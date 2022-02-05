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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7679768076817682
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 13:54

  detroytred написав:Наші партнери коні ще ті...

Давали-давали зброю для захисту і тут же отаке вголос -
"Міллі заявив що повномасштабне вторгнення Росії в Україну може призвести до "падіння" Києва протягом 72 годин і може коштувати 15 000 смертей українських військовослужбовців та 4 000 російських військовослужбовців.

Сполучені Штати також працюють над підготовкою до серйозної кризи з біженцями та мігрантами, повідомили джерела. Європейські союзники також ведуть дискусії про потоки мігрантів, виходячи з припущення, що "громадяни України тікатимуть до інших частин Європи".
https://www.unn.com.ua/uk/news/1962823- ... v-ukrayinu

Це сюр.
Зазеркалля.
Повний треш.
Підтримка))))))))
Дійсно мовчали б краще...


Не зазеркалля, а констатація сумної реальності на базі оцінки дій слуг за останні роки, а особливо місяці. Вони ж реально бачать кількість кротів у владних і силових структурах, стан і можливості ослабленої слугами армії...
Не розумію, що вас дивує?, дісно вірите, що з такими недоумками при владі ми зможемо вистояти більше часу? Тут і надсучасна зброя не допоможе, бо кротівня її просто не видасть вчасно, закриють на якихось складах і здадуть ворогу координати для знищення. Тероборона ж буде захищати Україну з мисливською зброєю - просто перетвориться у чергових "героїв Крут" для майбутніх поколінь.
Ви й досі не зрозуміли, кого привели до влади?
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 14:12

Re: Політичні дискусії

  Schmit написав:закриють на якихось складах і здадуть ворогу координати для знищення

Я більш ніж впевнений, що сучасна зброя (в тому числі крайні поставки) не розосереджені по військах, а десь вся разом. І координати її перебування в Мордор злиті давно. В перші дні чи години буде атаковано ці склади.
Байрактари теж пташки великі, всі знають де вони. Принаймні я, а отже багато хто. Теж ці аеродроми накриють. Все це, звичайно,у випадку відкритої агресії.
Hotab
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  #<1 ... 7679768076817682
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