Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав:что там имели в виду "западные партнеры" на самом деле - нам неведомо.
Ну так Путлер же хотів, щоб його боялись? От його і "бояться", тільки з протилежними наслідками, замість очікуванного. Замість капітуляції отримав озброєння України, а щоб це озброювання стало легитимним, треба щоб і "загроза" і "небезпека" була максимально реальною.
Как-то нелепо всё это выглядит - и наглый путинский ультиматум (с заранее очевидным отрицательным ответом), и его бред "если Украина войдет в НАТО, она тут же нападёт на Крым", и западная кампания #завтрапутиннападёт", и все эти подачки вооружения (наверняка готового к списанию), которого хватит на 2-3 дня сопротивления полномасштабному вторжению.
Не верится в тупость всех сторон. Какая-то игра по новым правилам.
Starikan написав:Не верится в тупость всех сторон. Какая-то игра по новым правилам.
Правило в політиці одне і незмінне - якщо рейтинг падає, то його треба чимось підняти. От ця метушня піднімає рейтинг у всіх - Байдена, Путіна, Джонсона, Зеленського, у них у всіх рейтинг падає. Принаймі, всі гравці думали, що рейтинг піднімется, бо саме він повинен був виграти.
Starikan написав:что там имели в виду "западные партнеры" на самом деле - нам неведомо.
Ну так Путлер же хотів, щоб його боялись? От його і "бояться", тільки з протилежними наслідками, замість очікуванного. Замість капітуляції отримав озброєння України, а щоб це озброювання стало легитимним, треба щоб і "загроза" і "небезпека" була максимально реальною.
Как-то нелепо всё это выглядит - и наглый путинский ультиматум (с заранее очевидным отрицательным ответом), и его бред "если Украина войдет в НАТО, она тут же нападёт на Крым", и западная кампания #завтрапутиннападёт", и все эти подачки вооружения (наверняка готового к списанию), которого хватит на 2-3 дня сопротивления полномасштабному вторжению.
Не верится в тупость всех сторон. Какая-то игра по новым правилам.
Зараз дивлюсь південно-корейский серіал *Подснежник* https://doramy.club/28864-8-podsnezhnik.html Звичайно вигадка, але ж якесь підгрунтя є по ТАКИМ відносинам між владами країн, між можновладцями в самих цих країнах, відносини в Агентстві національної безпеки, контроль СМІ, прийняття рішень, жінки посадовців, ставлення до можливих жертв і т.д.
Так от, якщо навіть ділити на 10, на 100, то ... просто повний капець. Капець капців. Наша зелена влада -- да нічого дивного. В самій Кореї дуже великі розбірки були по допущенню цього серіалу.
Коротше: як Ви колись вказали мені на нову реальність, то, здається мені, цілком може бути ота тупість усіх сторін. Умовна тупість, бо в основі -- меркантильні особисті інтереси.
Starikan написав:что там имели в виду "западные партнеры" на самом деле - нам неведомо.
Ну так Путлер же хотів, щоб його боялись? От його і "бояться", тільки з протилежними наслідками, замість очікуванного. Замість капітуляції отримав озброєння України, а щоб це озброювання стало легитимним, треба щоб і "загроза" і "небезпека" була максимально реальною.
В случае маловероятности "загрози" і "небезпеки" нас бы проигнорировали, как проигнорировали в свое время нападение на Молдавию, Грузию и на Донбасс, тем более на фоне (сравнительно) мирного отжима/аншлюса Крыма и Белоруссии, наведения "русского мира" в Казахстане. Просто договорились НЕ нагнетать и НЕ употреблять слов, типа: "неизбежный"; подкинуть нам как Афганистану пехотного/ручного оружия и свежих (не ржавых) боеприпасов.
Starikan написав: ... Как-то нелепо всё это выглядит - ..., и все эти подачки вооружения (наверняка готового к списанию), которого хватит на 2-3 дня сопротивления полномасштабному вторжению.
Не верится в тупость всех сторон. Какая-то игра по новым правилам.
Да оно - нормальное, получше наших РПГ (а о стингерах - вообще молчу, аналогов нет, талибы показали их преимущества), главное, чтобы оно не осталось нераспакованным на складах (и НЕ досталось оккупантам) из-за того, что никто не примет на себя смелость и ответственность его раздать! А тем временем тер. оборона - будет обороняться личными "оцивильнеными" карабинами с охотничими патронами со свинцовыми (вместо стальных) сердечниками и магазинами с вваренным ограничителем на 10 патронов И без возможности вести автоматическую стрельбу. Показательна ситуация с принятием закона "Об оружии"...