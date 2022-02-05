Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Давали-давали зброю для захисту і тут же отаке вголос - "Міллі заявив що повномасштабне вторгнення Росії в Україну може призвести до "падіння" Києва протягом 72 годин і може коштувати 15 000 смертей українських військовослужбовців та 4 000 російських військовослужбовців.
Сполучені Штати також працюють над підготовкою до серйозної кризи з біженцями та мігрантами, повідомили джерела. Європейські союзники також ведуть дискусії про потоки мігрантів, виходячи з припущення, що "громадяни України тікатимуть до інших частин Європи". https://www.unn.com.ua/uk/news/1962823- ... v-ukrayinu
Це сюр. Зазеркалля. Повний треш. Підтримка)))))))) Дійсно мовчали б краще...
Не зазеркалля, а констатація сумної реальності на базі оцінки дій слуг за останні роки, а особливо місяці. Вони ж реально бачать кількість кротів у владних і силових структурах, стан і можливості ослабленої слугами армії... Не розумію, що вас дивує?, дісно вірите, що з такими недоумками при владі ми зможемо вистояти більше часу? Тут і надсучасна зброя не допоможе, бо кротівня її просто не видасть вчасно, закриють на якихось складах і здадуть ворогу координати для знищення. Тероборона ж буде захищати Україну з мисливською зброєю - просто перетвориться у чергових "героїв Крут" для майбутніх поколінь. Ви й досі не зрозуміли, кого привели до влади?
Schmit написав:закриють на якихось складах і здадуть ворогу координати для знищення
Я більш ніж впевнений, що сучасна зброя (в тому числі крайні поставки) не розосереджені по військах, а десь вся разом. І координати її перебування в Мордор злиті давно. В перші дні чи години буде атаковано ці склади. Байрактари теж пташки великі, всі знають де вони. Принаймні я, а отже багато хто. Теж ці аеродроми накриють. Все це, звичайно,у випадку відкритої агресії.