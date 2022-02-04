Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав:Но причина, имхо, глубже. С учетом позиции Китая (которую он уже высказывал ранее американцам и подтвердил при встрече с бесноватым) - это мировая война авторитаризма против демократии и особенно против "англосаксонского мира".
Штука в том, что последний под ширмой "борьбы за демократию" продвигает повестку неоколониализма. В парадигме последнего физический захват территорий колоний и прямой политический контроль над ними не обязателен и не нужен. Достаточен контроль над наиболее ценными ресурсами путем их покупки или концессии, контроль над зависимой правящей элитой с помощью шантажа и над гражданским обществом с помощью эффективной пропаганды.
Что касается самой Эвропы, то она давно готова лечь под китайско-российский каток (business as usual), но остатки "евроатлантической солидарности" и конфликт вокруг Украины мешают.
Западная Европа объективно заинтересована в проекте "великой Евразии" (от Стокгольма до Сингапура). С другой стороны, Междуморье, изначально придуманное Пилсудским для размежевания Германии и России, сейчас уже рассматривается в более широкой роли - "изолятора" Западной Европы от России, Китая и в целом Азии (Востока) - в интересах "англосаксонского мира". Отсюда понятен приоритетный интерес к Польше и Турции (ключевые звенья Междуморья)
Starikan написав:...при полной поддержке местного нарида, который в своё время, когда Лука только заменил Шушкевича и еще не был полноценным диктатором, на референдуме дружно отказался от национального флага, герба и языка.
Касательно беспилотника, я в них не специалист, но не очень понятно, зачем РФ запускать над Белорусью "Сапсан", если они и так сейчас там везде вхожи. А для Украины, с учетом последних событий, смысл запустить туда разведывательный БПЛА вполне понятен.
Собственно, вся т.н. Политика, служит для достижения тех или иных Экономических целей. И войны там же, империи, метрополии и пр. блоки.
Огромные проблемы современного Мира во время построения Нового Мирового Порядка, вот и выливаются в Короновирусы, гибридные войны и пр.
это мировая война авторитаризма против демократии и особенно против "англосаксонского мира".
Так это, есть одна Проблема! Славяне - не могут без Авторитаризма! Им нужен Царь или Гетьман или ещё какая Партия со своим Лидером! Если что, Царь - всегда будет плохой и народ, будет мечтать сменить Царя.
Проблема же в том, что и на Западе, происходит переход к Авторитаризму! Скрытому. Я бы сказал, Псевдодемократия родилась, с манипуляцией сознанием избирателей, граждан.
Tegularius написав:Штука в том, что последний под ширмой "борьбы за демократию" продвигает повестку неоколониализма. В парадигме последнего физический захват территорий колоний и прямой политический контроль над ними не обязателен и не нужен. Достаточен контроль над наиболее ценными ресурсами путем их покупки или концессии, контроль над зависимой правящей элитой с помощью шантажа и над гражданским обществом с помощью эффективной пропаганды.
Китай не дуже демократичний, а вже пів Африки захопив і висмокчує все, залишаючи голе каміння. Багаті країни не дуже хочуть купувати товари, які можуть випускати самі. Тому бідні, в основному, можуть продати тільки сировину. Оце і весь "неоколоніалізм".
Tegularius написав:Западная Европа объективно заинтересована в проекте "великой Евразии" (от Стокгольма до Сингапура). С другой стороны, Междуморье, изначально придуманное Пилсудским для размежевания Германии и России, сейчас уже рассматривается в более широкой роли - "изолятора" Западной Европы от России, Китая и в целом Азии (Востока) - в интересах "англосаксонского мира". Отсюда понятен приоритетный интерес к Польше и Турции (ключевые звенья Междуморья)
Західна Європа дуже не любить шантаж. Ні економічний, ні військовий. В післявоєнній історії такі шантажі були не раз. Останній раз газовий шантаж РФ і військовий України і НАТО. А зараз буде відповідь на шантаж. Адекватна загрозі.
Так у висновку автор прямо наголошує: "тобто насправді - допомагаючи офісу президента, вона хоче його кинути". Ключові слова - насправді, хоче кинути.
З.и. тобто з таким же успіхом можна було на Порошенка -- Порошенко запутинів. Коли почав переговори з пу (у Мінську). Хоча насправді Порошенко хотів його кинути. Але то таке)). Що насправді неважливо))