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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 07 лют, 2022 13:19
Вкладчик1234 написав:
Помните, еще в сентябре издание Politico публиковало прогноз, что в Пентагоне скоро предоставят Украине два комплекса "Железный купол".
Тогда этого очень ждали в Офисе президента, заявляя, что получение противоракетной системы "Железный купол" - результат "договоренностей, достигнутых во время визита Владимира Зеленского в Соединенные штаты"
А в итоге оказалось, что комплексы не нужны Украине.
Министр обороны Алексей Резников в ходе брифинга заявил, что израильская система противоракетной обороны (ПРО) "Железный купол" не сможет обеспечить защиту стратегических объектов в Украине.
Резников заявил, что в Израиле "Железный купол" обеспечивает защиту от ракет с низкой скоростью и малой дальностью.
И добавил, что такая система ПРО не сможет защитить атомные станции, аэродромы и другие стратегические объекты на территории нашей страны.
Ну що, синку?
Ватная папка, там все правильно сказано. Дорогая игрушка, которая защищает от конкретного типа боеприпасов. Стратегические объекты бьют иным боеприпасом. Просто на фронте защищать войска - магадорого и накрывается рашистским РСЗО .
Изралитяне уже потратили миллиарды долларов на эти ракеты. Которые управляемые и очень дорогие.
Если зеленые мечтали на шару те 2 ненужные батареи в США - то класс, почему нет. Покупать дорогую игрушки - не нужно.
Продолжаешь смаковать, когда Украине что-то не достается. А когда достается, то в запой?
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Додано: Пон 07 лют, 2022 13:24
Вкладчик1234 написав:
Помните, еще в сентябре издание Politico публиковало прогноз, что в Пентагоне скоро предоставят Украине два комплекса "Железный купол".
Тогда этого очень ждали в Офисе президента, заявляя, что получение противоракетной системы "Железный купол" - результат "договоренностей, достигнутых во время визита Владимира Зеленского в Соединенные штаты"
А в итоге оказалось, что комплексы не нужны Украине.
Министр обороны Алексей Резников в ходе брифинга заявил, что израильская система противоракетной обороны (ПРО) "Железный купол" не сможет обеспечить защиту стратегических объектов в Украине.
Резников заявил, что в Израиле "Железный купол" обеспечивает защиту от ракет с низкой скоростью и малой дальностью.
И добавил, что такая система ПРО не сможет защитить атомные станции, аэродромы и другие стратегические объекты на территории нашей страны.
Ну що, синку?
Тут уже вопрос не к партнерам, а к нашим тупоголовым керманычам, которым "не нужны".
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