление Путина о социальном обеспечении граждан получивших РФский паспорт на Донбассе.(форсируется его аннексия) По приднестровскому сценарию.



Конфликт с РФ нежелателен для всех - причина это нефть, газ, хлеб, уран и его отходы.



С начало 2000 Германия вывела много энергоёмких и мало прибыльных заводов в РФ - в Украину их завести не позволила коррупция. На всю говорильню с РФ работают все страны Европы - Австирияки построили в Севастополе целый "замок" театр по моему. И т.д. ибо там в РФ платят реальные деньги "нефтедоллары".

И игра в конфликте с Украиной - подъём доходов РФ от торговли энергоносителями без увеличения их количества. "рост цен" с монопольным положением.

В интересах РФ развязать войну - Северный поток построен.

Европа не сможет отказаться от него.

Европу информировало ранее о ситуации вокруг Украины РФ.

Сейчас большинство западных представителей посещают линию разграничения с пониманием масштабов происходящего.

К тому же аэророзведка США(НАТО) подробно ведёт слежение за концентрацией войск вокруг Украины. Куда буквально за последние пол года вошла и Белорусь.

Качественно изменился состав войск РФ вокруг границ с Украиной.

Форсируется наполнение войск РФ на Донбассе "добровольцами", и т.д.

Кроме того: насильственный ППЦ от зелёных в экономике Украины, энергетике, продовольствии, оборонные заказы, Армия,... - полный ППЦ.



Могу выразится образно: Все помнят ситуацию с масками в начале Пандемии?("Кто-то" скупил все и вывез с Украины, что бы хорошо заработать)

Вот такая же ситуация практически во всем.

То, что Вы видите, сегодня со стороны "все говорят, а на самом деле всё хорошо" - это полный треш "людей без завтра". Ибо о этой перспективе Вам объясняли ещё при Пчеловоде, при По, .... она наступает безвозвратно.

Например:

К примеру кто Вам сегодня, вдруг что-то сделает на оборонном заводе, если там пол года не получают заработную плату - ЮМЗ я не зря сюда втыкал.

Например:

Или откуда возьмётся энергетика, если всю казённую добычь угля(шахты) в прямом случае разграбили. И уже сегодня пора думать о следующем отопительном сезоне - а этого нет и не будет.(Дурдом Солнышко)

Например:

Откуда возьмутся гос резервы на случай развития событий, если даже хлеб продали, ибо в Украине будет сокращено его изготовление - очень дорогой газ. (Может сразу ввозить хлеб с Турции? Или кушать пироженные?)

За период правления Зе и Ко украинцы стали самыми бедными в Европе - они не могут себе позволить питаться, коммунальные расходы в соответствии с "социальными нормами", стало лучше жить лишь 3% от общего количества граждан Украины.



Поймите, любое событие рассматривается только в комплексе происходящего по всей Украине.(и за её пределами) И ни коим образом только в Киеве - но именно из Киева, как из столицы идут все "волны" по Украине.