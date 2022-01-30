Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
А теперь возвращаемся к годами мною выкладываемому: "Всё пропало" - задача любой власти а тем более избранной не сделать хуже.("всё пропало" постоянно - задача найти выход по Закону удовлетворяющий всех, именно с этой целью и есть "Политические дискуссии", чем мы с Вами занимаемся и это не "флуд", а откровенный поиск РЕШЕНИЙ) А наоборот совершенствовать и развивать Государство в интересах населения. Верховенством Права и носителем есть "Население и его Права и Свободы". Верховной властью в Украине по устройству есть Верховная Рада. Президент - гарант Конституции, Верховный Главнокомандующий, и Единственное Лицо(С министром иностранных дел) - имеющее внешние контакты от имени Украины!!! Т.Е. - все внешние отношения(речи) могут трактоваться для Вас и НАС - министром иностранных Дел и Президентом. В этих трёх ссылках - официальное Заявление от РФ о НОТЕ по Украине - по факту к Украине, для форсирования своей Агрессии(Их Геббельс своё уже отработал - они воплощают это в жизнь) - Вам перевести это такое? Смотрите на заявление из Бельгии! https://censor.net/ru/news/3313004/dani ... rontatsiyu В Европарламенте понимаю, что это такое, а... - Где Вы видели заявления от "Наших"??? ВР - разбежалась, как крысы...
Причина всего этого - "происхождение капитала" Ибо там, в Европе не понимают, ибо такого там не существует по причине существования "Права" - как "народные избранники" - могут быть Врагами Украины и её населения. Вернее есть и там продажные политики - но существуют Правовые институты на них влияния в "Интересах Государства".
Если в РФ действительно не хотят войны, пусть отводят войска от границ и с территории Украины, - Кулеба
Если в РФ действительно не хотят войны, пусть отводят войска от границ и с территории Украины, - Кулеба Россия должна продолжить дипломатическое сотрудничество и отвести вооруженные силы от границ и с территории Украины. "Если российские должностные лица серьезно говорят, что не хотят новой войны, Россия должна продолжить дипломатическое сотрудничество и отвести вооруженные силы, которые она собрала вдоль границ и на временно оккупированных территориях Украины. Единственный ответственный путь – дипломатия", - подчеркнул он. Источник: https://censor.net/ru/n3313028
У меня есть надежда, что ряд дописувачів пам'ятає що Крим та Донбасс - це Україна?
На фоне сегодняшних событий эта новость более, чем интригующая: https://www.unn.com.ua/uk/news/1961989- ... v-ukrayini Кого задержали? РФских наймытов? Представителей организованного криминала? Готовящих новые грабежи. Или украинцев, стремящихся к восстановлению Украины?
Ну тут наявна маніпуляція з боку Чорновола. Конкуренти Байдена не будуть наполягати на тому, що от Зеля хамло і т.д., а Байден йому зброю та підтримку. Вони будуть шукати виключно елементи можливої некоректної поведінки (висловлювань, тиску) з боку самого Байдена. Щоб цим докорити йому.
Як отоді було з прокурором... Да пофігу було що і як, який прокурор і т.д. (тобто що в нас). Головне -- що Байден практично напряму наче втручався в справи іншої держави. В цьому були претензії до нього.
Головне - це сама поведінка самого Байдена. Тим паче що з логіки Чорновола витікає: якщо Зеля хамло і не такий, то Байден зовсім молодець, що незважаючи на небажання та гонор президента підсилює країну для боротьби з рашкою. До Байдена ніяких претензій бути не може.
А взагалі кумедно виходить -- нещодавно Зелі закидали, що партнери відвернулися від України, а оно он як ... партнери насильно зброю сунуть тоннами, всіма силами підтримують.
І все-таки , де істина?? Захід сам розігнав паніку, щоб нас насичити зброєю?? А що, без паніки ми не приймали зброю?? Чи це просто щоб ерефія не питала , чому дають зброю?? Так а чи була загроза?? А чи зникла вона повністю? Я щось не можу нічого зрозуміти))
Hotab написав:І все-таки , де істина?? Захід сам розігнав паніку, щоб нас насичити зброєю?? А що, без паніки ми не приймали зброю?? Чи це просто щоб ерефія не питала , чому дають зброю?? Так а чи була загроза?? А чи зникла вона повністю? Я щось не можу нічого зрозуміти))
да тут многое вообще не понятно. Например, пресловутая концентрация войск. Она вообще началась в прошлом году примерно с сентября. Если там действительно 100-120 тыс, то где эти 6-8 дивизий кантовались всё это время, чуть ли не полгода? Да еще и зимой, это же не летние сборы на полигонах, когда живут в палатках, и не место их постоянной дислокации Или они за последние годы построили кучу военных городков вдоль границы, с казармами и складами ?
И эта комедия с ультиматумом. Чего конкретно хочет бесноватый? Допустим, запад со всем соглашается и не принимает Украину и Грузию в НАТО (что и так очевидно) и даже выводит войска НАТО из Болгарии и Румынии. Какое отношение к этому имеет "внутренний (по мнению самой рашки) конфликт" на востоке Украины??? Это же совершенно отдельный вопрос! Допустим, Украина выполняет минск (что нереально). И что, после этого решения "внутреннего конфликта" возрастает безопасность относительно "агрессивных планов НАТО" ???
А по поводу западных политиков - там тоже полно, мягко говоря, недальновидных идиотов. Яркие примеры - "химическое оружие" Саддама (получили ИГИЛ), тупая бомбардировка Белграда (рашка получила хороший аргумент), Афган с позорным бегством. Да и тот же Вьетнам, на котором СССР заработал в итоге кучу вистов.
И в заключение пожелание: не общаться с кудрявым неадекватом, который к тому же явный антисемит.
Starikan написав:И в заключение пожелание: не общаться с кудрявым неадекватом, который к тому же явный антисемит.
Я не понимаю, что он пишет, потому и не пытаюсь. Мне даже не удается в голове составить образ этого человека. Не хочу его обижать, но там что-то есть. И лучше бы ему хорошо провериться. Это не оскорбление, это полностью серьезно. Психические здоровье - это такое же здоровье, как неврология или больная печень. Требует лечения и ничего стыдного тут нет.
Я очень сожалею, что Вы далеки от Украины. РФ только на Донбассе, к сегодняшнему дню раздала более 1 миллиона паспортов. Донбасс о фициально признанная всеми территория Украины.
Если РФ легализует свои Армии - на Донбассе - это официальный полномасштабный Ввод ВС РФ, на территорию Украины.
Отсюда идеологи с РФ трут уже любую чухню про "русский мир" на Донбассе, хотя есть публично зафиксированное ими документы про их невмешательство. ТО же с Крымом. В случае принятия Украины в НАТО - это есть официальные территории оккупированные РФ.
При чём именно РФ разгоняет эту мульку с целью форсирования ликвидации Украины.
Отсюда под "политическими прениями между РФ и США" стоит официальное объявление Войны со стороны РФ Украине(Ультиматум - смотрите, что сегодня Лавров заявил? В международном Праве это называется "объявление Войны" типа на неделе порешаем), под предлогом "защиты русских граждан". И ситуацию форсирует РФ где на сегодня, есть заявление Путина о социальном обеспечении граждан получивших РФский паспорт на Донбассе.(форсируется его аннексия) По приднестровскому сценарию.
Конфликт с РФ нежелателен для всех - причина это нефть, газ, хлеб, уран и его отходы.
С начало 2000 Германия вывела много энергоёмких и мало прибыльных заводов в РФ - в Украину их завести не позволила коррупция. На всю говорильню с РФ работают все страны Европы - Австирияки построили в Севастополе целый "замок" театр по моему. И т.д. ибо там в РФ платят реальные деньги "нефтедоллары". И игра в конфликте с Украиной - подъём доходов РФ от торговли энергоносителями без увеличения их количества. "рост цен" с монопольным положением. В интересах РФ развязать войну - Северный поток построен. Европа не сможет отказаться от него. Европу информировало ранее о ситуации вокруг Украины РФ. Сейчас большинство западных представителей посещают линию разграничения с пониманием масштабов происходящего. К тому же аэророзведка США(НАТО) подробно ведёт слежение за концентрацией войск вокруг Украины. Куда буквально за последние пол года вошла и Белорусь. Качественно изменился состав войск РФ вокруг границ с Украиной. Форсируется наполнение войск РФ на Донбассе "добровольцами", и т.д. Кроме того: насильственный ППЦ от зелёных в экономике Украины, энергетике, продовольствии, оборонные заказы, Армия,... - полный ППЦ.
Могу выразится образно: Все помнят ситуацию с масками в начале Пандемии?("Кто-то" скупил все и вывез с Украины, что бы хорошо заработать) Вот такая же ситуация практически во всем. То, что Вы видите, сегодня со стороны "все говорят, а на самом деле всё хорошо" - это полный треш "людей без завтра". Ибо о этой перспективе Вам объясняли ещё при Пчеловоде, при По, .... она наступает безвозвратно. Например: К примеру кто Вам сегодня, вдруг что-то сделает на оборонном заводе, если там пол года не получают заработную плату - ЮМЗ я не зря сюда втыкал. Например: Или откуда возьмётся энергетика, если всю казённую добычь угля(шахты) в прямом случае разграбили. И уже сегодня пора думать о следующем отопительном сезоне - а этого нет и не будет.(Дурдом Солнышко) Например: Откуда возьмутся гос резервы на случай развития событий, если даже хлеб продали, ибо в Украине будет сокращено его изготовление - очень дорогой газ. (Может сразу ввозить хлеб с Турции? Или кушать пироженные?) За период правления Зе и Ко украинцы стали самыми бедными в Европе - они не могут себе позволить питаться, коммунальные расходы в соответствии с "социальными нормами", стало лучше жить лишь 3% от общего количества граждан Украины.
Поймите, любое событие рассматривается только в комплексе происходящего по всей Украине.(и за её пределами) И ни коим образом только в Киеве - но именно из Киева, как из столицы идут все "волны" по Украине.
Отсюда и есть трагедия общения с Вами. Ни о внутренней политике. Ни о внешней политике. Ни о перспективах политики в Украине. Ни о влиянии экономики на политику и политики на экономику. Ни о Войне - а она не прекращалась ... Сссылочку сознательно давал на Твитер о закрытии шахты в Луганске, где луганские стонут о том, что это результат того, что у "них Президент Зеленский" И это от "населения прямой текст". В сознании, за восемь лет оккупации - и они ещё во что-то Верят! Какой "антисимитизм"? - ГЕНОЦИД.(и это не "Вина союзников" что мы стали настолько беднее - МВФ компенсировала размер инфляции) Отсюда - Думайте, что и кому здесь пишите! А ещё лучше, что происходит: https://patrioty.org.ua/blogs/v-ofisi-p ... 08696.html
detroytred написав:А взагалі кумедно виходить -- нещодавно Зелі закидали, що партнери відвернулися від України, а оно он як ... партнери насильно зброю сунуть тоннами, всіма силами підтримують.
Що тут кумедного? Партнери, не дивлячись на всю дебілкуватість влади, просто зрозуміли, що пахне смаженим, Україну потрібно негайно рятувати від вторгнення (по суті ці поставки і зупинили ху..ло, якщо зупинили). Але тут себе проявила зелена кротівня. І як після цього колективний "Захід" має далі допомагати і вводити санкції собі на шкоду? Але вони продовжать, хоча з меншим інтузіазмом бо розуміють, хто такий Зе.