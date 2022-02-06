Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Denik У Вас, пробачте, яка ВОС? 914208? Напишіть про забезпеченість снайперською зброєю, БК, спорядженням. Цікаво, до речі, хто ж таки дав команду оголити правий фланг в Дебальцевському виступі саме перед "заходом" туди противника (роботи з розслідування на 30 хвилин приблизно). Де фортифікаційні споруди (6 місяців стояли там)? Покарані/знешкоджені? Хто дав команду на збір в таборі в Краснопіллі з порушеннями статутів (під обстріл)? Покарані/знешкоджені? Навіщо утримувати ДАП після втрати будівель колишньої в/ч ППО (правий фланг) та невдалої спроби зайти в Спартак (лівий фланг)? Покарані? Подібних питань можна поставити два десятки мінімум.
Denik херой-снайпер-ворошиловский стрелок! у нас пара-тройка чел вообще не выстрелили до конца обоймы. хто с перепугу, а кто мабуть хотел припрятать - всех шмонали и потом гильзы собирали и пересчитывали. сча кино насмотрелись и дыхание задерживаем и на крючок плавно, а какой глаз прикрываешь, левый или правый
zРадио написав:Ааааааааааааааааааааааааааааааа. Как это развидеть? Пару часов назад я думал, что уже дно, но заглянув сейчас, понял, что снизу постучали
чік хоч ПМа розбирав. Ви хоч уявляєте собі С-300? З якої кількості машин він складається? Чи можна його якось сховати? Що поряд з дивізоном треба збудувати маленьке військове містечко? Що в РФ немає банально резервних С-300 бо він коштує 500 млн. доларів за дивізіон і всі їх позиції відомі?
чик написав:asti та нихто ни нападе, а курс на 28,5+ может и вернётся, но я бы не дёргался...
Можэ й нэ нападэ, но вы же понимаете, небольшая провокация на кордоне с Россией или даже ордло и курс сразу 30+... История с нашими кораблями возле Керчи ещё свежа у меня в памяти - как сейчас помню - все кричат: война! война! А у меня дома всех денег 82 гривны 40 копеек, а всё остальное на депозитах и в ОВГЗ//))
тогда и отбил пачти все 20т. которые лера200 у меня из прибыли стянула, так шо спекульнуть будет возможность у мну 6666 сообщений - пока пасс...
Востаннє редагувалось чик в Нед 06 лют, 2022 22:15, всього редагувалось 1 раз.
чик написав:тута единицы мабуть бачили шо це таке...
Статус участника боевых действий получили 300 620 участников антитеррористической операции (это цифры на 2017г), допустим реально было меньше (около 250к)...за 5 лет еще +50к, цифры сопоставимы с противником
а то что на ветке мало людей с "опытом войны"- это не их профильная ветка
пик года пройден, при том он был выше 2021 ...
на выходных с трудом сдал 3к по 28... проспал момент, потому что 2 недели назад мне было достаточно 30к гривен (вот и продал мало)