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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7675767676777678 Додано: Чет 03 лют, 2022 19:14 Schmit

Повідомлень: 2715 З нами з: 08.09.09 Подякував: 72 раз. Подякували: 274 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 лют, 2022 19:52 lapay написав: Starikan написав: что там имели в виду "западные партнеры" на самом деле - нам неведомо. что там имели в виду "западные партнеры" на самом деле - нам неведомо. Ну так Путлер же хотів, щоб його боялись? От його і "бояться", тільки з протилежними наслідками, замість очікуванного. Замість капітуляції отримав озброєння України, а щоб це озброювання стало легитимним, треба щоб і "загроза" і "небезпека" була максимально реальною. Ну так Путлер же хотів, щоб його боялись? От його і "бояться", тільки з протилежними наслідками, замість очікуванного. Замість капітуляції отримав озброєння України, а щоб це озброювання стало легитимним, треба щоб і "загроза" і "небезпека" була максимально реальною.

Как-то нелепо всё это выглядит - и наглый путинский ультиматум (с заранее очевидным отрицательным ответом), и его бред "если Украина войдет в НАТО, она тут же нападёт на Крым", и западная кампания #завтрапутиннападёт", и все эти подачки вооружения (наверняка готового к списанию), которого хватит на 2-3 дня сопротивления полномасштабному вторжению.



Не верится в тупость всех сторон.

Какая-то игра по новым правилам. Как-то нелепо всё это выглядит - и наглый путинский ультиматум (с заранее очевидным отрицательным ответом), и его бред "если Украина войдет в НАТО, она тут же нападёт на Крым", и западная кампания #завтрапутиннападёт", и все эти подачки вооружения (наверняка готового к списанию), которого хватит на 2-3 дня сопротивления полномасштабному вторжению.Не верится в тупость всех сторон.Какая-то игра по новым правилам. Starikan 2 Повідомлень: 18549 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2421 раз. Подякували: 3039 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 лют, 2022 20:39 Re: Політичні дискусії Starikan написав: Не верится в тупость всех сторон.

Какая-то игра по новым правилам. Не верится в тупость всех сторон.Какая-то игра по новым правилам.

Правило в політиці одне і незмінне - якщо рейтинг падає, то його треба чимось підняти. От ця метушня піднімає рейтинг у всіх - Байдена, Путіна, Джонсона, Зеленського, у них у всіх рейтинг падає. Принаймі, всі гравці думали, що рейтинг піднімется, бо саме він повинен був виграти. Правило в політиці одне і незмінне - якщо рейтинг падає, то його треба чимось підняти. От ця метушня піднімає рейтинг у всіх - Байдена, Путіна, Джонсона, Зеленського, у них у всіх рейтинг падає. Принаймі, всі гравці думали, що рейтинг піднімется, бо саме він повинен був виграти. lapay Повідомлень: 12696 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1195 раз. Подякували: 1445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 лют, 2022 20:52 Starikan написав: lapay написав: Starikan написав: что там имели в виду "западные партнеры" на самом деле - нам неведомо. что там имели в виду "западные партнеры" на самом деле - нам неведомо. Ну так Путлер же хотів, щоб його боялись? От його і "бояться", тільки з протилежними наслідками, замість очікуванного. Замість капітуляції отримав озброєння України, а щоб це озброювання стало легитимним, треба щоб і "загроза" і "небезпека" була максимально реальною. Ну так Путлер же хотів, щоб його боялись? От його і "бояться", тільки з протилежними наслідками, замість очікуванного. Замість капітуляції отримав озброєння України, а щоб це озброювання стало легитимним, треба щоб і "загроза" і "небезпека" була максимально реальною.

Как-то нелепо всё это выглядит - и наглый путинский ультиматум (с заранее очевидным отрицательным ответом), и его бред "если Украина войдет в НАТО, она тут же нападёт на Крым", и западная кампания #завтрапутиннападёт", и все эти подачки вооружения (наверняка готового к списанию), которого хватит на 2-3 дня сопротивления полномасштабному вторжению.



Не верится в тупость всех сторон.

Какая-то игра по новым правилам. Как-то нелепо всё это выглядит - и наглый путинский ультиматум (с заранее очевидным отрицательным ответом), и его бред "если Украина войдет в НАТО, она тут же нападёт на Крым", и западная кампания #завтрапутиннападёт", и все эти подачки вооружения (наверняка готового к списанию), которого хватит на 2-3 дня сопротивления полномасштабному вторжению.Не верится в тупость всех сторон.Какая-то игра по новым правилам.

Зараз дивлюсь південно-корейский серіал *Подснежник*

https://doramy.club/28864-8-podsnezhnik.html

Звичайно вигадка, але ж якесь підгрунтя є по ТАКИМ відносинам між владами країн, між можновладцями в самих цих країнах, відносини в Агентстві національної безпеки, контроль СМІ, прийняття рішень, жінки посадовців, ставлення до можливих жертв і т.д.



Так от, якщо навіть ділити на 10, на 100, то ... просто повний капець. Капець капців.

Наша зелена влада -- да нічого дивного.

В самій Кореї дуже великі розбірки були по допущенню цього серіалу.



Коротше: як Ви колись вказали мені на нову реальність, то, здається мені, цілком може бути ота тупість усіх сторін. Умовна тупість, бо в основі -- меркантильні особисті інтереси. Зараз дивлюсь південно-корейский серіал *Подснежник*Звичайно вигадка, але ж якесь підгрунтя є по ТАКИМ відносинам між владами країн, між можновладцями в самих цих країнах, відносини в Агентстві національної безпеки, контроль СМІ, прийняття рішень, жінки посадовців, ставлення до можливих жертв і т.д.Так от, якщо навіть ділити на 10, на 100, то ... просто повний капець. Капець капців.Наша зелена влада -- да нічого дивного.В самій Кореї дуже великі розбірки були по допущенню цього серіалу.Коротше: як Ви колись вказали мені на нову реальність, то, здається мені, цілком може бути ота тупість усіх сторін. Умовна тупість, бо в основі -- меркантильні особисті інтереси. detroytred

Повідомлень: 24996 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2117 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 лют, 2022 22:40 Schmit

Повідомлень: 2715 З нами з: 08.09.09 Подякував: 72 раз. Подякували: 274 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лют, 2022 00:11 lapay написав: Starikan написав: что там имели в виду "западные партнеры" на самом деле - нам неведомо. что там имели в виду "западные партнеры" на самом деле - нам неведомо.

Ну так Путлер же хотів, щоб його боялись? От його і "бояться", тільки з протилежними наслідками, замість очікуванного. Замість капітуляції отримав озброєння України, а щоб це озброювання стало легитимним, треба щоб і "загроза" і "небезпека" була максимально реальною. Ну так Путлер же хотів, щоб його боялись? От його і "бояться", тільки з протилежними наслідками, замість очікуванного. Замість капітуляції отримав озброєння України, а щоб це озброювання стало легитимним, треба щоб і "загроза" і "небезпека" була максимально реальною.



В случае маловероятности "загрози" і "небезпеки" нас бы проигнорировали, как проигнорировали в свое время нападение на Молдавию, Грузию и на Донбасс, тем более на фоне (сравнительно) мирного отжима/аншлюса Крыма и Белоруссии, наведения "русского мира" в Казахстане. Просто договорились НЕ нагнетать и НЕ употреблять слов, типа: "неизбежный"; подкинуть нам как Афганистану пехотного/ручного оружия и свежих (не ржавых) боеприпасов. В случае маловероятности "загрози" і "небезпеки" нас бы проигнорировали, как проигнорировали в свое время нападение на Молдавию, Грузию и на Донбасс, тем более на фоне (сравнительно) мирного отжима/аншлюса Крыма и Белоруссии, наведения "русского мира" в Казахстане. Просто договорились НЕ нагнетать и НЕ употреблять слов, типа: "неизбежный"; подкинуть нам как Афганистану пехотного/ручного оружия и свежих (не ржавых) боеприпасов. Миша-клиент Повідомлень: 554 З нами з: 02.11.08 Подякував: 4 раз. Подякували: 68 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лют, 2022 00:23 Starikan написав:

... Как-то нелепо всё это выглядит - ..., и все эти подачки вооружения (наверняка готового к списанию), которого хватит на 2-3 дня сопротивления полномасштабному вторжению.



Не верится в тупость всех сторон.

Какая-то игра по новым правилам. ... Как-то нелепо всё это выглядит - ..., и все эти подачки вооружения (наверняка готового к списанию), которого хватит на 2-3 дня сопротивления полномасштабному вторжению.Не верится в тупость всех сторон.Какая-то игра по новым правилам.



Да оно - нормальное, получше наших РПГ (а о стингерах - вообще молчу, аналогов нет, талибы показали их преимущества), главное, чтобы оно не осталось нераспакованным на складах (и НЕ досталось оккупантам) из-за того, что никто не примет на себя смелость и ответственность его раздать! А тем временем тер. оборона - будет обороняться личными "оцивильнеными" карабинами с охотничими патронами со свинцовыми (вместо стальных) сердечниками и магазинами с вваренным ограничителем на 10 патронов И без возможности вести автоматическую стрельбу. Показательна ситуация с принятием закона "Об оружии"... Да оно - нормальное, получше наших РПГ (а о стингерах - вообще молчу, аналогов нет, талибы показали их преимущества), главное, чтобы оно не осталось нераспакованным на складах (и НЕ досталось оккупантам) из-за того, что никто не примет на себя смелость и ответственность его раздать! А тем временем тер. оборона - будет обороняться личными "оцивильнеными" карабинами с охотничими патронами со свинцовыми (вместо стальных) сердечниками и магазинами с вваренным ограничителем на 10 патронов И без возможности вести автоматическую стрельбу. Показательна ситуация с принятием закона "Об оружии"... Миша-клиент Повідомлень: 554 З нами з: 02.11.08 Подякував: 4 раз. Подякували: 68 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7675767676777678 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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