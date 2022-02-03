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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7675767676777678
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 19:14

Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 19:52

  lapay написав:
  Starikan написав:что там имели в виду "западные партнеры" на самом деле - нам неведомо.
Ну так Путлер же хотів, щоб його боялись? От його і "бояться", тільки з протилежними наслідками, замість очікуванного. Замість капітуляції отримав озброєння України, а щоб це озброювання стало легитимним, треба щоб і "загроза" і "небезпека" була максимально реальною.

Как-то нелепо всё это выглядит - и наглый путинский ультиматум (с заранее очевидным отрицательным ответом), и его бред "если Украина войдет в НАТО, она тут же нападёт на Крым", и западная кампания #завтрапутиннападёт", и все эти подачки вооружения (наверняка готового к списанию), которого хватит на 2-3 дня сопротивления полномасштабному вторжению.

Не верится в тупость всех сторон.
Какая-то игра по новым правилам.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 20:39

Re: Політичні дискусії

  Starikan написав:Не верится в тупость всех сторон.
Какая-то игра по новым правилам.

Правило в політиці одне і незмінне - якщо рейтинг падає, то його треба чимось підняти. От ця метушня піднімає рейтинг у всіх - Байдена, Путіна, Джонсона, Зеленського, у них у всіх рейтинг падає. Принаймі, всі гравці думали, що рейтинг піднімется, бо саме він повинен був виграти.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 20:52

  Starikan написав:
  lapay написав:
  Starikan написав:что там имели в виду "западные партнеры" на самом деле - нам неведомо.
Ну так Путлер же хотів, щоб його боялись? От його і "бояться", тільки з протилежними наслідками, замість очікуванного. Замість капітуляції отримав озброєння України, а щоб це озброювання стало легитимним, треба щоб і "загроза" і "небезпека" була максимально реальною.

Как-то нелепо всё это выглядит - и наглый путинский ультиматум (с заранее очевидным отрицательным ответом), и его бред "если Украина войдет в НАТО, она тут же нападёт на Крым", и западная кампания #завтрапутиннападёт", и все эти подачки вооружения (наверняка готового к списанию), которого хватит на 2-3 дня сопротивления полномасштабному вторжению.

Не верится в тупость всех сторон.
Какая-то игра по новым правилам.

Зараз дивлюсь південно-корейский серіал *Подснежник*
https://doramy.club/28864-8-podsnezhnik.html
Звичайно вигадка, але ж якесь підгрунтя є по ТАКИМ відносинам між владами країн, між можновладцями в самих цих країнах, відносини в Агентстві національної безпеки, контроль СМІ, прийняття рішень, жінки посадовців, ставлення до можливих жертв і т.д.

Так от, якщо навіть ділити на 10, на 100, то ... просто повний капець. Капець капців.
Наша зелена влада -- да нічого дивного.
В самій Кореї дуже великі розбірки були по допущенню цього серіалу.

Коротше: як Ви колись вказали мені на нову реальність, то, здається мені, цілком може бути ота тупість усіх сторін. Умовна тупість, бо в основі -- меркантильні особисті інтереси.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 22:40

Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 00:11

  lapay написав:
  Starikan написав:что там имели в виду "западные партнеры" на самом деле - нам неведомо.

Ну так Путлер же хотів, щоб його боялись? От його і "бояться", тільки з протилежними наслідками, замість очікуванного. Замість капітуляції отримав озброєння України, а щоб це озброювання стало легитимним, треба щоб і "загроза" і "небезпека" була максимально реальною.


В случае маловероятности "загрози" і "небезпеки" нас бы проигнорировали, как проигнорировали в свое время нападение на Молдавию, Грузию и на Донбасс, тем более на фоне (сравнительно) мирного отжима/аншлюса Крыма и Белоруссии, наведения "русского мира" в Казахстане. Просто договорились НЕ нагнетать и НЕ употреблять слов, типа: "неизбежный"; подкинуть нам как Афганистану пехотного/ручного оружия и свежих (не ржавых) боеприпасов.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 00:23

  Starikan написав:
... Как-то нелепо всё это выглядит - ..., и все эти подачки вооружения (наверняка готового к списанию), которого хватит на 2-3 дня сопротивления полномасштабному вторжению.

Не верится в тупость всех сторон.
Какая-то игра по новым правилам.


Да оно - нормальное, получше наших РПГ (а о стингерах - вообще молчу, аналогов нет, талибы показали их преимущества), главное, чтобы оно не осталось нераспакованным на складах (и НЕ досталось оккупантам) из-за того, что никто не примет на себя смелость и ответственность его раздать! А тем временем тер. оборона - будет обороняться личными "оцивильнеными" карабинами с охотничими патронами со свинцовыми (вместо стальных) сердечниками и магазинами с вваренным ограничителем на 10 патронов И без возможности вести автоматическую стрельбу. Показательна ситуация с принятием закона "Об оружии"...
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