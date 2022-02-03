Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Зараз дивлюсь південно-корейский серіал *Подснежник* https://doramy.club/28864-8-podsnezhnik.html Звичайно вигадка, але ж якесь підгрунтя є по ТАКИМ відносинам між владами країн, між можновладцями в самих цих країнах, відносини в Агентстві національної безпеки, контроль СМІ, прийняття рішень, жінки посадовців, ставлення до можливих жертв і т.д.
Строить какие-то выводы на основе сериала ? Ты серьёзно ?
Может ты будешь реальные факты брать до уваги и на основании их делать хоть какие-то выводы Или ты отторгаешь реальные факты и уходишь в конспирологию ?
Недалёкие люди, вроде тебя, всегда кричат "лишь бы не Порошенко", "хуже не будет" А когда наступает хуже, реально хуже, пытаются уйти от реальности. Потому что им трудно признать свои ошибки
Starikan написав:что там имели в виду "западные партнеры" на самом деле - нам неведомо.
Ну так Путлер же хотів, щоб його боялись? От його і "бояться", тільки з протилежними наслідками, замість очікуванного. Замість капітуляції отримав озброєння України, а щоб це озброювання стало легитимним, треба щоб і "загроза" і "небезпека" була максимально реальною.
Как-то нелепо всё это выглядит - и наглый путинский ультиматум (с заранее очевидным отрицательным ответом), и его бред "если Украина войдет в НАТО, она тут же нападёт на Крым", и западная кампания #завтрапутиннападёт", и все эти подачки вооружения (наверняка готового к списанию), которого хватит на 2-3 дня сопротивления полномасштабному вторжению.
Не верится в тупость всех сторон. Какая-то игра по новым правилам.
Нелепо это выглядит, если исходить из позиций разумных решений
Если предпологать, из разумных соображений, зачем всё это Путину, то и Грузии не было бы, и Крыма тоже
Но здесь иное. Есть вкрай охYевший правитель РФ, который желает дестабилизировать весь мир Просто хочет Зачем ? Да хрен его знает Может в детстве его обижали за маленький рост Может сейчас он неизлечимо болен и хочет утащить за собой как можно больше людей
И это не тупость, это маниакальные желания
А у западных партнеров уже есть довольно обширный, но печальный опыт с маниакальными правителями Отсюда и поставки вооружений в Украину
В Минске утверждали, что сбили БПЛА Spectator M1 украинского производства, который якобы осуществлял разведку. Однако потом фото сбитого беспилотника проанализировали специалисты и пришли к выводу, что формой головной части указанный аппарат больше похож на российский беспилотник "Орлан", но с некоторыми модификациями
Вот так выглядят психические отклонения
Ранее Лука назначил себя опять президентом и бегал с автоматом Теперь назначает неведомую хрень - украинским беспилотником
История, сцYко, жестокая наука. Чем больше человек при власти, тем больше у него съезжают мозги