Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вкладчик1234 написав:Ну що, синку, допомогли тобі твої "партнери"? (с)
То ли дело теплые объятия рашистов всегда ждут, всегда готовы крепко сжать. Почему бы не пойти в них, как мечтает рупор Кремля. Да, Вкладчик, очень помогли. Цена планируемого вторжения для швайнов растет. Что либо, ещё до того как, охладит пыл мечтающих о легкой прогулке, либо покажет им эту цену в процессе.
При любом раскладе твои тебе светят только "ТАМ", и ты знаешь, что надо делать.
Рупор кастрюль может ответить, почему же тогда "партнёры" ставят на "падение Киева в течение 48-72ч"? И куча аналогичных вариантов. Но что-то незаметно не то что "переможных" вариантов - а даже нейтральных, типа "заморозки"?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 07 лют, 2022 11:34, всього редагувалось 1 раз.
Давали-давали зброю для захисту і тут же отаке вголос - "Міллі заявив що повномасштабне вторгнення Росії в Україну може призвести до "падіння" Києва протягом 72 годин і може коштувати 15 000 смертей українських військовослужбовців та 4 000 російських військовослужбовців.
Сполучені Штати також працюють над підготовкою до серйозної кризи з біженцями та мігрантами, повідомили джерела. Європейські союзники також ведуть дискусії про потоки мігрантів, виходячи з припущення, що "громадяни України тікатимуть до інших частин Європи". https://www.unn.com.ua/uk/news/1962823- ... v-ukrayinu
Це сюр. Зазеркалля. Повний треш. Підтримка)))))))) Дійсно мовчали б краще...
А це і овсім за межами здорового глузду: "Декілька законодавців США висловили стурбованість тим, що адміністрація Байдена не відреагувала швидко і не надала Україні значної військової допомоги, такої як зенітні та реактивні системи залпового вогню, які б захистили її від вторгнення з Росії.
"Представники адміністрації Байдена на зустрічах відповіли на ці побоювання, заявивши, що значне постачання військової допомоги Україні може бути використане як привід для вторгнення в Україну", - йдеться в повідомленні." (С) з того ж джерела.
Ну що, синку, допомогли тобі твої "партнери"? (с)
Наявність зашкварів та власних інтересів партнерів ніяким чином не руйнує їх користь та навіть більше!!! - необхідність для нас.
Ну немає ніякої реальної альтернативи для України, ніж західні партнери. Самостійність, багатовекторність -- часи цього віконця давно минули. Залишаються лише -- рашковани та інопланетяни.
Ну нехай відкинути всю суб'єктивність ставлення до рашки (хоча неможливо відкинути, бо наворотили вони вище даху. Таке неможливо відкинути. Але, припустимо, нехай). Так от чисто об'єктивно та математично: вже тригер перевернуто, вже рух в ЕС та НАТО, вже сплачено!!!!!!!!!!!
І що? "Опять!" (с) Карасьов. Знов хороводи з рашкою, знов платити за перевернення тригеру в бік рашки... і потім знов назад.
Да краще з інопланетянами. І повторю: самостійно, багатовекторно - це дорівнює, що і з інопланетянами.
З.и. Україна пов'язана з партнерами. Партнери теж пов'язані з нами. Тому цілком природньо, що партнери намагаються зкористатися нами, що ми теж намагаємося (маємо право, повинні у відповідь) зкористатися їми. Це пояснює, чому партнери отаке чебучать, і чому наші можновладці теж. Робочі))) стосунки. Ринку.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 07 лют, 2022 10:51, всього редагувалось 2 разів.
Отаке: "Відомий прорадянськими поглядами генерал-полковник у відставці Леонід Івашов, виступаючи як голова «Загальноросійських офіцерських зборів» (ЗОЗ), оприлюднив звернення до президента та громадян РФ.
Можлива війна Росії з Україною принесе людські жертви, руйнування, страждання великих мас людей, знищення звичного способу життя, порушення систем життєдіяльності держав і народів. Тому президент РФ Володимир Путін має піти у відставку.
Окупація Росією Криму та Севастополя та невизнання їх російськими з боку міжнародної спільноти «переконливо показує неспроможність російської зовнішньої політики і непривабливість внутрішньої», продовжує глава ЗОЗ. А спроби через ультиматум та погрози застосування сили змусити «полюбити» РФ та її керівництво, є безглуздими і вкрай небезпечними, продовжує генерал-полковник.
На його думку, застосування військової сили проти України:
поставить під запитання існування самої Росії як держави; назавжди зробить росіян та українців смертельними ворогами; призведе до тисяч (десятків тисяч) загиблих молодих хлопців, що позначиться на демографічній ситуації в Україні та РФ. За словами Івашова, російські війська зіткнуться не лише із ЗСУ, а й військовослужбовцями та технікою багатьох країн НАТО, а держави-члени альянсу зобов'язані будуть оголосити Росії війну.
Він також припустив, що двом польовим арміям і флоту Туреччини буде наказано звільняти Крим та Севастополь і, можливо, вторгнутися на Кавказ.
«Росію буде занесено в категорію країн, що загрожують миру та міжнародній безпеці, обкладено найважчими санкціями, вона перетвориться на ізгоя світової спільноти і буде позбавлена статусу незалежної держави», – вважає голова ЗОЗ.
На думку російських офіцерів, керівництво РФ розуміє, що не здатне вивести країну із системної кризи, адже це може призвести до повстання народу та зміни влади в країні.
«За підтримки олігархату, корумпованого чиновництва, підгодованих ЗМІ та силовиків, вирішило активізувати політичну лінію на остаточне руйнування російської державності та винищення корінного населення країни», – йдеться у зверненні.
Офіцери вважають, що розв'язана проти України війна має утримати антинаціональну владу і зберегти награбовані у народу багатства. Вони зажадали від Путіна відмовитись від злочинної політики провокування війни і піти у відставку.
Члени ЗОЗ звернулися до всіх військовослужбовців запасу та у відставці, громадян РФ з проханням активно виступати проти пропаганди та розв'язання війни, не допустити внутрішнього громадянського конфлікту із застосуванням військової сили. Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/country/politics/o ... 20076.html
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 07 лют, 2022 11:08, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234 Натякаєш на нові кроси? (с) Зраду партнери розганяють, щоб ми могли отримати нові кроси (зброю). Щоб не було другого Афганістану. Дурненькі зелені навіть підіграти нормально не можуть, та це вже інше питання...