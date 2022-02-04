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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7677767876797680 Додано: Суб 05 лют, 2022 01:10 Starikan написав: Но причина, имхо, глубже. С учетом позиции Китая (которую он уже высказывал ранее американцам и подтвердил при встрече с бесноватым) - это мировая война авторитаризма против демократии и особенно против "англосаксонского мира". Но причина, имхо, глубже. С учетом позиции Китая (которую он уже высказывал ранее американцам и подтвердил при встрече с бесноватым) - это мировая война авторитаризма против демократии и особенно против "англосаксонского мира".

Штука в том, что последний под ширмой "борьбы за демократию" продвигает повестку неоколониализма. В парадигме последнего физический захват территорий колоний и прямой политический контроль над ними не обязателен и не нужен. Достаточен контроль над наиболее ценными ресурсами путем их покупки или концессии, контроль над зависимой правящей элитой с помощью шантажа и над гражданским обществом с помощью эффективной пропаганды.



Что касается самой Эвропы, то она давно готова лечь под китайско-российский каток (business as usual), но остатки "евроатлантической солидарности" и конфликт вокруг Украины мешают.

Западная Европа объективно заинтересована в проекте "великой Евразии" (от Стокгольма до Сингапура). С другой стороны, Междуморье, изначально придуманное Пилсудским для размежевания Германии и России, сейчас уже рассматривается в более широкой роли - "изолятора" Западной Европы от России, Китая и в целом Азии (Востока) - в интересах "англосаксонского мира". Отсюда понятен приоритетный интерес к Польше и Турции (ключевые звенья Междуморья) Штука в том, что последний под ширмой "борьбы за демократию" продвигает повестку неоколониализма. В парадигме последнего физический захват территорий колоний и прямой политический контроль над ними не обязателен и не нужен. Достаточен контроль над наиболее ценными ресурсами путем их покупки или концессии, контроль над зависимой правящей элитой с помощью шантажа и над гражданским обществом с помощью эффективной пропаганды.Западная Европа объективно заинтересована в проекте "великой Евразии" (от Стокгольма до Сингапура). С другой стороны, Междуморье, изначально придуманное Пилсудским для размежевания Германии и России, сейчас уже рассматривается в более широкой роли - "изолятора" Западной Европы от России, Китая и в целом Азии (Востока) - в интересах "англосаксонского мира". Отсюда понятен приоритетный интерес к Польше и Турции (ключевые звенья Междуморья) Tegularius Повідомлень: 1716 З нами з: 11.02.14 Подякував: 231 раз. Подякували: 243 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 лют, 2022 01:19 Starikan написав: ...при полной поддержке местного нарида, который в своё время, когда Лука только заменил Шушкевича и еще не был полноценным диктатором, на референдуме дружно отказался от национального флага, герба и языка.

...при полной поддержке местного нарида, который в своё время, когда Лука только заменил Шушкевича и еще не был полноценным диктатором, на референдуме дружно отказался от национального флага, герба и языка.

А чем теперешние флаг и герб менее "национальные", чем БЧБ и Пагоня?

Язык есть и развивается, но без форсированных -изаций и -фикаций.

По ВВП (ППС) они 65 место в мире, Украина - 90-е.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

По продолжительности жизни они - 78 место, мы 101.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_life_expectancy



Касательно беспилотника, я в них не специалист, но не очень понятно, зачем РФ запускать над Белорусью "Сапсан", если они и так сейчас там везде вхожи.

А для Украины, с учетом последних событий, смысл запустить туда разведывательный БПЛА вполне понятен. А чем теперешние флаг и герб менее "национальные", чем БЧБ и Пагоня?Язык есть и развивается, но без форсированных -изаций и -фикаций.По ВВП (ППС) они 65 место в мире, Украина - 90-е.По продолжительности жизни они - 78 место, мы 101.Касательно беспилотника, я в них не специалист, но не очень понятно, зачем РФ запускать над Белорусью "Сапсан", если они и так сейчас там везде вхожи.А для Украины, с учетом последних событий, смысл запустить туда разведывательный БПЛА вполне понятен. Tegularius Повідомлень: 1716 З нами з: 11.02.14 Подякував: 231 раз. Подякували: 243 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 лют, 2022 01:26



Огромные проблемы современного Мира во время построения Нового Мирового Порядка, вот и выливаются в Короновирусы, гибридные войны и пр.



это мировая война авторитаризма против демократии и особенно против "англосаксонского мира".

Так это, есть одна Проблема!

Славяне - не могут без Авторитаризма!

Им нужен Царь или Гетьман или ещё какая Партия со своим Лидером!

Если что, Царь - всегда будет плохой и народ, будет мечтать сменить Царя.



Проблема же в том, что и на Западе, происходит переход к Авторитаризму!

Скрытому.

Я бы сказал, Псевдодемократия родилась, с манипуляцией сознанием избирателей, граждан.

Собственно, вся т.н. Политика, служит для достижения тех или иных Экономических целей. И войны там же, империи, метрополии и пр. блоки.Огромные проблемы современного Мира во время построения Нового Мирового Порядка, вот и выливаются в Короновирусы, гибридные войны и пр.Так это, есть одна Проблема!Славяне - не могут без Авторитаризма!Им нужен Царь или Гетьман или ещё какая Партия со своим Лидером!Если что, Царь - всегда будет плохой и народ, будет мечтать сменить Царя.Проблема же в том, что и на Западе, происходит переход к Авторитаризму!Скрытому.Я бы сказал, Replay

Повідомлень: 2322 З нами з: 20.06.08 Подякував: 137 раз. Подякували: 515 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7677767876797680 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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