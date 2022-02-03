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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7676767776787679
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:32

  detroytred написав:Зараз дивлюсь південно-корейский серіал *Подснежник*
https://doramy.club/28864-8-podsnezhnik.html
Звичайно вигадка, але ж якесь підгрунтя є по ТАКИМ відносинам між владами країн, між можновладцями в самих цих країнах, відносини в Агентстві національної безпеки, контроль СМІ, прийняття рішень, жінки посадовців, ставлення до можливих жертв і т.д.

Строить какие-то выводы на основе сериала ?
Ты серьёзно ?

Может ты будешь реальные факты брать до уваги и на основании их делать хоть какие-то выводы
Или ты отторгаешь реальные факты и уходишь в конспирологию ?

Недалёкие люди, вроде тебя, всегда кричат "лишь бы не Порошенко", "хуже не будет"
А когда наступает хуже, реально хуже, пытаются уйти от реальности.
Потому что им трудно признать свои ошибки
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:39

  Starikan написав:
  lapay написав:
  Starikan написав:что там имели в виду "западные партнеры" на самом деле - нам неведомо.
Ну так Путлер же хотів, щоб його боялись? От його і "бояться", тільки з протилежними наслідками, замість очікуванного. Замість капітуляції отримав озброєння України, а щоб це озброювання стало легитимним, треба щоб і "загроза" і "небезпека" була максимально реальною.

Как-то нелепо всё это выглядит - и наглый путинский ультиматум (с заранее очевидным отрицательным ответом), и его бред "если Украина войдет в НАТО, она тут же нападёт на Крым", и западная кампания #завтрапутиннападёт", и все эти подачки вооружения (наверняка готового к списанию), которого хватит на 2-3 дня сопротивления полномасштабному вторжению.

Не верится в тупость всех сторон.
Какая-то игра по новым правилам.

Нелепо это выглядит, если исходить из позиций разумных решений

Если предпологать, из разумных соображений, зачем всё это Путину, то и Грузии не было бы, и Крыма тоже

Но здесь иное.
Есть вкрай охYевший правитель РФ, который желает дестабилизировать весь мир
Просто хочет
Зачем ? Да хрен его знает
Может в детстве его обижали за маленький рост
Может сейчас он неизлечимо болен и хочет утащить за собой как можно больше людей

И это не тупость, это маниакальные желания

А у западных партнеров уже есть довольно обширный, но печальный опыт с маниакальными правителями
Отсюда и поставки вооружений в Украину
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 18:08

Кратко. 2022-02-04

Кратко. 2022-02-04

1) Монастырский подтвердил, что нардеп Трухин звонил ему после ДТП
"Насчет того, звонил ли он мне с места происшествия? Да", - сказал министр.

То есть Монастрыский всё знал, думаю, что и Зеленский всё знал
Разумков утверждал, что Зеленский видео видел
Врали и не "могли" 5 месяцев определить кто был за рулём

ПиZдаболы и коррупционеры у власти
А ведь шли с лозунгами "против коррупции", "против барыг", "внесистемный"

Тьфу, противно

2) Сбитый в Беларуси "украинский" беспилотник оказался российским - СМИ
В Минске утверждали, что сбили БПЛА Spectator M1 украинского производства, который якобы осуществлял разведку. Однако потом фото сбитого беспилотника проанализировали специалисты и пришли к выводу, что формой головной части указанный аппарат больше похож на российский беспилотник "Орлан", но с некоторыми модификациями

Вот так выглядят психические отклонения

Ранее Лука назначил себя опять президентом и бегал с автоматом
Теперь назначает неведомую хрень - украинским беспилотником

История, сцYко, жестокая наука.
Чем больше человек при власти, тем больше у него съезжают мозги
pesikot
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  #<1 ... 7676767776787679
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