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Израиль запретил Латвии, Эстонии и Литве делиться с Украиной оружием, изготовленным в этой ближневосточной стране. Об этом пишет издание Breaking Defense, ссылаясь на свои источники.
Статья вышла под заголовком "Чтобы утихомирить Россию, Израиль заявил странам Балтии о блокировке поставок оружия Украине".
В минувшем декабре Израиль известил страны Балтии, закупающие у него вооружение, о запрете поставлять оружие Украине. Издание предполагает, что запрет поможет Израилю сбалансировать свои отношения с Россией. И добавляет, что Тель-Авив обеспокоен тем, что в Украину могут отправить противотанковые ракетные комплексы Spike, которые являются совместной израильско-немецкой разработкой.
Эстония и Литва сегодня используют вариант Spike LR, а Латвия - варианты оружия LR, LR2, ER и SR. Кроме того, в конце января эстонские военные разместили новый заказ на SR Spike, в частности учебные ракеты и кейсы.
detroytred написав:Pesikot Чудаче, так що там з твоїм Монастирським-то в попередніх Ітогах? Чи ти аби прокукарікати? Знов мовчки зливаєшся вкотре.
Як ти там учора співав про "Потому что им трудно признать свои ошибки"; "Может ты будешь реальные факты брать до уваги и на основании их делать хоть какие-то выводы Или ты отторгаешь реальные факты и уходишь в конспирологию ?"; про "Недалёкие люди".
Накидав учора про Монастирського, як ти висловлюєшся, "полного гавна" і сьогодні, як нічого не бувало, нові Ітогі ліпиш. Цирк...
Цирк - это ты Который всячески оправдывает нынешнюю власть
И не стыдись, говори об этом. Говори, что ты поддерживаешь всю эту мразь
detroytred написав:Pesikot Чудаче, так що там з твоїм Монастирським-то в попередніх Ітогах? Чи ти аби прокукарікати? Знов мовчки зливаєшся вкотре.
Як ти там учора співав про "Потому что им трудно признать свои ошибки"; "Может ты будешь реальные факты брать до уваги и на основании их делать хоть какие-то выводы Или ты отторгаешь реальные факты и уходишь в конспирологию ?"; про "Недалёкие люди".
Накидав учора про Монастирського, як ти висловлюєшся, "полного гавна" і сьогодні, як нічого не бувало, нові Ітогі ліпиш. Цирк...
Цирк - это ты Который всячески оправдывает нынешнюю власть
И не стыдись, говори об этом. Говори, что ты поддерживаешь всю эту мразь
Ну нарешті-то!
Тепер точно можна визнати, що ти перевищив Кисильова. Мова-то була не про виправдовування Монастирського, а про твою!!! брехню. Пряму відверту брехню. Фактичну. Фактичніше нікуди.
Краще б відмовчався-злився... Раз вже визнати свою помилку та вибачитися не здатний. Але ти перевищив)))
Вкладчик1234 написав: Россия вторглась в Украину — об этом по ошибке ночью объявило издание Bloomberg. Издание уже извинилось и объяснило случившееся тем, что «подготавливает заголовки для множества сценариев» заранее. «Заголовок Russia Invades Ukraine был непреднамеренно опубликован около 16:00 во восточному времени [около 00:00 мск] на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке», — говорится в заявлении Bloomberg.
такое издание и такой треш генерируют.
Какое "такое"? Такое же г-но, как и их финансовые прогнозы. Такое же г-но, как и то, которое придумало индекс Бигмака. Фейки и хайп рулят. Шоу маст гоу он. Времена солидных изданий ушли в прошлое.
Вкладчик1234 написав: Россия вторглась в Украину — об этом по ошибке ночью объявило издание Bloomberg. Издание уже извинилось и объяснило случившееся тем, что «подготавливает заголовки для множества сценариев» заранее. «Заголовок Russia Invades Ukraine был непреднамеренно опубликован около 16:00 во восточному времени [около 00:00 мск] на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке», — говорится в заявлении Bloomberg.
такое издание и такой треш генерируют.
Какое "такое"? Такое же г-но, как и их финансовые прогнозы. Такое же г-но, как и то, которое придумало индекс Бигмака. Фейки и хайп рулят. Шоу маст гоу он. Времена солидных изданий ушли в прошлое.
согласен.
теперь пиплу только и остается смотреть шоу Гордона и Бацман Кладезь ценной информации