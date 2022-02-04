Додано: П'ят 04 лют, 2022 20:15

pesikot написав: detroytred написав: Зараз дивлюсь південно-корейский серіал *Подснежник*

https://doramy.club/28864-8-podsnezhnik.html

Звичайно вигадка, але ж якесь підгрунтя є по ТАКИМ відносинам між владами країн, між можновладцями в самих цих країнах, відносини в Агентстві національної безпеки, контроль СМІ, прийняття рішень, жінки посадовців, ставлення до можливих жертв і т.д. Зараз дивлюсь південно-корейский серіал *Подснежник*Звичайно вигадка, але ж якесь підгрунтя є по ТАКИМ відносинам між владами країн, між можновладцями в самих цих країнах, відносини в Агентстві національної безпеки, контроль СМІ, прийняття рішень, жінки посадовців, ставлення до можливих жертв і т.д.

Строить какие-то выводы на основе сериала ?

Ты серьёзно ?



Может ты будешь реальные факты брать до уваги и на основании их делать хоть какие-то выводы

Или ты отторгаешь реальные факты и уходишь в конспирологию ?



Недалёкие люди, вроде тебя, всегда кричат "лишь бы не Порошенко", "хуже не будет"

А когда наступает хуже, реально хуже, пытаются уйти от реальности.

Потому что им трудно признать свои ошибки Строить какие-то выводы на основе сериала ?Ты серьёзно ?Может ты будешь реальные факты брать до уваги и на основании их делать хоть какие-то выводыИли ты отторгаешь реальные факты и уходишь в конспирологию ?Недалёкие люди, вроде тебя, всегда кричат "лишь бы не Порошенко", "хуже не будет"А когда наступает хуже, реально хуже, пытаются уйти от реальности.Потому что им трудно признать свои ошибки

Дурні люди, як ти, отак само і розмірковують, прибріхують у бік інших.Дивись: ти не знаєш на основі тільки серіалу я роблю свої висновки чи ні. Бо задав питання.І замість того, щоб отримати відповідь на своє ж незнання, ти почав генерити свої дурні висновки.Тобто брехати, що схотілося.Серіал є лише додатковим фактором, джерелом. Який доповнює, наприклад, оце:"В 2017 году Пак Кын Хе была подвергнута импичменту из-за скандала о коррупции. По данным следствия, тогдашний президент Южной Кореи и ее подруга Чхве Сун Силь вымогали взятки у таких крупных концернов, как Samsung. Пак Кын Хе - первую женщину на посту президента Южной Кореи - также обвинили в передаче секретных документов посторонним, включении критически настроенных деятелей сферы искусства в черный список и увольнении несогласных с ней чиновников.Помимо 20 лет за коррупцию, Пак Кын Хе получила два года по обвинению в нарушении закона о выборах и штраф в размере 16 млн евро в пересчете. Поскольку она так и не заплатила штраф, прокуратура в марте конфисковала ее недвижимость.Скандал вокруг Пак Кын Хе вызвал в Южной Корее многомиллионные акции протеста, которые привели к ее свержению и приходу к власти нынешнего президента Мун Чжэ Ина. ""Обвинение смогло доказать, что Чхве Сун Силь злоупотребляла дружескими связями с тогдашним президентом страны для принуждения южнокорейских компаний, в частности Samsung, к многомиллионным пожертвованиям якобы в пользу благотворительных организаций. В общей сложности речь идет о 77,4 миллиарда вон (в пересчете около 64 миллионов евро). По данным следствия, эти средства она потратила на личное обогащение. Кроме того, она оказывала влияние на работу правительства при отсутствии официальной должности.В июне Чхве была приговорена к трем годам лишения свободы по одному из пунктов обвинения - за противозаконное давление на сеульский университет. Суд счел доказанным, что она добилась изменения правил приема таким образом, чтобы обеспечить поступление в вуз своей дочери."подруга-экс-президента-южной-кореи-приговорена-к-20-годам-тюрьмы/a-42560680І т.д., і тощо.Я на жаль, щоб стверджувати, не дивився жодної серії того "Слуги народа", але можу припустити, що негативні явища суспільства, там цілком пов'язані з реальністю.Може й скоріше применшені.Я от пригадую твоє "спина к спине"))) (тобто твоє знання реалій).Так відкрию тобі очі, що в СМІ, кінематографі навіть близько ніде не показують того негативу в тій же армії, який дійсно є. Тільки вершки...Зрозумій, необмежені люди формують картину бачення на основі великої кількості самої різної інформації. Брати до уваги серіал, який не є пародією, коміксом та тощо, цілком нормально.Тобто ти, як завжди, не влучив.Точніше спробував невдало зманіпулювати. На межі брехні.Тупенький...Не вчися на власних помилках.З.и. а ну-ка кинь цитати, де я "Недалёкие люди, вроде тебя, всегда кричат "лишь бы не Порошенко", "хуже не будет".Да ще "всегда кричат".Демагог ти рідкісний.З.з.и. до речі, допетри, чому в Кореї президента садять; єрмаків, свинарчуків садять; а у нас ні.Підкажу: бо в тому числі -- у них такі серіали, де президент і Ко здає ворогам своїх бійців, "спілкується" з ворогом -- знімають, а у нас --- "жму руку" --- тишком-нишком і максимум; і на тому все.Тобто у них серйозно піднімають такі питання.Тому й і вирішують.