Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Давали-давали зброю для захисту і тут же отаке вголос - "Міллі заявив що повномасштабне вторгнення Росії в Україну може призвести до "падіння" Києва протягом 72 годин і може коштувати 15 000 смертей українських військовослужбовців та 4 000 російських військовослужбовців.
Сполучені Штати також працюють над підготовкою до серйозної кризи з біженцями та мігрантами, повідомили джерела. Європейські союзники також ведуть дискусії про потоки мігрантів, виходячи з припущення, що "громадяни України тікатимуть до інших частин Європи". https://www.unn.com.ua/uk/news/1962823- ... v-ukrayinu
Це сюр. Зазеркалля. Повний треш. Підтримка)))))))) Дійсно мовчали б краще...
Не зазеркалля, а констатація сумної реальності на базі оцінки дій слуг за останні роки, а особливо місяці. Вони ж реально бачать кількість кротів у владних і силових структурах, стан і можливості ослабленої слугами армії... Не розумію, що вас дивує?, дісно вірите, що з такими недоумками при владі ми зможемо вистояти більше часу? Тут і надсучасна зброя не допоможе, бо кротівня її просто не видасть вчасно, закриють на якихось складах і здадуть ворогу координати для знищення. Тероборона ж буде захищати Україну з мисливською зброєю - просто перетвориться у чергових "героїв Крут" для майбутніх поколінь. Ви й досі не зрозуміли, кого привели до влади?
Schmit написав:закриють на якихось складах і здадуть ворогу координати для знищення
Я більш ніж впевнений, що сучасна зброя (в тому числі крайні поставки) не розосереджені по військах, а десь вся разом. І координати її перебування в Мордор злиті давно. В перші дні чи години буде атаковано ці склади. Байрактари теж пташки великі, всі знають де вони. Принаймні я, а отже багато хто. Теж ці аеродроми накриють. Все це, звичайно,у випадку відкритої агресії.
Давали-давали зброю для захисту і тут же отаке вголос - "Міллі заявив що повномасштабне вторгнення Росії в Україну може призвести до "падіння" Києва протягом 72 годин і може коштувати 15 000 смертей українських військовослужбовців та 4 000 російських військовослужбовців.
Сполучені Штати також працюють над підготовкою до серйозної кризи з біженцями та мігрантами, повідомили джерела. Європейські союзники також ведуть дискусії про потоки мігрантів, виходячи з припущення, що "громадяни України тікатимуть до інших частин Європи". https://www.unn.com.ua/uk/news/1962823- ... v-ukrayinu
Це сюр. Зазеркалля. Повний треш. Підтримка)))))))) Дійсно мовчали б краще...
Не зазеркалля, а констатація сумної реальності на базі оцінки дій слуг за останні роки, а особливо місяці. Вони ж реально бачать кількість кротів у владних і силових структурах, стан і можливості ослабленої слугами армії... Не розумію, що вас дивує?, дісно вірите, що з такими недоумками при владі ми зможемо вистояти більше часу? Тут і надсучасна зброя не допоможе, бо кротівня її просто не видасть вчасно, закриють на якихось складах і здадуть ворогу координати для знищення. Тероборона ж буде захищати Україну з мисливською зброєю - просто перетвориться у чергових "героїв Крут" для майбутніх поколінь. Ви й досі не зрозуміли, кого привели до влади?
От з усим погоджуюсь.
Але є два моменти: 1. Те, що ця влада дійсно має намір здатися -- це не більше, ніж припущення. Зі стелі. 2. Ви помиляєтесь, якщо вважаєте, що зелені змогли суттєво знизити рівень боєздатності. Від того, що був. Якщо Ви вважаєте, що існуючий рівень боєздатності отакий занадто низький (для опору відкритій агресії ворога), то претензії -- то По.
От що дійсно цікаво -- причини призупинення отої ракетної програми. Я вважаю, що той же По і Ко мають інсайд хто чому призупинив. А ось чому вони не піднімають це на саме перше місце (впритул до блокування трибуни Ради та вимоги розкриття та продовження) -- ?
Проблема "зради" і "зрадників" -- це проблема Порошенка і Ко, як проблема виживання. Але по реаліям -- не дуже вони-то і чухаються. Як до проблеми виживання.
Ще раз: чого вони очікують? Що зрадники та кроти ще більше закріпляться, ослаблять армію та ін. інституції України, а потім програють їм вибори (віддадуть владу)? А якщо не віддадуть, то тоді їм легше буде забрати? Коли ще більше зрадники назрадять та закріпляться.
Давали-давали зброю для захисту і тут же отаке вголос - "Міллі заявив що повномасштабне вторгнення Росії в Україну може призвести до "падіння" Києва протягом 72 годин і може коштувати 15 000 смертей українських військовослужбовців та 4 000 російських військовослужбовців.
Сполучені Штати також працюють над підготовкою до серйозної кризи з біженцями та мігрантами, повідомили джерела. Європейські союзники також ведуть дискусії про потоки мігрантів, виходячи з припущення, що "громадяни України тікатимуть до інших частин Європи". https://www.unn.com.ua/uk/news/1962823- ... v-ukrayinu
Це сюр. Зазеркалля. Повний треш. Підтримка)))))))) Дійсно мовчали б краще...
Не зазеркалля, а констатація сумної реальності на базі оцінки дій слуг за останні роки, а особливо місяці. Вони ж реально бачать кількість кротів у владних і силових структурах, стан і можливості ослабленої слугами армії... Не розумію, що вас дивує?, дісно вірите, що з такими недоумками при владі ми зможемо вистояти більше часу? Тут і надсучасна зброя не допоможе, бо кротівня її просто не видасть вчасно, закриють на якихось складах і здадуть ворогу координати для знищення. Тероборона ж буде захищати Україну з мисливською зброєю - просто перетвориться у чергових "героїв Крут" для майбутніх поколінь. Ви й досі не зрозуміли, кого привели до влади?
От з усим погоджуюсь.
Але є два моменти: 1. Те, що ця влада дійсно має намір здатися -- це не більше, ніж припущення. Зі стелі.
Не буде кому здаватись, ключові особи держави після перших ракетних ударів прото втечуть. З депутатів залишаться тільки ЄС і може ще Голос.
detroytred написав:2. Ви помиляєтесь, якщо вважаєте, що зелені змогли суттєво знизити рівень боєздатності. Від того, що був. Якщо Ви вважаєте, що існуючий рівень боєздатності отакий занадто низький (для опору відкритій агресії ворога), то претензії -- то По.
Майже три роки не піднімати військовим зарплату, не виконувати ДОЗ, (не кажу вже про зупинені ракетні програми), не робити запасів пального, шоломів, бронежилетів... Це що знову По зробив? Ви притомний?
Schmit Наче притомний. Бо знаю, що перелічені Вами дії (не підвищення грошового забезпечення, не закладання запасу пального і т.д.) знизили боєздатність. З того рівня, що був. Але не так суттєво -- що от тоді рівень боєздатності дозволяв "вистояти більше часу", а от тепер ні.
Ще раз: моя думка -- якщо зараз не дозволяє, то і тоді не дозволяв. Бо не знизили зелені суттєво рівень боєздатності ЗСУ, ніж яким він був.
Відкрийте https://www.ukrmilitary.com Та інші джерела та подивіться, що окрім факторів, які знижують боєздатність, робиться чимало для підтримки та підвищення.
Навіть більше скажу: якщо Ви вважаєте, що для забезпечення захисту від нападу рашки достатньо було планового виконання ракетної програми (тобто пари дивізіонів Громів, і т.д.) три-п'ять років, то це не так. Бо того плану не досить, а треба, щоб образно оті всі нові авто, що купили собі українці, були ракетами. Тобто щоб уся країна працювала саме на оборону держави.
Я не знаю, чому наші можновладці роблять по мінімуму. ПАП робив по мінімуму -- вгадав (масштабного відкритого наступу, ракетних ударів не було); тепер Зеля -- поки вгадує. Дотягне до кінця терміну -- значить теж вгадав. Здасть посаду і буде співати, що нормуль. Ще й нагадувати, що розведення зробив. Втрати зменшилися. Зменшив. Ще й чисельність збільшить. Цікаво ким? Жінками)) І спробуй доколупатися до нього. Збільшує, підсилює. Строкову службу прибере.