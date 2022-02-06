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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7683768476857686
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 22:01

Denik
У Вас, пробачте, яка ВОС? 914208?
Напишіть про забезпеченість снайперською зброєю, БК, спорядженням.
Цікаво, до речі, хто ж таки дав команду оголити правий фланг в Дебальцевському виступі саме перед "заходом" туди противника (роботи з розслідування на 30 хвилин приблизно). Де фортифікаційні споруди (6 місяців стояли там)? Покарані/знешкоджені?
Хто дав команду на збір в таборі в Краснопіллі з порушеннями статутів (під обстріл)? Покарані/знешкоджені?
Навіщо утримувати ДАП після втрати будівель колишньої в/ч ППО (правий фланг) та невдалої спроби зайти в Спартак (лівий фланг)? Покарані?
Подібних питань можна поставити два десятки мінімум.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 22:04

Denik
херой-снайпер-ворошиловский стрелок! у нас пара-тройка чел вообще не выстрелили до конца обоймы. хто с перепугу, а кто мабуть хотел припрятать - всех шмонали и потом гильзы собирали и пересчитывали. сча кино насмотрелись и дыхание задерживаем и на крючок плавно, а какой глаз прикрываешь, левый или правый :mrgreen:
чик
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 22:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Ааааааааааааааааааааааааааааааа. Как это развидеть? Пару часов назад я думал, что уже дно, но заглянув сейчас, понял, что снизу постучали

чік хоч ПМа розбирав. Ви хоч уявляєте собі С-300? З якої кількості машин він складається? Чи можна його якось сховати?
Що поряд з дивізоном треба збудувати маленьке військове містечко?
Що в РФ немає банально резервних С-300 бо він коштує 500 млн. доларів за дивізіон і всі їх позиції відомі?
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 22:08

  asti написав:
  чик написав:asti
та нихто ни нападе, а курс на 28,5+ может и вернётся, но я бы не дёргался...
Можэ й нэ нападэ, но вы же понимаете, небольшая провокация на кордоне с Россией или даже ордло и курс сразу 30+...
История с нашими кораблями возле Керчи ещё свежа у меня в памяти - как сейчас помню - все кричат: война! война! А у меня дома всех денег 82 гривны 40 копеек, а всё остальное на депозитах и в ОВГЗ//))

тогда и отбил пачти все 20т. которые лера200 у меня из прибыли стянула, так шо спекульнуть будет возможность :D
у мну 6666 сообщений - пока пасс...
Востаннє редагувалось чик в Нед 06 лют, 2022 22:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 22:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  centurionus написав:Denik
У Вас, пробачте, яка ВОС? 914208?

Не скажу.
Навчання включало в себе вивчення абсолютно всього спектру озброєнь + математичні моделі бойових дій та ще багато чого...
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 22:23

  Denik написав:
  centurionus написав:Denik
У Вас, пробачте, яка ВОС? 914208?

Не скажу.
Навчання включало в себе вивчення абсолютно всього спектру озброєнь + математичні моделі бойових дій та ще багато чого...


А чего стесняться? Перевод ТЭС с угля на кукурузу и разведка по Google Maps. Тоже мне тайна :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 06 лют, 2022 22:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 05:58

Новость, которая как-то осталась в тени, хотя ее значение может быть весьма большим:
https://www.dsnews.ua/world/duda-proignoruvav-boykot-olimpiadi-ta-zustrivsya-z-liderom-kitayu-06022022-450506
Польша, для справки - одно из важнейших звеньев "Нового шелкового пути". Одновременно - ключевой элемент пояса "Междуморье", призванного по-сути блокировать последний.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 07:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  чик написав:тута единицы мабуть бачили шо це таке...


Статус участника боевых действий получили 300 620 участников антитеррористической операции (это цифры на 2017г), допустим реально было меньше (около 250к)...за 5 лет еще +50к, цифры сопоставимы с противником

а то что на ветке мало людей с "опытом войны"- это не их профильная ветка :lol:

пик года пройден, при том он был выше 2021 ...

на выходных с трудом сдал 3к по 28...
проспал момент, потому что 2 недели назад
мне было достаточно 30к гривен (вот и продал мало)

прогноз на неделю 27,70/27,90(85)
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 10:20

  detroytred написав:Наші партнери коні ще ті...

Давали-давали зброю для захисту і тут же отаке вголос -
"Міллі заявив що повномасштабне вторгнення Росії в Україну може призвести до "падіння" Києва протягом 72 годин і може коштувати 15 000 смертей українських військовослужбовців та 4 000 російських військовослужбовців.

Сполучені Штати також працюють над підготовкою до серйозної кризи з біженцями та мігрантами, повідомили джерела. Європейські союзники також ведуть дискусії про потоки мігрантів, виходячи з припущення, що "громадяни України тікатимуть до інших частин Європи".
https://www.unn.com.ua/uk/news/1962823- ... v-ukrayinu

Це сюр.
Зазеркалля.
Повний треш.
Підтримка))))))))
Дійсно мовчали б краще...

А це і овсім за межами здорового глузду:
"Декілька законодавців США висловили стурбованість тим, що адміністрація Байдена не відреагувала швидко і не надала Україні значної військової допомоги, такої як зенітні та реактивні системи залпового вогню, які б захистили її від вторгнення з Росії.

"Представники адміністрації Байдена на зустрічах відповіли на ці побоювання, заявивши, що значне постачання військової допомоги Україні може бути використане як привід для вторгнення в Україну", - йдеться в повідомленні."
(С) з того ж джерела.

Ну що, синку, допомогли тобі твої "партнери"? (с)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 10:25

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:Ну що, синку, допомогли тобі твої "партнери"? (с)


То ли дело теплые объятия рашистов всегда ждут, всегда готовы крепко сжать. Почему бы не пойти в них, как мечтает рупор Кремля.
Да, Вкладчик, очень помогли. Цена планируемого вторжения для швайнов растет. Что либо, ещё до того как, охладит пыл мечтающих о легкой прогулке, либо покажет им эту цену в процессе.

При любом раскладе твои тебе светят только "ТАМ", и ты знаешь, что надо делать.
Hotab
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