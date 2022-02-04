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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7677767876797680
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 01:10

  Starikan написав:Но причина, имхо, глубже. С учетом позиции Китая (которую он уже высказывал ранее американцам и подтвердил при встрече с бесноватым) - это мировая война авторитаризма против демократии и особенно против "англосаксонского мира".

Штука в том, что последний под ширмой "борьбы за демократию" продвигает повестку неоколониализма. В парадигме последнего физический захват территорий колоний и прямой политический контроль над ними не обязателен и не нужен. Достаточен контроль над наиболее ценными ресурсами путем их покупки или концессии, контроль над зависимой правящей элитой с помощью шантажа и над гражданским обществом с помощью эффективной пропаганды.

Что касается самой Эвропы, то она давно готова лечь под китайско-российский каток (business as usual), но остатки "евроатлантической солидарности" и конфликт вокруг Украины мешают.

Западная Европа объективно заинтересована в проекте "великой Евразии" (от Стокгольма до Сингапура). С другой стороны, Междуморье, изначально придуманное Пилсудским для размежевания Германии и России, сейчас уже рассматривается в более широкой роли - "изолятора" Западной Европы от России, Китая и в целом Азии (Востока) - в интересах "англосаксонского мира". Отсюда понятен приоритетный интерес к Польше и Турции (ключевые звенья Междуморья)
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 01:19

  Starikan написав:...при полной поддержке местного нарида, который в своё время, когда Лука только заменил Шушкевича и еще не был полноценным диктатором, на референдуме дружно отказался от национального флага, герба и языка.

А чем теперешние флаг и герб менее "национальные", чем БЧБ и Пагоня?
Язык есть и развивается, но без форсированных -изаций и -фикаций.
По ВВП (ППС) они 65 место в мире, Украина - 90-е.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
По продолжительности жизни они - 78 место, мы 101.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_life_expectancy

Касательно беспилотника, я в них не специалист, но не очень понятно, зачем РФ запускать над Белорусью "Сапсан", если они и так сейчас там везде вхожи.
А для Украины, с учетом последних событий, смысл запустить туда разведывательный БПЛА вполне понятен.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 01:26

Собственно, вся т.н. Политика, служит для достижения тех или иных Экономических целей. И войны там же, империи, метрополии и пр. блоки.

Огромные проблемы современного Мира во время построения Нового Мирового Порядка, вот и выливаются в Короновирусы, гибридные войны и пр.

это мировая война авторитаризма против демократии и особенно против "англосаксонского мира".

Так это, есть одна Проблема!
Славяне - не могут без Авторитаризма!
Им нужен Царь или Гетьман или ещё какая Партия со своим Лидером!
Если что, Царь - всегда будет плохой и народ, будет мечтать сменить Царя.

Проблема же в том, что и на Западе, происходит переход к Авторитаризму!
Скрытому.
Я бы сказал, Псевдодемократия родилась, с манипуляцией сознанием избирателей, граждан.
Replay
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 09:01

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 09:23

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Штука в том, что последний под ширмой "борьбы за демократию" продвигает повестку неоколониализма. В парадигме последнего физический захват территорий колоний и прямой политический контроль над ними не обязателен и не нужен. Достаточен контроль над наиболее ценными ресурсами путем их покупки или концессии, контроль над зависимой правящей элитой с помощью шантажа и над гражданским обществом с помощью эффективной пропаганды.

Китай не дуже демократичний, а вже пів Африки захопив і висмокчує все, залишаючи голе каміння.
Багаті країни не дуже хочуть купувати товари, які можуть випускати самі. Тому бідні, в основному, можуть продати тільки сировину. Оце і весь "неоколоніалізм".
  Tegularius написав:Западная Европа объективно заинтересована в проекте "великой Евразии" (от Стокгольма до Сингапура). С другой стороны, Междуморье, изначально придуманное Пилсудским для размежевания Германии и России, сейчас уже рассматривается в более широкой роли - "изолятора" Западной Европы от России, Китая и в целом Азии (Востока) - в интересах "англосаксонского мира". Отсюда понятен приоритетный интерес к Польше и Турции (ключевые звенья Междуморья)

Західна Європа дуже не любить шантаж. Ні економічний, ні військовий. В післявоєнній історії такі шантажі були не раз. Останній раз газовий шантаж РФ і військовий України і НАТО.
А зараз буде відповідь на шантаж. Адекватна загрозі.
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 10:52

Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 11:22

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Россия вторглась в Украину — об этом по ошибке ночью объявило издание Bloomberg.

Издание уже извинилось и объяснило случившееся тем, что «подготавливает заголовки для множества сценариев» заранее.

«Заголовок Russia Invades Ukraine был непреднамеренно опубликован около 16:00 во восточному времени [около 00:00 мск] на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке», — говорится в заявлении Bloomberg.

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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 13:16

  Schmit написав:

Зазеленіла?

Так у висновку автор прямо наголошує: "тобто насправді - допомагаючи офісу президента, вона хоче його кинути".
Ключові слова - насправді, хоче кинути.

З.и. тобто з таким же успіхом можна було на Порошенка -- Порошенко запутинів. Коли почав переговори з пу (у Мінську).
Хоча насправді Порошенко хотів його кинути. Але то таке)). Що насправді неважливо))

А Батьківщина (ЮВТ),так вона і *Удар* нещодавно підтримала.
https://m.gordonua.com/ukr/news/politic ... 93957.html
Закличковіла))
detroytred
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  #<1 ... 7677767876797680
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