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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7679768076817682 Додано: Нед 06 лют, 2022 13:54 detroytred написав: Наші партнери коні ще ті...



Давали-давали зброю для захисту і тут же отаке вголос -

"Міллі заявив що повномасштабне вторгнення Росії в Україну може призвести до "падіння" Києва протягом 72 годин і може коштувати 15 000 смертей українських військовослужбовців та 4 000 російських військовослужбовців.



Сполучені Штати також працюють над підготовкою до серйозної кризи з біженцями та мігрантами, повідомили джерела. Європейські союзники також ведуть дискусії про потоки мігрантів, виходячи з припущення, що "громадяни України тікатимуть до інших частин Європи".

https://www.unn.com.ua/uk/news/1962823- ... v-ukrayinu



Це сюр.

Зазеркалля.

Повний треш.

Підтримка))))))))

Дійсно мовчали б краще... Наші партнери коні ще ті...Давали-давали зброю для захисту і тут же отаке вголос -"Міллі заявив що повномасштабне вторгнення Росії в Україну може призвести до "падіння" Києва протягом 72 годин і може коштувати 15 000 смертей українських військовослужбовців та 4 000 російських військовослужбовців.Сполучені Штати також працюють над підготовкою до серйозної кризи з біженцями та мігрантами, повідомили джерела. Європейські союзники також ведуть дискусії про потоки мігрантів, виходячи з припущення, що "громадяни України тікатимуть до інших частин Європи".... v-ukrayinuЦе сюр.Зазеркалля.Повний треш.Підтримка))))))))Дійсно мовчали б краще...



Не зазеркалля, а констатація сумної реальності на базі оцінки дій слуг за останні роки, а особливо місяці. Вони ж реально бачать кількість кротів у владних і силових структурах, стан і можливості ослабленої слугами армії...

Не розумію, що вас дивує?, дісно вірите, що з такими недоумками при владі ми зможемо вистояти більше часу? Тут і надсучасна зброя не допоможе, бо кротівня її просто не видасть вчасно, закриють на якихось складах і здадуть ворогу координати для знищення. Тероборона ж буде захищати Україну з мисливською зброєю - просто перетвориться у чергових "героїв Крут" для майбутніх поколінь.

Ви й досі не зрозуміли, кого привели до влади? Не зазеркалля, а констатація сумної реальності на базі оцінки дій слуг за останні роки, а особливо місяці. Вони ж реально бачать кількість кротів у владних і силових структурах, стан і можливості ослабленої слугами армії...Не розумію, що вас дивує?, дісно вірите, що з такими недоумками при владі ми зможемо вистояти більше часу? Тут і надсучасна зброя не допоможе, бо кротівня її просто не видасть вчасно, закриють на якихось складах і здадуть ворогу координати для знищення. Тероборона ж буде захищати Україну з мисливською зброєю - просто перетвориться у чергових "героїв Крут" для майбутніх поколінь.Ви й досі не зрозуміли, кого привели до влади? Schmit

Повідомлень: 2721 З нами з: 08.09.09 Подякував: 72 раз. Подякували: 274 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 лют, 2022 14:12 Re: Політичні дискусії Schmit написав: закриють на якихось складах і здадуть ворогу координати для знищення закриють на якихось складах і здадуть ворогу координати для знищення

Я більш ніж впевнений, що сучасна зброя (в тому числі крайні поставки) не розосереджені по військах, а десь вся разом. І координати її перебування в Мордор злиті давно. В перші дні чи години буде атаковано ці склади.

Байрактари теж пташки великі, всі знають де вони. Принаймні я, а отже багато хто. Теж ці аеродроми накриють. Все це, звичайно,у випадку відкритої агресії. Я більш ніж впевнений, що сучасна зброя (в тому числі крайні поставки) не розосереджені по військах, а десь вся разом. І координати її перебування в Мордор злиті давно. В перші дні чи години буде атаковано ці склади.Байрактари теж пташки великі, всі знають де вони. Принаймні я, а отже багато хто. Теж ці аеродроми накриють. Все це, звичайно,у випадку відкритої агресії. Hotab

Повідомлень: 7025 З нами з: 15.02.09 Подякував: 472 раз. Подякували: 1717 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 лют, 2022 16:47 Schmit написав: detroytred написав: Наші партнери коні ще ті...



Давали-давали зброю для захисту і тут же отаке вголос -

"Міллі заявив що повномасштабне вторгнення Росії в Україну може призвести до "падіння" Києва протягом 72 годин і може коштувати 15 000 смертей українських військовослужбовців та 4 000 російських військовослужбовців.



Сполучені Штати також працюють над підготовкою до серйозної кризи з біженцями та мігрантами, повідомили джерела. Європейські союзники також ведуть дискусії про потоки мігрантів, виходячи з припущення, що "громадяни України тікатимуть до інших частин Європи".

https://www.unn.com.ua/uk/news/1962823- ... v-ukrayinu



Це сюр.

Зазеркалля.

Повний треш.

Підтримка))))))))

Дійсно мовчали б краще... Наші партнери коні ще ті...Давали-давали зброю для захисту і тут же отаке вголос -"Міллі заявив що повномасштабне вторгнення Росії в Україну може призвести до "падіння" Києва протягом 72 годин і може коштувати 15 000 смертей українських військовослужбовців та 4 000 російських військовослужбовців.Сполучені Штати також працюють над підготовкою до серйозної кризи з біженцями та мігрантами, повідомили джерела. Європейські союзники також ведуть дискусії про потоки мігрантів, виходячи з припущення, що "громадяни України тікатимуть до інших частин Європи".... v-ukrayinuЦе сюр.Зазеркалля.Повний треш.Підтримка))))))))Дійсно мовчали б краще...



Не зазеркалля, а констатація сумної реальності на базі оцінки дій слуг за останні роки, а особливо місяці. Вони ж реально бачать кількість кротів у владних і силових структурах, стан і можливості ослабленої слугами армії...

Не розумію, що вас дивує?, дісно вірите, що з такими недоумками при владі ми зможемо вистояти більше часу? Тут і надсучасна зброя не допоможе, бо кротівня її просто не видасть вчасно, закриють на якихось складах і здадуть ворогу координати для знищення. Тероборона ж буде захищати Україну з мисливською зброєю - просто перетвориться у чергових "героїв Крут" для майбутніх поколінь.

Ви й досі не зрозуміли, кого привели до влади? Не зазеркалля, а констатація сумної реальності на базі оцінки дій слуг за останні роки, а особливо місяці. Вони ж реально бачать кількість кротів у владних і силових структурах, стан і можливості ослабленої слугами армії...Не розумію, що вас дивує?, дісно вірите, що з такими недоумками при владі ми зможемо вистояти більше часу? Тут і надсучасна зброя не допоможе, бо кротівня її просто не видасть вчасно, закриють на якихось складах і здадуть ворогу координати для знищення. Тероборона ж буде захищати Україну з мисливською зброєю - просто перетвориться у чергових "героїв Крут" для майбутніх поколінь.Ви й досі не зрозуміли, кого привели до влади?

От з усим погоджуюсь.



Але є два моменти:

1. Те, що ця влада дійсно має намір здатися -- це не більше, ніж припущення. Зі стелі.

2. Ви помиляєтесь, якщо вважаєте, що зелені змогли суттєво знизити рівень боєздатності. Від того, що був.

Якщо Ви вважаєте, що існуючий рівень боєздатності отакий занадто низький (для опору відкритій агресії ворога), то претензії -- то По.



От що дійсно цікаво -- причини призупинення отої ракетної програми. Я вважаю, що той же По і Ко мають інсайд хто чому призупинив.

А ось чому вони не піднімають це на саме перше місце (впритул до блокування трибуни Ради та вимоги розкриття та продовження) -- ?



Проблема "зради" і "зрадників" -- це проблема Порошенка і Ко, як проблема виживання.

Але по реаліям -- не дуже вони-то і чухаються. Як до проблеми виживання.



Ще раз: чого вони очікують? Що зрадники та кроти ще більше закріпляться, ослаблять армію та ін. інституції України, а потім програють їм вибори (віддадуть владу)? А якщо не віддадуть, то тоді їм легше буде забрати?

Коли ще більше зрадники назрадять та закріпляться. От з усим погоджуюсь.Але є два моменти:1. Те, що ця влада дійсно має намір здатися -- це не більше, ніж припущення. Зі стелі.2. Ви помиляєтесь, якщо вважаєте, що зелені змогли суттєво знизити рівень боєздатності. Від того, що був.Якщо Ви вважаєте, що існуючий рівень боєздатності отакий занадто низький (для опору відкритій агресії ворога), то претензії -- то По.От що дійсно цікаво -- причини призупинення отої ракетної програми. Я вважаю, що той же По і Ко мають інсайд хто чому призупинив.А ось чому вони не піднімають це на саме перше місце (впритул до блокування трибуни Ради та вимоги розкриття та продовження) -- ?Проблема "зради" і "зрадників" -- це проблема Порошенка і Ко, як проблема виживання.Але по реаліям -- не дуже вони-то і чухаються. Як до проблеми виживання.Ще раз: чого вони очікують? Що зрадники та кроти ще більше закріпляться, ослаблять армію та ін. інституції України, а потім програють їм вибори (віддадуть владу)? А якщо не віддадуть, то тоді їм легше буде забрати?Коли ще більше зрадники назрадять та закріпляться. detroytred

Повідомлень: 25012 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2122 раз. Подякували: 3241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 лют, 2022 17:47 detroytred написав: Schmit написав: detroytred написав: Наші партнери коні ще ті...



Давали-давали зброю для захисту і тут же отаке вголос -

"Міллі заявив що повномасштабне вторгнення Росії в Україну може призвести до "падіння" Києва протягом 72 годин і може коштувати 15 000 смертей українських військовослужбовців та 4 000 російських військовослужбовців.



Сполучені Штати також працюють над підготовкою до серйозної кризи з біженцями та мігрантами, повідомили джерела. Європейські союзники також ведуть дискусії про потоки мігрантів, виходячи з припущення, що "громадяни України тікатимуть до інших частин Європи".

https://www.unn.com.ua/uk/news/1962823- ... v-ukrayinu



Це сюр.

Зазеркалля.

Повний треш.

Підтримка))))))))

Дійсно мовчали б краще... Наші партнери коні ще ті...Давали-давали зброю для захисту і тут же отаке вголос -"Міллі заявив що повномасштабне вторгнення Росії в Україну може призвести до "падіння" Києва протягом 72 годин і може коштувати 15 000 смертей українських військовослужбовців та 4 000 російських військовослужбовців.Сполучені Штати також працюють над підготовкою до серйозної кризи з біженцями та мігрантами, повідомили джерела. Європейські союзники також ведуть дискусії про потоки мігрантів, виходячи з припущення, що "громадяни України тікатимуть до інших частин Європи".... v-ukrayinuЦе сюр.Зазеркалля.Повний треш.Підтримка))))))))Дійсно мовчали б краще...



Не зазеркалля, а констатація сумної реальності на базі оцінки дій слуг за останні роки, а особливо місяці. Вони ж реально бачать кількість кротів у владних і силових структурах, стан і можливості ослабленої слугами армії...

Не розумію, що вас дивує?, дісно вірите, що з такими недоумками при владі ми зможемо вистояти більше часу? Тут і надсучасна зброя не допоможе, бо кротівня її просто не видасть вчасно, закриють на якихось складах і здадуть ворогу координати для знищення. Тероборона ж буде захищати Україну з мисливською зброєю - просто перетвориться у чергових "героїв Крут" для майбутніх поколінь.

Ви й досі не зрозуміли, кого привели до влади? Не зазеркалля, а констатація сумної реальності на базі оцінки дій слуг за останні роки, а особливо місяці. Вони ж реально бачать кількість кротів у владних і силових структурах, стан і можливості ослабленої слугами армії...Не розумію, що вас дивує?, дісно вірите, що з такими недоумками при владі ми зможемо вистояти більше часу? Тут і надсучасна зброя не допоможе, бо кротівня її просто не видасть вчасно, закриють на якихось складах і здадуть ворогу координати для знищення. Тероборона ж буде захищати Україну з мисливською зброєю - просто перетвориться у чергових "героїв Крут" для майбутніх поколінь.Ви й досі не зрозуміли, кого привели до влади?

От з усим погоджуюсь.



Але є два моменти:

1. Те, що ця влада дійсно має намір здатися -- це не більше, ніж припущення. Зі стелі. От з усим погоджуюсь.Але є два моменти:1. Те, що ця влада дійсно має намір здатися -- це не більше, ніж припущення. Зі стелі.

Не буде кому здаватись, ключові особи держави після перших ракетних ударів прото втечуть. З депутатів залишаться тільки ЄС і може ще Голос.



detroytred написав: 2. Ви помиляєтесь, якщо вважаєте, що зелені змогли суттєво знизити рівень боєздатності. Від того, що був.

Якщо Ви вважаєте, що існуючий рівень боєздатності отакий занадто низький (для опору відкритій агресії ворога), то претензії -- то По. 2. Ви помиляєтесь, якщо вважаєте, що зелені змогли суттєво знизити рівень боєздатності. Від того, що був.Якщо Ви вважаєте, що існуючий рівень боєздатності отакий занадто низький (для опору відкритій агресії ворога), то претензії -- то По.

Майже три роки не піднімати військовим зарплату, не виконувати ДОЗ, (не кажу вже про зупинені ракетні програми), не робити запасів пального, шоломів, бронежилетів... Це що знову По зробив? Ви притомний? Не буде кому здаватись, ключові особи держави після перших ракетних ударів прото втечуть. З депутатів залишаться тільки ЄС і може ще Голос.Майже три роки не піднімати військовим зарплату, не виконувати ДОЗ, (не кажу вже про зупинені ракетні програми), не робити запасів пального, шоломів, бронежилетів... Це що знову По зробив? Ви притомний? Schmit

Повідомлень: 2721 З нами з: 08.09.09 Подякував: 72 раз. Подякували: 274 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 лют, 2022 20:16

Наче притомний.

Бо знаю, що перелічені Вами дії (не підвищення грошового забезпечення, не закладання запасу пального і т.д.) знизили боєздатність.

З того рівня, що був.

Але не так суттєво -- що от тоді рівень боєздатності дозволяв "вистояти більше часу", а от тепер ні.



Ще раз: моя думка -- якщо зараз не дозволяє, то і тоді не дозволяв.

Бо не знизили зелені суттєво рівень боєздатності ЗСУ, ніж яким він був.



Відкрийте

https://www.ukrmilitary.com

Та інші джерела та подивіться, що окрім факторів, які знижують боєздатність, робиться чимало для підтримки та підвищення.



Навіть більше скажу: якщо Ви вважаєте, що для забезпечення захисту від нападу рашки достатньо було планового виконання ракетної програми (тобто пари дивізіонів Громів, і т.д.) три-п'ять років, то це не так.

Бо того плану не досить, а треба, щоб образно оті всі нові авто, що купили собі українці, були ракетами.

Тобто щоб уся країна працювала саме на оборону держави.



Я не знаю, чому наші можновладці роблять по мінімуму. ПАП робив по мінімуму -- вгадав (масштабного відкритого наступу, ракетних ударів не було); тепер Зеля -- поки вгадує. Дотягне до кінця терміну -- значить теж вгадав.

Здасть посаду і буде співати, що нормуль.

Ще й нагадувати, що розведення зробив. Втрати зменшилися. Зменшив.

Ще й чисельність збільшить. Цікаво ким? Жінками))

І спробуй доколупатися до нього.

Збільшує, підсилює.

Строкову службу прибере. SchmitНаче притомний.Бо знаю, що перелічені Вами дії (не підвищення грошового забезпечення, не закладання запасу пального і т.д.) знизили боєздатність.З того рівня, що був.Але не так суттєво -- що от тоді рівень боєздатності дозволяв "вистояти більше часу", а от тепер ні.Ще раз: моя думка -- якщо зараз не дозволяє, то і тоді не дозволяв.Бо не знизили зелені суттєво рівень боєздатності ЗСУ, ніж яким він був.ВідкрийтеТа інші джерела та подивіться, що окрім факторів, які знижують боєздатність, робиться чимало для підтримки та підвищення.Навіть більше скажу: якщо Ви вважаєте, що для забезпечення захисту від нападу рашки достатньо було планового виконання ракетної програми (тобто пари дивізіонів Громів, і т.д.) три-п'ять років, то це не так.Бо того плану не досить, а треба, щоб образно оті всі нові авто, що купили собі українці, були ракетами.Тобто щоб уся країна працювала саме на оборону держави.Я не знаю, чому наші можновладці роблять по мінімуму. ПАП робив по мінімуму -- вгадав (масштабного відкритого наступу, ракетних ударів не було); тепер Зеля -- поки вгадує. Дотягне до кінця терміну -- значить теж вгадав.Здасть посаду і буде співати, що нормуль.Ще й нагадувати, що розведення зробив. Втрати зменшилися. Зменшив.Ще й чисельність збільшить. Цікаво ким? Жінками))І спробуй доколупатися до нього.Збільшує, підсилює.Строкову службу прибере. detroytred

Повідомлень: 25012 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2122 раз. Подякували: 3241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лют, 2022 05:58

https://www.dsnews.ua/world/duda-proignoruvav-boykot-olimpiadi-ta-zustrivsya-z-liderom-kitayu-06022022-450506

Польша, для справки - одно из важнейших звеньев "Нового шелкового пути". Одновременно - ключевой элемент пояса "Междуморье", призванного по-сути блокировать последний. Новость, которая как-то осталась в тени, хотя ее значение может быть весьма большим:Польша, для справки - одно из важнейших звеньев "Нового шелкового пути". Одновременно - ключевой элемент пояса "Междуморье", призванного по-сути блокировать последний. Tegularius Повідомлень: 1718 З нами з: 11.02.14 Подякував: 231 раз. Подякували: 243 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7679768076817682 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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