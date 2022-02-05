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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7678767976807681
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 18:24

  Вкладчик1234 написав:
Израиль запретил Латвии, Эстонии и Литве делиться с Украиной оружием, изготовленным в этой ближневосточной стране. Об этом пишет издание Breaking Defense, ссылаясь на свои источники.

Статья вышла под заголовком "Чтобы утихомирить Россию, Израиль заявил странам Балтии о блокировке поставок оружия Украине".

В минувшем декабре Израиль известил страны Балтии, закупающие у него вооружение, о запрете поставлять оружие Украине. Издание предполагает, что запрет поможет Израилю сбалансировать свои отношения с Россией. И добавляет, что Тель-Авив обеспокоен тем, что в Украину могут отправить противотанковые ракетные комплексы Spike, которые являются совместной израильско-немецкой разработкой.

Эстония и Литва сегодня используют вариант Spike LR, а Латвия - варианты оружия LR, LR2, ER и SR. Кроме того, в конце января эстонские военные разместили новый заказ на SR Spike, в частности учебные ракеты и кейсы.

https://breakingdefense.com/2022/02/to-placate-russia-israel-told-baltics-states-it-would-block-weapon-transfers-to-ukraine-sources/

Цікаво як це усе працює.
Литва купила зброю але не є її власником? Можна просити рефанд в Ізраїлю :x
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Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 21:35

  detroytred написав:Pesikot
Чудаче, так що там з твоїм Монастирським-то в попередніх Ітогах?
Чи ти аби прокукарікати?
Знов мовчки зливаєшся вкотре.

Як ти там учора співав про "Потому что им трудно признать свои ошибки"; "Может ты будешь реальные факты брать до уваги и на основании их делать хоть какие-то выводы
Или ты отторгаешь реальные факты и уходишь в конспирологию ?"; про "Недалёкие люди".

Накидав учора про Монастирського, як ти висловлюєшся, "полного гавна" і сьогодні, як нічого не бувало, нові Ітогі ліпиш. Цирк...

Цирк - это ты
Который всячески оправдывает нынешнюю власть

И не стыдись, говори об этом. Говори, что ты поддерживаешь всю эту мразь
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 22:48

  Вкладчик1234 написав:Зображення

Россия вторглась в Украину — об этом по ошибке ночью объявило издание Bloomberg.

Издание уже извинилось и объяснило случившееся тем, что «подготавливает заголовки для множества сценариев» заранее.

«Заголовок Russia Invades Ukraine был непреднамеренно опубликован около 16:00 во восточному времени [около 00:00 мск] на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке», — говорится в заявлении Bloomberg.

Зображення


такое издание и такой треш генерируют. :mrgreen:
еще некоторые говорят, что наши оппозиционные сми - это помойка и ватная пропаганда. :lol:
очень интересно, это как это у них возникла ошибочка. позорище :mrgreen:

п.с. такое устойчивое впечатление что запад сам уже не знает как спровоцировать рашку, как те гопники в подворотне - кто первый кого ударит лишь бы приключения себе создать. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 23:52

Re: Політичні дискусії

  Alex2007 написав:наши оппозиционные сми - это помойка и ватная пропаганда.

Ваши опозиционные СМИ отличаются не тем, что не пишут глупости. А тем,что не умеют быстро утром признать ересь и извиниться.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 00:04

  pesikot написав:
  detroytred написав:Pesikot
Чудаче, так що там з твоїм Монастирським-то в попередніх Ітогах?
Чи ти аби прокукарікати?
Знов мовчки зливаєшся вкотре.

Як ти там учора співав про "Потому что им трудно признать свои ошибки"; "Может ты будешь реальные факты брать до уваги и на основании их делать хоть какие-то выводы
Или ты отторгаешь реальные факты и уходишь в конспирологию ?"; про "Недалёкие люди".

Накидав учора про Монастирського, як ти висловлюєшся, "полного гавна" і сьогодні, як нічого не бувало, нові Ітогі ліпиш. Цирк...

Цирк - это ты
Который всячески оправдывает нынешнюю власть

И не стыдись, говори об этом. Говори, что ты поддерживаешь всю эту мразь

Ну нарешті-то!

Тепер точно можна визнати, що ти перевищив Кисильова.
Мова-то була не про виправдовування Монастирського, а про твою!!! брехню. Пряму відверту брехню. Фактичну. Фактичніше нікуди.

Краще б відмовчався-злився...
Раз вже визнати свою помилку та вибачитися не здатний.
Але ти перевищив)))
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 00:58

  Alex2007 написав:
  Вкладчик1234 написав: Россия вторглась в Украину — об этом по ошибке ночью объявило издание Bloomberg.
Издание уже извинилось и объяснило случившееся тем, что «подготавливает заголовки для множества сценариев» заранее.
«Заголовок Russia Invades Ukraine был непреднамеренно опубликован около 16:00 во восточному времени [около 00:00 мск] на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке», — говорится в заявлении Bloomberg.
такое издание и такой треш генерируют. :mrgreen:

Какое "такое"?
Такое же г-но, как и их финансовые прогнозы.
Такое же г-но, как и то, которое придумало индекс Бигмака.
Фейки и хайп рулят. Шоу маст гоу он.
Времена солидных изданий ушли в прошлое.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 01:20

  Starikan написав:
  Alex2007 написав:
  Вкладчик1234 написав: Россия вторглась в Украину — об этом по ошибке ночью объявило издание Bloomberg.
Издание уже извинилось и объяснило случившееся тем, что «подготавливает заголовки для множества сценариев» заранее.
«Заголовок Russia Invades Ukraine был непреднамеренно опубликован около 16:00 во восточному времени [около 00:00 мск] на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке», — говорится в заявлении Bloomberg.
такое издание и такой треш генерируют. :mrgreen:

Какое "такое"?
Такое же г-но, как и их финансовые прогнозы.
Такое же г-но, как и то, которое придумало индекс Бигмака.
Фейки и хайп рулят. Шоу маст гоу он.
Времена солидных изданий ушли в прошлое.

согласен.

теперь пиплу только и остается смотреть шоу Гордона и Бацман :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Кладезь ценной информации :mrgreen:
Alex2007
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Schmit
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