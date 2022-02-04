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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7677767876797680
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 01:10

  Starikan написав:Но причина, имхо, глубже. С учетом позиции Китая (которую он уже высказывал ранее американцам и подтвердил при встрече с бесноватым) - это мировая война авторитаризма против демократии и особенно против "англосаксонского мира".

Штука в том, что последний под ширмой "борьбы за демократию" продвигает повестку неоколониализма. В парадигме последнего физический захват территорий колоний и прямой политический контроль над ними не обязателен и не нужен. Достаточен контроль над наиболее ценными ресурсами путем их покупки или концессии, контроль над зависимой правящей элитой с помощью шантажа и над гражданским обществом с помощью эффективной пропаганды.

Что касается самой Эвропы, то она давно готова лечь под китайско-российский каток (business as usual), но остатки "евроатлантической солидарности" и конфликт вокруг Украины мешают.

Западная Европа объективно заинтересована в проекте "великой Евразии" (от Стокгольма до Сингапура). С другой стороны, Междуморье, изначально придуманное Пилсудским для размежевания Германии и России, сейчас уже рассматривается в более широкой роли - "изолятора" Западной Европы от России, Китая и в целом Азии (Востока) - в интересах "англосаксонского мира". Отсюда понятен приоритетный интерес к Польше и Турции (ключевые звенья Междуморья)
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 01:19

  Starikan написав:...при полной поддержке местного нарида, который в своё время, когда Лука только заменил Шушкевича и еще не был полноценным диктатором, на референдуме дружно отказался от национального флага, герба и языка.

А чем теперешние флаг и герб менее "национальные", чем БЧБ и Пагоня?
Язык есть и развивается, но без форсированных -изаций и -фикаций.
По ВВП (ППС) они 65 место в мире, Украина - 90-е.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
По продолжительности жизни они - 78 место, мы 101.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_life_expectancy

Касательно беспилотника, я в них не специалист, но не очень понятно, зачем РФ запускать над Белорусью "Сапсан", если они и так сейчас там везде вхожи.
А для Украины, с учетом последних событий, смысл запустить туда разведывательный БПЛА вполне понятен.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 01:26

Собственно, вся т.н. Политика, служит для достижения тех или иных Экономических целей. И войны там же, империи, метрополии и пр. блоки.

Огромные проблемы современного Мира во время построения Нового Мирового Порядка, вот и выливаются в Короновирусы, гибридные войны и пр.

это мировая война авторитаризма против демократии и особенно против "англосаксонского мира".

Так это, есть одна Проблема!
Славяне - не могут без Авторитаризма!
Им нужен Царь или Гетьман или ещё какая Партия со своим Лидером!
Если что, Царь - всегда будет плохой и народ, будет мечтать сменить Царя.

Проблема же в том, что и на Западе, происходит переход к Авторитаризму!
Скрытому.
Я бы сказал, Псевдодемократия родилась, с манипуляцией сознанием избирателей, граждан.
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  #<1 ... 7677767876797680
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