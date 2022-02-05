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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7678767976807681 Додано: Суб 05 лют, 2022 18:24 Вкладчик1234 написав: Израиль запретил Латвии, Эстонии и Литве делиться с Украиной оружием, изготовленным в этой ближневосточной стране. Об этом пишет издание Breaking Defense, ссылаясь на свои источники.



Статья вышла под заголовком "Чтобы утихомирить Россию, Израиль заявил странам Балтии о блокировке поставок оружия Украине".



В минувшем декабре Израиль известил страны Балтии, закупающие у него вооружение, о запрете поставлять оружие Украине. Издание предполагает, что запрет поможет Израилю сбалансировать свои отношения с Россией. И добавляет, что Тель-Авив обеспокоен тем, что в Украину могут отправить противотанковые ракетные комплексы Spike, которые являются совместной израильско-немецкой разработкой.



Эстония и Литва сегодня используют вариант Spike LR, а Латвия - варианты оружия LR, LR2, ER и SR. Кроме того, в конце января эстонские военные разместили новый заказ на SR Spike, в частности учебные ракеты и кейсы.

https://breakingdefense.com/2022/02/to-placate-russia-israel-told-baltics-states-it-would-block-weapon-transfers-to-ukraine-sources/

Цікаво як це усе працює.

Литва купила зброю але не є її власником? Можна просити рефанд в Ізраїлю Цікаво як це усе працює.Литва купила зброю але не є її власником? Можна просити рефанд в Ізраїлю Ukrainian

Повідомлень: 10572 З нами з: 18.06.08 Подякував: 43 раз. Подякували: 743 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 лют, 2022 21:10 Schmit

Повідомлень: 2717 З нами з: 08.09.09 Подякував: 72 раз. Подякували: 274 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 лют, 2022 21:35 detroytred написав: Pesikot

Чудаче, так що там з твоїм Монастирським-то в попередніх Ітогах?

Чи ти аби прокукарікати?

Знов мовчки зливаєшся вкотре.



Як ти там учора співав про "Потому что им трудно признать свои ошибки"; "Может ты будешь реальные факты брать до уваги и на основании их делать хоть какие-то выводы

Или ты отторгаешь реальные факты и уходишь в конспирологию ?"; про "Недалёкие люди".



Накидав учора про Монастирського, як ти висловлюєшся, "полного гавна" і сьогодні, як нічого не бувало, нові Ітогі ліпиш. Цирк... PesikotЧудаче, так що там з твоїм Монастирським-то в попередніх Ітогах?Чи ти аби прокукарікати?Знов мовчки зливаєшся вкотре.Як ти там учора співав про "Потому что им трудно признать свои ошибки"; "Может ты будешь реальные факты брать до уваги и на основании их делать хоть какие-то выводыИли ты отторгаешь реальные факты и уходишь в конспирологию ?"; про "Недалёкие люди".Накидав учора про Монастирського, як ти висловлюєшся, "полного гавна" і сьогодні, як нічого не бувало, нові Ітогі ліпиш. Цирк...

Цирк - это ты

Который всячески оправдывает нынешнюю власть



И не стыдись, говори об этом. Говори, что ты поддерживаешь всю эту мразь Цирк - это тыКоторый всячески оправдывает нынешнюю властьИ не стыдись, говори об этом. Говори, что ты поддерживаешь всю эту мразь pesikot

Повідомлень: 6474 З нами з: 31.08.09 Подякував: 462 раз. Подякували: 1191 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 лют, 2022 22:48 Вкладчик1234 написав:



Россия вторглась в Украину — об этом по ошибке ночью объявило издание Bloomberg.



Издание уже извинилось и объяснило случившееся тем, что «подготавливает заголовки для множества сценариев» заранее.



«Заголовок Russia Invades Ukraine был непреднамеренно опубликован около 16:00 во восточному времени [около 00:00 мск] на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке», — говорится в заявлении Bloomberg.



Россия вторглась в Украину — об этом по ошибке ночью объявило издание Bloomberg.Издание уже извинилось и объяснило случившееся тем, что «подготавливает заголовки для множества сценариев» заранее.«Заголовок Russia Invades Ukraine был непреднамеренно опубликован около 16:00 во восточному времени [около 00:00 мск] на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке», — говорится в заявлении Bloomberg.



такое издание и такой треш генерируют.

еще некоторые говорят, что наши оппозиционные сми - это помойка и ватная пропаганда.

очень интересно, это как это у них возникла ошибочка. позорище



п.с. такое устойчивое впечатление что запад сам уже не знает как спровоцировать рашку, как те гопники в подворотне - кто первый кого ударит лишь бы приключения себе создать. такое издание и такой треш генерируют.еще некоторые говорят, что наши оппозиционные сми - это помойка и ватная пропаганда.очень интересно, это как это у них возникла ошибочка. позорищеп.с. такое устойчивое впечатление что запад сам уже не знает как спровоцировать рашку, как те гопники в подворотне - кто первый кого ударит лишь бы приключения себе создать. Alex2007 1

Повідомлень: 3256 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1626 раз. Подякували: 1468 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 лют, 2022 23:52 Re: Політичні дискусії Alex2007 написав: наши оппозиционные сми - это помойка и ватная пропаганда. наши оппозиционные сми - это помойка и ватная пропаганда.

Ваши опозиционные СМИ отличаются не тем, что не пишут глупости. А тем,что не умеют быстро утром признать ересь и извиниться. Ваши опозиционные СМИ отличаются не тем, что не пишут глупости. А тем,что не умеют быстро утром признать ересь и извиниться. Hotab

Повідомлень: 7003 З нами з: 15.02.09 Подякував: 471 раз. Подякували: 1713 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 лют, 2022 00:04 pesikot написав: detroytred написав: Pesikot

Чудаче, так що там з твоїм Монастирським-то в попередніх Ітогах?

Чи ти аби прокукарікати?

Знов мовчки зливаєшся вкотре.



Як ти там учора співав про "Потому что им трудно признать свои ошибки"; "Может ты будешь реальные факты брать до уваги и на основании их делать хоть какие-то выводы

Или ты отторгаешь реальные факты и уходишь в конспирологию ?"; про "Недалёкие люди".



Накидав учора про Монастирського, як ти висловлюєшся, "полного гавна" і сьогодні, як нічого не бувало, нові Ітогі ліпиш. Цирк... PesikotЧудаче, так що там з твоїм Монастирським-то в попередніх Ітогах?Чи ти аби прокукарікати?Знов мовчки зливаєшся вкотре.Як ти там учора співав про "Потому что им трудно признать свои ошибки"; "Может ты будешь реальные факты брать до уваги и на основании их делать хоть какие-то выводыИли ты отторгаешь реальные факты и уходишь в конспирологию ?"; про "Недалёкие люди".Накидав учора про Монастирського, як ти висловлюєшся, "полного гавна" і сьогодні, як нічого не бувало, нові Ітогі ліпиш. Цирк...

Цирк - это ты

Который всячески оправдывает нынешнюю власть



И не стыдись, говори об этом. Говори, что ты поддерживаешь всю эту мразь Цирк - это тыКоторый всячески оправдывает нынешнюю властьИ не стыдись, говори об этом. Говори, что ты поддерживаешь всю эту мразь

Ну нарешті-то!



Тепер точно можна визнати, що ти перевищив Кисильова.

Мова-то була не про виправдовування Монастирського, а про твою!!! брехню. Пряму відверту брехню. Фактичну. Фактичніше нікуди.



Краще б відмовчався-злився...

Раз вже визнати свою помилку та вибачитися не здатний.

Але ти перевищив))) Ну нарешті-то!Тепер точно можна визнати, що ти перевищив Кисильова.Мова-то була не про виправдовування Монастирського, а про твою!!! брехню. Пряму відверту брехню. Фактичну. Фактичніше нікуди.Краще б відмовчався-злився...Раз вже визнати свою помилку та вибачитися не здатний.Але ти перевищив))) detroytred

Повідомлень: 25008 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2122 раз. Подякували: 3241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 лют, 2022 00:58 Alex2007 написав: Вкладчик1234 написав: Россия вторглась в Украину — об этом по ошибке ночью объявило издание Bloomberg.

Издание уже извинилось и объяснило случившееся тем, что «подготавливает заголовки для множества сценариев» заранее.

«Заголовок Russia Invades Ukraine был непреднамеренно опубликован около 16:00 во восточному времени [около 00:00 мск] на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке», — говорится в заявлении Bloomberg. Россия вторглась в Украину — об этом по ошибке ночью объявило издание Bloomberg.Издание уже извинилось и объяснило случившееся тем, что «подготавливает заголовки для множества сценариев» заранее.«Заголовок Russia Invades Ukraine был непреднамеренно опубликован около 16:00 во восточному времени [около 00:00 мск] на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке», — говорится в заявлении Bloomberg. такое издание и такой треш генерируют. такое издание и такой треш генерируют.

Какое "такое"?

Такое же г-но, как и их финансовые прогнозы.

Такое же г-но, как и то, которое придумало индекс Бигмака.

Фейки и хайп рулят. Шоу маст гоу он.

Времена солидных изданий ушли в прошлое. Какое "такое"?Такое же г-но, как и их финансовые прогнозы.Такое же г-но, как и то, которое придумало индекс Бигмака.Фейки и хайп рулят. Шоу маст гоу он.Времена солидных изданий ушли в прошлое. Starikan 2 Повідомлень: 18552 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2421 раз. Подякували: 3039 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 лют, 2022 01:20 Starikan написав: Alex2007 написав: Вкладчик1234 написав: Россия вторглась в Украину — об этом по ошибке ночью объявило издание Bloomberg.

Издание уже извинилось и объяснило случившееся тем, что «подготавливает заголовки для множества сценариев» заранее.

«Заголовок Russia Invades Ukraine был непреднамеренно опубликован около 16:00 во восточному времени [около 00:00 мск] на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке», — говорится в заявлении Bloomberg. Россия вторглась в Украину — об этом по ошибке ночью объявило издание Bloomberg.Издание уже извинилось и объяснило случившееся тем, что «подготавливает заголовки для множества сценариев» заранее.«Заголовок Russia Invades Ukraine был непреднамеренно опубликован около 16:00 во восточному времени [около 00:00 мск] на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке», — говорится в заявлении Bloomberg. такое издание и такой треш генерируют. такое издание и такой треш генерируют.

Какое "такое"?

Такое же г-но, как и их финансовые прогнозы.

Такое же г-но, как и то, которое придумало индекс Бигмака.

Фейки и хайп рулят. Шоу маст гоу он.

Времена солидных изданий ушли в прошлое. Какое "такое"?Такое же г-но, как и их финансовые прогнозы.Такое же г-но, как и то, которое придумало индекс Бигмака.Фейки и хайп рулят. Шоу маст гоу он.

согласен.



теперь пиплу только и остается смотреть шоу Гордона и Бацман Кладезь ценной информации согласен.теперь пиплу только и остается смотреть шоу Гордона и БацманКладезь ценной информации Alex2007 1

Повідомлень: 3256 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1626 раз. Подякували: 1468 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 7678767976807681 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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