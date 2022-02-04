Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Зараз дивлюсь південно-корейский серіал *Подснежник* https://doramy.club/28864-8-podsnezhnik.html Звичайно вигадка, але ж якесь підгрунтя є по ТАКИМ відносинам між владами країн, між можновладцями в самих цих країнах, відносини в Агентстві національної безпеки, контроль СМІ, прийняття рішень, жінки посадовців, ставлення до можливих жертв і т.д.
Строить какие-то выводы на основе сериала ? Ты серьёзно ?
Может ты будешь реальные факты брать до уваги и на основании их делать хоть какие-то выводы Или ты отторгаешь реальные факты и уходишь в конспирологию ?
Недалёкие люди, вроде тебя, всегда кричат "лишь бы не Порошенко", "хуже не будет" А когда наступает хуже, реально хуже, пытаются уйти от реальности. Потому что им трудно признать свои ошибки
Starikan написав:что там имели в виду "западные партнеры" на самом деле - нам неведомо.
Ну так Путлер же хотів, щоб його боялись? От його і "бояться", тільки з протилежними наслідками, замість очікуванного. Замість капітуляції отримав озброєння України, а щоб це озброювання стало легитимним, треба щоб і "загроза" і "небезпека" була максимально реальною.
Как-то нелепо всё это выглядит - и наглый путинский ультиматум (с заранее очевидным отрицательным ответом), и его бред "если Украина войдет в НАТО, она тут же нападёт на Крым", и западная кампания #завтрапутиннападёт", и все эти подачки вооружения (наверняка готового к списанию), которого хватит на 2-3 дня сопротивления полномасштабному вторжению.
Не верится в тупость всех сторон. Какая-то игра по новым правилам.
Нелепо это выглядит, если исходить из позиций разумных решений
Если предпологать, из разумных соображений, зачем всё это Путину, то и Грузии не было бы, и Крыма тоже
Но здесь иное. Есть вкрай охYевший правитель РФ, который желает дестабилизировать весь мир Просто хочет Зачем ? Да хрен его знает Может в детстве его обижали за маленький рост Может сейчас он неизлечимо болен и хочет утащить за собой как можно больше людей
И это не тупость, это маниакальные желания
А у западных партнеров уже есть довольно обширный, но печальный опыт с маниакальными правителями Отсюда и поставки вооружений в Украину
В Минске утверждали, что сбили БПЛА Spectator M1 украинского производства, который якобы осуществлял разведку. Однако потом фото сбитого беспилотника проанализировали специалисты и пришли к выводу, что формой головной части указанный аппарат больше похож на российский беспилотник "Орлан", но с некоторыми модификациями
Вот так выглядят психические отклонения
Ранее Лука назначил себя опять президентом и бегал с автоматом Теперь назначает неведомую хрень - украинским беспилотником
История, сцYко, жестокая наука. Чем больше человек при власти, тем больше у него съезжают мозги
detroytred написав:Зараз дивлюсь південно-корейский серіал *Подснежник* https://doramy.club/28864-8-podsnezhnik.html Звичайно вигадка, але ж якесь підгрунтя є по ТАКИМ відносинам між владами країн, між можновладцями в самих цих країнах, відносини в Агентстві національної безпеки, контроль СМІ, прийняття рішень, жінки посадовців, ставлення до можливих жертв і т.д.
Строить какие-то выводы на основе сериала ? Ты серьёзно ?
Может ты будешь реальные факты брать до уваги и на основании их делать хоть какие-то выводы Или ты отторгаешь реальные факты и уходишь в конспирологию ?
Недалёкие люди, вроде тебя, всегда кричат "лишь бы не Порошенко", "хуже не будет" А когда наступает хуже, реально хуже, пытаются уйти от реальности. Потому что им трудно признать свои ошибки
Дурні люди, як ти, отак само і розмірковують, прибріхують у бік інших.
Дивись: ти не знаєш на основі тільки серіалу я роблю свої висновки чи ні. Бо задав питання. І замість того, щоб отримати відповідь на своє ж незнання, ти почав генерити свої дурні висновки. Тобто брехати, що схотілося.
Серіал є лише додатковим фактором, джерелом. Який доповнює, наприклад, оце: "В 2017 году Пак Кын Хе была подвергнута импичменту из-за скандала о коррупции. По данным следствия, тогдашний президент Южной Кореи и ее подруга Чхве Сун Силь вымогали взятки у таких крупных концернов, как Samsung. Пак Кын Хе - первую женщину на посту президента Южной Кореи - также обвинили в передаче секретных документов посторонним, включении критически настроенных деятелей сферы искусства в черный список и увольнении несогласных с ней чиновников.
Помимо 20 лет за коррупцию, Пак Кын Хе получила два года по обвинению в нарушении закона о выборах и штраф в размере 16 млн евро в пересчете. Поскольку она так и не заплатила штраф, прокуратура в марте конфисковала ее недвижимость.
"Обвинение смогло доказать, что Чхве Сун Силь злоупотребляла дружескими связями с тогдашним президентом страны для принуждения южнокорейских компаний, в частности Samsung, к многомиллионным пожертвованиям якобы в пользу благотворительных организаций. В общей сложности речь идет о 77,4 миллиарда вон (в пересчете около 64 миллионов евро). По данным следствия, эти средства она потратила на личное обогащение. Кроме того, она оказывала влияние на работу правительства при отсутствии официальной должности. В июне Чхве была приговорена к трем годам лишения свободы по одному из пунктов обвинения - за противозаконное давление на сеульский университет. Суд счел доказанным, что она добилась изменения правил приема таким образом, чтобы обеспечить поступление в вуз своей дочери." https://www.dw.com/ru/подруга-экс-президента-южной-кореи-приговорена-к-20-годам-тюрьмы/a-42560680
І т.д., і тощо. Я на жаль, щоб стверджувати, не дивився жодної серії того "Слуги народа", але можу припустити, що негативні явища суспільства, там цілком пов'язані з реальністю. Може й скоріше применшені.
Я от пригадую твоє "спина к спине"))) (тобто твоє знання реалій). Так відкрию тобі очі, що в СМІ, кінематографі навіть близько ніде не показують того негативу в тій же армії, який дійсно є. Тільки вершки...
Зрозумій, необмежені люди формують картину бачення на основі великої кількості самої різної інформації. Брати до уваги серіал, який не є пародією, коміксом та тощо, цілком нормально. Тобто ти, як завжди, не влучив. Точніше спробував невдало зманіпулювати. На межі брехні. Тупенький... Не вчися на власних помилках.
З.и. а ну-ка кинь цитати, де я "Недалёкие люди, вроде тебя, всегда кричат "лишь бы не Порошенко", "хуже не будет". Да ще "всегда кричат". Демагог ти рідкісний.
З.з.и. до речі, допетри, чому в Кореї президента садять; єрмаків, свинарчуків садять; а у нас ні. Підкажу: бо в тому числі -- у них такі серіали, де президент і Ко здає ворогам своїх бійців, "спілкується" з ворогом -- знімають, а у нас --- "жму руку" --- тишком-нишком і максимум; і на тому все. Тобто у них серйозно піднімають такі питання. Тому й і вирішують.
В Минске утверждали, что сбили БПЛА Spectator M1 украинского производства, который якобы осуществлял разведку. Однако потом фото сбитого беспилотника проанализировали специалисты и пришли к выводу, что формой головной части указанный аппарат больше похож на российский беспилотник "Орлан", но с некоторыми модификациями
Вот так выглядят психические отклонения
Ранее Лука назначил себя опять президентом и бегал с автоматом Теперь назначает неведомую хрень - украинским беспилотником
История, сцYко, жестокая наука. Чем больше человек при власти, тем больше у него съезжают мозги
Почекай, чудаче! Поясни, покажи, як ти зробив оцей заголовок і оту цитату в п.1).
Бо в ТВОЄМУ посиланні я бачу: ""Насчет того, звонил ли он мне с места происшествия?... Я очень негативно отношусь к любым вопросам "порешать", и поэтому мне по этому вопросу никто звонить не может и не будет", - сказал министр.
А заголовок статті: "Монастырский заявил, что если бы Трухин позвонил ему после ДТП, то "был бы послан".
НЕВЖЕ ТИ БРЕХАТИ СТАВ НЕ ПРОСТО, ЯК КИСЕЛЬОВ, А НА ПОРЯДОК ПЕРЕВИЩИВ? Я поки в це не можу повірити, тому почекаю твоїх роз'яснень що це??? Бо поки ти з ним був на рівних.
З.и. і пригадай, що я тебе вже ж макав, коли ти наявне не читав своє ж посилання далі заголовку і писав брехню. А тут і заголовок...
pesikot Строить какие-то выводы на основе сериала ?
А шо здесь плохого? Вот сериал "Миллиарды", очень доступно показывает Работу Системы в США. Мощнейшая коррупция, сумасшедшие манипуляции Рынком, продажные политики. Это и есть реальный капитализм. Для простых "дворников", это все неинтересно и непонятно, а вот если у тебя есть бабло и ты с ним пытаешься работать, то что там, что здесь - Везде Враги, особенно сверху. У них то такая и задача стоит, "мочить бизнес в сортире, если этот бизнес не подконтролен тебе".
Starikan Как-то нелепо всё это выглядит - и наглый путинский ультиматум (с заранее очевидным отрицательным ответом), и его бред "если Украина войдет в НАТО, она тут же нападёт на Крым", и западная кампания #завтрапутиннападёт", и все эти подачки вооружения (наверняка готового к списанию), которого хватит на 2-3 дня сопротивления полномасштабному вторжению.
Не верится в тупость всех сторон. Какая-то игра по новым правилам.
Да нет там никакой тупости, ни с каких сторон. Нагнетание обстановки - выгодно России и в принципе, Западу. Почему? -Да потому, что все эти "ультиматумы" - приводят к снижению кредитного рейтинга Украины(страшно давать в кредит стране, на которую путлер собрался нападать) и это Сильный удар по Украине(путлер счастлив).
-Да потому, что собственно в США, образ агрессора-России, позволит протянуть через Сенат дополнительные триллионы на оборонку, на разведку и пр., что очень выгодно американской экономике и лично, определенным кругам во власти.
-Да потому, что Россия-агрессор, дополнительный рычаг давления на Европу со стороны США, в частности - касаемо как поставок энергоносителей(сжиженный газ), так и экспорта вооружений!
Капитализм на дворе! Они там бабло рубят и СМИ для этого используют. Если для приумножения капитала, таки понадобится войнушка, будет вам и войнушка. А люди? Так это - "расходный материал", который способен к воспроизводству. Для Глобальной Власти, все эти "человеки", как для посетителя зоопарка "шимпанзе в клетке".
pesikot написав: Есть вкрай охYевший правитель РФ, который желает дестабилизировать весь мир Просто хочет Зачем ? Да хрен его знает Может в детстве его обижали за маленький рост Может сейчас он неизлечимо болен и хочет утащить за собой как можно больше людей И это не тупость, это маниакальные желания
Может, и так.
Но причина, имхо, глубже. С учетом позиции Китая (которую он уже высказывал ранее американцам и подтвердил при встрече с бесноватым) - это мировая война авторитаризма против демократии и особенно против "англосаксонского мира". При этом роли в этой войне распределены: Китай в ней участвует вальяжно и с достоинством, с учетом своей экономической силы и необходимости для остального мира, а фюрер играет роль истеричной и агрессивной шавки, размахивающей искандерами и давящей на Эвропу.
Что касается самой Эвропы, то она давно готова лечь под китайско-российский каток (business as usual), но остатки "евроатлантической солидарности" и конфликт вокруг Украины мешают.
Всё дальнейшее (для нас) зависит от того, удастся ли продавить выполнение минских соглашений. Хотя я до сих пор не понимаю, какое отношение имеет локальный конфликт на востоке Украины к проблеме безопасности рфии, которая опасается НАТО.
В Минске утверждали, что сбили БПЛА Spectator M1 украинского производства, который якобы осуществлял разведку. Однако потом фото сбитого беспилотника проанализировали специалисты и пришли к выводу, что формой головной части указанный аппарат больше похож на российский беспилотник "Орлан", но с некоторыми модификациями
Вот так выглядят психические отклонения Ранее Лука назначил себя опять президентом и бегал с автоматом Теперь назначает неведомую хрень - украинским беспилотником История, сцYко, жестокая наука. Чем больше человек при власти, тем больше у него съезжают мозги
...при полной поддержке местного нарида, который в своё время, когда Лука только заменил Шушкевича и еще не был полноценным диктатором, на референдуме дружно отказался от национального флага, герба и языка. Я когда-то спрашивал одного белоруса, почему так случилось. Он объяснил, что при Машерове Белоруссия жила намного лучше Украины в отношении снабжения, порядка (во многих смыслах), чистоты, дорог, коррупции, и память об этой советской жизни намертво впечаталась в менталитет большинства.
Starikan Как-то нелепо всё это выглядит - и наглый путинский ультиматум (с заранее очевидным отрицательным ответом), и его бред "если Украина войдет в НАТО, она тут же нападёт на Крым", и западная кампания #завтрапутиннападёт", и все эти подачки вооружения (наверняка готового к списанию), которого хватит на 2-3 дня сопротивления полномасштабному вторжению.
Не верится в тупость всех сторон. Какая-то игра по новым правилам.
Да нет там никакой тупости, ни с каких сторон. Нагнетание обстановки - выгодно России и в принципе, Западу. Почему? -Да потому, что все эти "ультиматумы" - приводят к снижению кредитного рейтинга Украины(страшно давать в кредит стране, на которую путлер собрался нападать) и это Сильный удар по Украине(путлер счастлив).
-Да потому, что собственно в США, образ агрессора-России, позволит протянуть через Сенат дополнительные триллионы на оборонку, на разведку и пр., что очень выгодно американской экономике и лично, определенным кругам во власти.
-Да потому, что Россия-агрессор, дополнительный рычаг давления на Европу со стороны США, в частности - касаемо как поставок энергоносителей(сжиженный газ), так и экспорта вооружений!
Капитализм на дворе! Они там бабло рубят и СМИ для этого используют. Если для приумножения капитала, таки понадобится войнушка, будет вам и войнушка. А люди? Так это - "расходный материал", который способен к воспроизводству. Для Глобальной Власти, все эти "человеки", как для посетителя зоопарка "шимпанзе в клетке".
Ещё добавлю один пункт: когда "агрессия" "откладывается" - это преподносится как величайшая перемога (дипломатов, переговорщиков, политиков и т.д.) Хотя по сути это они и создают проблему, или даже "образ проблемы" в медиа. Потом просто понижают градус истерии - и вуаля - перемога готова!