RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7678767976807681
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 18:24

  Вкладчик1234 написав:
Израиль запретил Латвии, Эстонии и Литве делиться с Украиной оружием, изготовленным в этой ближневосточной стране. Об этом пишет издание Breaking Defense, ссылаясь на свои источники.

Статья вышла под заголовком "Чтобы утихомирить Россию, Израиль заявил странам Балтии о блокировке поставок оружия Украине".

В минувшем декабре Израиль известил страны Балтии, закупающие у него вооружение, о запрете поставлять оружие Украине. Издание предполагает, что запрет поможет Израилю сбалансировать свои отношения с Россией. И добавляет, что Тель-Авив обеспокоен тем, что в Украину могут отправить противотанковые ракетные комплексы Spike, которые являются совместной израильско-немецкой разработкой.

Эстония и Литва сегодня используют вариант Spike LR, а Латвия - варианты оружия LR, LR2, ER и SR. Кроме того, в конце января эстонские военные разместили новый заказ на SR Spike, в частности учебные ракеты и кейсы.

https://breakingdefense.com/2022/02/to-placate-russia-israel-told-baltics-states-it-would-block-weapon-transfers-to-ukraine-sources/

Цікаво як це усе працює.
Литва купила зброю але не є її власником? Можна просити рефанд в Ізраїлю :x
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10572
З нами з: 18.06.08
Подякував: 43 раз.
Подякували: 743 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 21:10

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2717
З нами з: 08.09.09
Подякував: 72 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7678767976807681
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (3561)
05.02.2022 20:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.